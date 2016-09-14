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Василий Уткин: Киберспорт – не спорт

Виталий Фомин
Виталий Фомин
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Василий Уткин: Киберспорт – не спорт

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к компьютерным играм и киберспорту. 


О новости про работу комментатором в Dota 2

- Это была шутка. Это было опубликовано 1 апреля.


О киберспорте

- Я не знаю киберспорт, я не знаю этой области жизни, я не интересуюсь играми и вообще не люблю применять слово спорт применительно к играм. Игра и спорт это не одно и тоже. Соревнования и спорт также не дно и тоже. Можно соревноваться в том, кто больше съест сосисок, но это нельзя называть спортом. Киберспорт был признан спортом, потому что на это распространяются теперь те государственные нормы, которые есть в спорте. Спорт невозможен без физических нагрузок. В словарном значении этого слова - не спорт, а в юридическом - пожалуйста.

О компьютерных играх

- Компьютерные игры это вполне уважаемое времяпровождение. Я желаю успеха всем, кто научился на этом зарабатывать деньги и совершенно им не завидую.

О шахматах

- Шахматы называют спортом сугубо по инерции. Шахматы тоже не спорт - это интеллектуальная игра.

О киберспортсменах

- Кто-то мне скажет, что люди, которые играют в киберспортиыные игры на профессиональном уровне поддерживают физическую форму и так далее. Да, конечно. Вы знаете, даже писателю лучше пишется, если у него ясная голова и он находися в хорошей физической форме. Это тонус. Но сами игры никак не связаны со здоровьем, мышцами и жизнью тела. Это игра. Люди, которые этим занимаются и нашли как на этом поднять денег заслуживают всяческого уважения.



Полная версия видеоинтервью, в котором Василий затронул вопросы не только о киберспорте, доступна по ссылке.

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