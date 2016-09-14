Василий Уткин: Киберспорт – не спорт

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к компьютерным играм и киберспорту.



О новости про работу комментатором в Dota 2



- Это была шутка. Это было опубликовано 1 апреля.



Большие перемены - я купился на киберспорт! Оказывается, там тоже нужны комментаторы (удивительно). Целую неделю сижу на dota2 - готовлюсь! — Василий Уткин (@radioutkin) April 1, 2016



О киберспорте



- Я не знаю киберспорт, я не знаю этой области жизни, я не интересуюсь играми и вообще не люблю применять слово спорт применительно к играм. Игра и спорт это не одно и тоже. Соревнования и спорт также не дно и тоже. Можно соревноваться в том, кто больше съест сосисок, но это нельзя называть спортом. Киберспорт был признан спортом, потому что на это распространяются теперь те государственные нормы, которые есть в спорте. Спорт невозможен без физических нагрузок. В словарном значении этого слова - не спорт, а в юридическом - пожалуйста.



О компьютерных играх



- Компьютерные игры это вполне уважаемое времяпровождение. Я желаю успеха всем, кто научился на этом зарабатывать деньги и совершенно им не завидую.



О шахматах



- Шахматы называют спортом сугубо по инерции. Шахматы тоже не спорт - это интеллектуальная игра.



О киберспортсменах



- Кто-то мне скажет, что люди, которые играют в киберспортиыные игры на профессиональном уровне поддерживают физическую форму и так далее. Да, конечно. Вы знаете, даже писателю лучше пишется, если у него ясная голова и он находися в хорошей физической форме. Это тонус. Но сами игры никак не связаны со здоровьем, мышцами и жизнью тела. Это игра. Люди, которые этим занимаются и нашли как на этом поднять денег заслуживают всяческого уважения.





Полная версия видеоинтервью, в котором Василий затронул вопросы не только о киберспорте, доступна по ссылке.

