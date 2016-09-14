Никита Кучеров: Если много работать, хвалить меня будет не только Буре (видео)

Никита Кучеров Источник: КХЛ

Лидер сборной России Никита Кучеров дал интервью обозревателю Sovsport.ru перед матчем с Канадой в Питтсбурге.

Перед раскаткой сборной России на лавке возник ведущий защитник сборной Канады Брент Бернс. Это тот парень, который на Матче всех звезд НХЛ бросал буллит в образе Чубакки из «Звездных войн». Хотя Бернс настолько колоритен, что мог бы обойтись без маски. Элегантный клетчатый костюм, которому позавидовал бы Дон Черри, вязаная шапка с кленовым листом. Конечно, фирменная борода и отсутствие ряда зубов.

Борода – это Бернс и Джо Торнтон, который тоже будет выступать в Торонто. В сборной России таким бородачом еще вчера был Никита Кучеров. Но теперь он аккуратно побрился триммером к началу Кубка мира. Молодой парень, только 23 года. И можно сказать, лучший наш бомбардир в товарищеских матчах – забил уже два гола.

«НЕ СПРАШИВАЙТЕ МЕНЯ О ЦСКА»

- С канадцами всегда интересно играть, - сказал Кучеров. – Это отличный тест для нас перед Кубком мира. Нужно посмотреть, на что мы способны. В чем мы улучшили свою игру, над чем надо работать. Будет много бросков, силовых приемов.

- Какой матч с канадцами был самым памятным? Может, на молодежном уровне.

- Мы с ними играли в Калгари. Победили со счетом 6:5. На нервах в концовке, последние смены были тяжелыми. Еще мы хорошо сражались с ними в Уфе за бронзу. Выиграли в овертайме.

- Вы не нервничаете, когда выходите в тройке с такими большими мастерами, как Александр Овечкин и Павел Дацюк?

- Мне нужно просто показывать свою игру и получать удовольствие. А как иначе может быть с такими партнерами? Это огромный опыт для меня – быть в одной раздевалке с такими ребятами. Еще можно назвать Малкина, да и всю команду. Это обязательно поможет мне в будущем.

- Как вы реагируете на слухи, когда в интернете пишут, что Кучеров может перейти в ЦСКА?

- Никак. Я не читаю интернет.

- Отключаетесь на время турнира?

- У меня сейчас игры. Мне не до этого.

- Правда, что у вас были сомнения, ехать ли на Кубок мира? Играть без контракта – большой риск.

- Я это не буду комментировать.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КЛУБОВ НХЛ НА КУБКЕ МИРА

12 – «Тампа» 10 – «Чикаго» 9 – «Вашингтон» 8 – «Анахайм», «Торонто» 7 – «Детройт», «Филадельфия», «Виннипег», «Сан-Хосе» 6 – «Бостон», «Колорадо», «Колумбус», «Миннесота», «Монреаль», «Питтсбург», «Сент-Луис», «Ванкувер» 5 – «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» 4 – «Аризона», «Калгари», «Даллас», «Эдмонтон», «Флорида», «Нэшвилл», «Айлендерс» 3 – «Буффало» 2 – «Каролина», «Нью-Джерси» 1 – «Оттава» Всего: 169 игроков (по 23 – Канада, США, Северная Америка, Швеция, 21 – Европа, 20 – Финляндия, 19 – Россия, 17 – Чехия).