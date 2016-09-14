Никита Кучеров: Если много работать, хвалить меня будет не только Буре (видео)
Лидер сборной России Никита Кучеров дал интервью обозревателю Sovsport.ru перед матчем с Канадой в Питтсбурге.
Перед раскаткой сборной России на лавке возник ведущий защитник сборной Канады Брент Бернс. Это тот парень, который на Матче всех звезд НХЛ бросал буллит в образе Чубакки из «Звездных войн». Хотя Бернс настолько колоритен, что мог бы обойтись без маски. Элегантный клетчатый костюм, которому позавидовал бы Дон Черри, вязаная шапка с кленовым листом. Конечно, фирменная борода и отсутствие ряда зубов.
Борода – это Бернс и Джо Торнтон, который тоже будет выступать в Торонто. В сборной России таким бородачом еще вчера был Никита Кучеров. Но теперь он аккуратно побрился триммером к началу Кубка мира. Молодой парень, только 23 года. И можно сказать, лучший наш бомбардир в товарищеских матчах – забил уже два гола.
«НЕ СПРАШИВАЙТЕ МЕНЯ О ЦСКА»
- С канадцами всегда интересно играть, - сказал Кучеров. – Это отличный тест для нас перед Кубком мира. Нужно посмотреть, на что мы способны. В чем мы улучшили свою игру, над чем надо работать. Будет много бросков, силовых приемов.
- Какой матч с канадцами был самым памятным? Может, на молодежном уровне.
- Мы с ними играли в Калгари. Победили со счетом 6:5. На нервах в концовке, последние смены были тяжелыми. Еще мы хорошо сражались с ними в Уфе за бронзу. Выиграли в овертайме.
- Вы не нервничаете, когда выходите в тройке с такими большими мастерами, как Александр Овечкин и Павел Дацюк?
- Мне нужно просто показывать свою игру и получать удовольствие. А как иначе может быть с такими партнерами? Это огромный опыт для меня – быть в одной раздевалке с такими ребятами. Еще можно назвать Малкина, да и всю команду. Это обязательно поможет мне в будущем.
- Как вы реагируете на слухи, когда в интернете пишут, что Кучеров может перейти в ЦСКА?
- Никак. Я не читаю интернет.
- Отключаетесь на время турнира?
- У меня сейчас игры. Мне не до этого.
- Правда, что у вас были сомнения, ехать ли на Кубок мира? Играть без контракта – большой риск.
- Я это не буду комментировать.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КЛУБОВ НХЛ НА КУБКЕ МИРА
12 – «Тампа»
10 – «Чикаго»
9 – «Вашингтон»
8 – «Анахайм», «Торонто»
7 – «Детройт», «Филадельфия», «Виннипег», «Сан-Хосе»
6 – «Бостон», «Колорадо», «Колумбус», «Миннесота», «Монреаль», «Питтсбург», «Сент-Луис», «Ванкувер»
5 – «Лос-Анджелес», «Рейнджерс»
4 – «Аризона», «Калгари», «Даллас», «Эдмонтон», «Флорида», «Нэшвилл», «Айлендерс»
3 – «Буффало»
2 – «Каролина», «Нью-Джерси»
1 – «Оттава»
Всего: 169 игроков (по 23 – Канада, США, Северная Америка, Швеция, 21 – Европа, 20 – Финляндия, 19 – Россия, 17 – Чехия).
«КУЗЯ ДАСТ ПАС В КЛЮШКУ»
- Прошли три дня после перелета из Европы. Как вы себя чувствуете? В сон не клонит?
- Я себя чувствую совершенно нормально. Всегда, когда приезжаю в Америку, у меня адаптация идет лучше, чем когда я возвращаюсь в Россию. У меня не было никаких проблем.
- Вы забили два гола в двух матчах с чехами. Оценили, какую передачу вам отдал Евгений Кузнецов в Праге?
- Да, Кузя сделал очень хороший пас. У нас в принципе второй период и начало третьего оказались неплохими. Где-то мы начали нащупывать взаимопонимание, пошла командная игра. И когда ты выходишь с Женей, ты всегда знаешь, что от него ждать. Можно открыться в любом месте – и будешь уверен, что Кузя даст тебе пас в клюшку.
- Справедливо ли сказать, что вы хотите остаться в «Тампе» и не готовы к обмену в другой клуб?
- И это я комментировать тоже не буду.
- Когда вас не взяли на Олимпиаду в Сочи, вы сказали: «Моя Олимпиада будет в Корее». Но участие энхаэловцев там под вопросом. Можно сказать, что именно Кубок мира должен стать вашим?
- Я не знаю. На любом турнире от России всегда ждут чего-то большого и особенного. Везде нужно стараться и доказывать, чего ты стоишь. Помогать команде как можно больше. Я не играл на Олимпиаде, но Кубок мира – это огромный опыт. Тут собраны лучшие хоккеисты планеты.
«ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ПЕРВЫМ ТРЕНЕРОМ»
- Вы каждый год приезжаете к «Белым медведям» (СДЮШОР на северо-западе Москвы), где занимались 12 лет в детстве? К своему первому тренеру Геннадию Курдину.
- Да, приезжаю каждое лето, и вот сейчас созванивались. Поддерживаем хорошие отношения. К «Белым медведям» не езжу, мой тренер перешел в другую команду. Бывал у него там. Геннадий Геннадьевич всегда мне подсказывает, помогает. Это очень ценно.
- Недавно на телевидении Сергей Гимаев вместе с Павлом Буре говорили о Никите Кучерове. И сошлись во мнении, что вы – форвард от Бога. Лестно ли вам слышать такие слова?
- Всегда приятно, когда такие большие игроки говорят о тебе так хорошо. Просто стараешься на этом особо не зацикливаться. Нужно играть дальше, повышать свое мастерство. Каждый день тренироваться, быть лучше и лучше. И тогда не только Буре, но и кто-то другой обо мне заговорит, - улыбнулся Кучеров.
- Из «Тампы» больше всего игроков приехало на Кубок мира – аж 12 человек. С кем особенно приятно встретиться?
- Тут все сборные и игроки сильные. Ну, вот перед матчем Россия – Канада раскручивали дуэль Малкин – Кросби. Но это не значит, что нужно видеть какую-то схватку Кучеров – Стэмкос. Будет интересно, конечно. Но когда ты выходишь на лед, то не думаешь об этом. Стараешься сыграть как можно лучше и помочь своей сборной.