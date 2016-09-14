Переписал Роман. Как ЦСКА спас матч с «Байером»

Роман Еременко сравнивает счет Источник: Reuters

ЦСКА чудесным образом перевернул игру с «Байером», уступая по ходу встречи 0:2. Преображение началось с гола Алана Дзагоева, а точный удар Романа Еременко переписал всю историю этого матча.

«Байер» - ЦСКА. Все голы матча



ОСТАТЬСЯ В ТЕНИ

Чтобы рассказать о Леверкузене коротко, лучше всего подойдет запев популярной когда-то в давние советские времена песенки: «Городок наш – ничего». В том смысле, что ничего – ни особенного, ни хотя бы чуть-чуть интересного – в этом рабочем пригороде Кельна на 160 тысяч жителей нет. Малоэтажные кварталы, по старой немецкой традиции зелененькие и чистенькие там, где давно обосновались бюргеры, и серовато-грязные в местах проживания гастарбайтеров – вот, собственно и все.

Неудивительно, что даже в день игры фанаты ЦСКА на улицах Леверкузена отсутствуют как класс. В скуке леверкузенского рабочего дня им делать нечего, а единственную настоящую городскую достопримечательность – обновленную несколько лет назад «БайАрену» – они так и так не минуют. Так что для «предыгровой подготовки» те, кто приехал поддержать армейцев, предпочли Кельн. Благо, 15 минут на электричке – и ты у подножия знаменитого собора со всеми окружающими его пивными и колбасочными вкусностями.

Пиво остается главной темой и вечером, когда к стадиону начинают подтягиваться первые отряды болельщиков – и московских, и местных, отработавших смену на содержащем и город, и футбольный клуб знаменитом своим аспирином фармацевтичском концерне «Байер». Аспирин от жары не спасает, а вот охлажденный пенный напиток – в самый раз.

А жара стоит совершенно для середины немецкого сентября аномальная: полвосьмого, а термометр показывает 32 градуса в тени. С каждой минутой убивая надежду на то, что хотя бы к началу игры жара спадет до обещанных +25.

Ну, а если и не спадет – что делать? Это же не ливень, сорвавший матч в Манчестере между «Сити» и менхенгладбахской «Боруссией», играть все равно придется – разве что с небольшими преференциями в виде перерывов на водопой.

НАДО ВЫСПАТЬСЯ

Фанаты, которых становиться больше и больше, справляются с жарой традиционным способом – и, надо сказать, «пивопой» проходит вполне спокойно, без стычек армейских болельщиков с местными, которые, вообще-то, считаются в Германии «мирными».

- Что да, то да – тут все спокойно, – подтверждают мне москвичи Марина и Михаил. - Наших тут немало, на «фанке», думаю, будет громко. Но все в пределах нормы, местные тоже без агрессии. Если только потом, по результату... Думаем, ничейка будет!

Григорий с Александром ставят на 2:1 в пользу ЦСКА.

- Мы из Дортмунда, – говорят они. – Но мы, хоть и давно в Германии живем, все время за наших болеем. Вот «Зенит» в Дортмунде поддерживали. Надеемся, у ЦСКА тоже все будет хорошо.

Фанаты «Байера», конечно, надеются совсем на другое. Их, правда, не так много, как на играх бундеслиги. Это вообще проблема немецких «моногородов»: в Леверкузене, как и в Вольфсбурге, ходить на футбол в будние вечера не любят – рано утром на работу, надо выспаться. Аншлаг в еврокубках собирали здесь разве что «Барселона» с «Манчестер Юнайтед». А вот ни «Бенфике», ни «Монако», ни другим клубам второго европейского ряда такое не удавалось. Не удастся и ЦСКА: на 33-тысячной «БайАрене» пустует чуть ли не треть мест.

Но это – проблемы «Байера». И ими дело не ограничивается. В стартовом составе нет героя старта бундеслиги Похьянпало, забившего в двух турах четыре мяча. Но это, пожалуй, не должно стать для армейцев поводом, чтобы расслабиться. Эрнандес, Брандт, Чалханоглу и их партнеры опасны не меньше юного финна.

ФАКТОР АКИНФЕЕВА

Почему-то в России, в том числе и с подачи так называемых экспертов никто «Байер», такое ощущение, особенно всерьез не воспринимал. Ну, «Байер», ничего особенного, не «Бавария» же, и не «Барселона». А ведь как показывает практика, для российского клуба любой соперник из четверки ведущих чемпионатов – Испании, Германии, Англии и Италии – почти всегда становится непреодолимым препятствием. Да и еще должны быть свежи в памяти матчи «Байера» с «Зенитом» два года назад – оба раза команда из Леверкузена уверенно победила (2:0 и 2:1).

И начало встречи заставило безудержных оптимистов снять розовые очки. К 15-й минуте ЦСКА проигрывал 0:2. И пусть первый гол Мехмеди забил из офсайда, а Чалханоглу забить помог рикошет, преимущество «Байера» сомнений не вызывало.

Армейцы попытались сыграть с высоко расположенной линией обороны, но это оказалась плохой идеей. Быстрые футболисты группы атаки «Байера» постоянно открывались на грани офсайда, за спинами медлительных центральных защитников ЦСКА, а Бендер и Кампль регулярно снабжали их острыми передачами. Категорически не хватало надежности и в опорной зоне.

Показательный момент случился перед голом Чалханоглу. Гости попытались выйти из обороны через пас, Ионов завозился и потерял мяч недалеко от своей штрафной, за что тут же был наказан. На плаву ЦСКА держался только благодаря Акинфееву. Пусть грустная серия вратаря, когда он пропускает в Лиге чемпионов, и продлилась уже до 38 матчей, из колеи его это не выбило. На 36-й минуте он невероятным образом отразил два удара подряд в упор от Мехмеди, а буквально в ответной атаке гости забили.

Армейцам едва ли не впервые в матче удалась быстрая атака, с перепасом низом, Ионов нашел в штрафной Дзагоева и тот, ловко обыграв защитника, пробил мимо вратаря – безусловно, один из самых красивых голов первого тура Лиги чемпионов. Тут вспомнилось, что в прошлом сезоне на «БайАрене» в трех матчах Лиги чемпионов было забито аж 15 голов, в том числе случилась и феерическая ничья с «Ромой» - 4:4. Мысль материальна – ЦСКА расчертил идеальную комбинацию: трехходовка Дзагоев-Траоре-Еременко завершилась точным ударом финна.

Со счета 2:2 игра началась заново. ЦСКА словно отбросил все свои страхи и комплексы и заиграл легко и раскованно. Моментов, конечно, побольше было у «Байера», который по-прежнему владел мячом, но ощущения загнанности и безнадежности не было и в помине. В итоге – ничья, и ЦСКА впервые при Леониде Слуцком начал выступления в Лиге чемпионов не с поражения.



