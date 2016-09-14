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Cначала хотелось плеваться. Но потом… Ловчев – о матче «Байер» – ЦСКА

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Марио Фернандес и Алан Дзагоев против Юлиана Брандта
Марио Фернандес и Алан Дзагоев против Юлиана БрандтаИсточник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев комментирует результат матча «Байер» – ЦСКА.

«БАЙЕР» – ЭНЕРГОЗАТРАТНЫЙ

- Сначала мне хотелось плеваться, глядя на игру ЦСКА. Их полностью переигрывали. Игроки «Байера» показывали энергозатратный футбол. Создавалось впечатление, что они бегали в два раза быстрее. При этом обратил внимание, что когда матч закончился, на лицах игроков немецкого клуба не было видно усталости. А, допустим, по Ионову было видно, как он вымотан. О чем это говорит? О том, что игроки «Байера» привыкли играть в таком темпе, а для многих футболистов ЦСКА это – предел.

ЦСКА поначалу к такой игре оказался просто не готов. Это не вопрос того, знали они или нет, что «Байер» действует столь активно. Просто у нас в чемпионате никто не играет в такой, повторюсь, энергозатратный футбол. Немцы же все время в движении. Вы же помните, как Хиддинк, Спаллетти, Капелло, едва оказавшись в России, говорили, что у нас медленный футбол. И это не меняется.

В общем, поначалу преимущество было у «Байера». И даже при 2:0 у них были еще моменты. Видно, что хозяева хорошо разобрали игру ЦСКА в обороне. Один из игроков часто оказывался во вне игры, судя по всему, намеренно. А в это время второй атакующий игрок врывался в штрафную из глубины и получал мяч. Да, в случае с первым голом судья ошибся. Но в целом рефери-то потом хорошо судил.

ЕРЕМЕНКО – КОРОЛЬ

«Байер» мог забивать третий, но выручил Акинфеев. Игорь сейчас вообще, чувствуется, в хорошем психологическом состоянии, сыграл достойно. Как раз после того эпизода и была двухминутка ЦСКА, когда счет они сравняли.

Что мне понравилось. Когда Дзагоев забивал первый гол, в атаку бежало шесть игроков ЦСКА. Шесть! И в случае со вторым голом атаковали пять футболистов. Мне понравился гол Алана. Дзагоев вообще быстро набрал форму после травмы, четко подработал мяч, чтобы пробить. Все-таки в Лиге чемпионов играют мастера – и Алан здесь не последний человек. Но я всегда говорил, что ранний Дзагоев был, может, менее мудрый, но более веселый. И такой же футбол показывал. Но король, конечно, у ЦСКА – Еременко. Какие рывки он делал даже на 88-й минуте. Просто уму непостижимо!

В начале чемпионата казалось, что ЦСКА не очень хорошо готов физически. Победы армейцы вымучивали. Мы еще говорили – может, к Лиге чемпионов команда подойдет в нужном состоянии. И вот в этом матче мы увидели и движение, и свежесть. Команда Слуцкого в хорошем состоянии подошла к началу Лиги чемпионов. А этот результат подтверждает, что армейцы оказались в ровной группе.

«Байер» - ЦСКА. Все голы матча

Матч

Байер - ЦСКА - 2:2 (2:2)

Голы

Мехмеди 9 (1:0). Чалханоглу 15 (2:0). Дзагоев 37 (2:1). Ерёменко 39 (2:2).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Та, Венделль, Брандт, Бендер (Волланд, 51), Чалханоглу (Арангис, 46), Кампль, Мехмеди, Эрнандес (Пойянпало, 46)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Ионов (Миланов, 78), Дзагоев, Ерёменко, Вернблум, Головин (Березуцкий А., 90), Траоре (Страндберг, 73)

Предупреждения:

Венделль, 84; Хенрихс, 86 - нет

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция


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