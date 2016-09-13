Саку Койву: Россия никогда не была удобной для Финляндии. А о Сочи забудьте

Саку Койву Источник: NHL

Легендарный капитан «Монреаля» и сборной Финляндии Саку Койву пообщался с российскими журналистами в Питтсбурге.

- Саку, вы здесь для того, чтобы посмотреть на сборные молодых звезд Северной Америки и России?

- Да, специально прилетел изучить эти команды, с которыми Финляндия играет в группе. Что скажу о молодежи? Невероятно быстрые ребята, уже успел оценить их по ТВ. Очень талантливые. Всегда весело смотреть их хоккей, но посмотрим в Торонто, как сложится наш матч.

- Вы согласны, когда о нашей группе «В» говорят, что она совершенно непредсказуема?

- На бумаге это выглядит так. Но разве можно сказать, кто фаворит – США или Канада? А как предсказать, что покажет Россия? Думаю, на этом Кубке мира мы увидим много сюрпризов.

- Состав российской сборной прилично отличается от того, что было в Сочи.

- Сразу бросается в глаза, что у вас есть, кому забивать. Но звездные лидеры у вас остались теми же. Сможет ли молодое поколение усилить сборную России? Я предлагаю вспомнить, как ваши ребята в прошлом сезоне играли в плей-офф. Конечно, будущее за такими парнями, как Тарасенко, Кузнецов, Панарин – это понимают все.

- Почему Россия стала таким удобным соперником для финнов?

- Никогда не была удобной. Да, наша команда хорошо сыграла против вас в Сочи. Но тут будет совсем другой турнир, и нет смысла вспоминать историю.

- Как бывший капитан «Монреаля», чего вы ждете от прихода в эту команду Александра Радулова?

- Он был очень хорош в КХЛ. Я уверен, что он усилит «Канадиенс» в атаке. И если его обойдут стороной травмы, это будет феноменальный форвард даже в НХЛ.

- Вы по-прежнему на связи с Владимиром Юрзиновым, который тренировал вас в юности?

- Да, мы на связи, видимся пару раз за сезон. Знаю, что его сын возглавил китайскую команду в КХЛ. Мы даже пересекались на летних сборах. Рад, что Юрзинов-младший получил шанс снова работать тренером. А по поводу Китая в хоккее скажу, что это всегда необычно и интересно. Посмотрим, что получится из этого проекта.

- Ваша молодая звезда Патрик Лайне часто сравнивает себя с Александром Овечкиным. Вы согласны? Тот же стиль?

- У обоих потрясающий бросок. Оба умеют забивать и очень опасны в большинстве. Я согласен, что у них много общего. Но надо сначала посмотреть на Лайне в НХЛ. Думаю, что у него отличное будущее.