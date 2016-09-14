Оцифровка: Юбилей «Зенита», антирекорд и еще 6 фактов о новой Лиге Европы

Гурбан Гурбанов: «Карабах» уделит внимание Барошу, но мы не будем прикреплять к нему игрока

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча против чешского «Слована». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги Европы.