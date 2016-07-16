«Москва для меня – чужой город»

Лидер сборной Казахстана Михаил Кукушкин – о смене спортивного гражданства и своих чувствах перед матчем против России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса (16-18 сентября).

«РОССИЯ – ПРОСТО СОПЕРНИК»

- Ваш товарищ по сборной Андрей Голубев, тоже переехавший в Казахстан восемь лет назад, признался, что Россия для него – просто очередной соперник. У вас те же мысли на этот счет? – начинаем беседу с Михаилом.

- В целом, да, - пожимает плечами Кукушкин. – Андрей верно отметил – мы давно уже здесь не живем. Сам Голубев осел в Италии, мы – в Астане. Времена, когда я представлял Россию, остались в далеком прошлом, а большинство моих успехов связано с другой страной. Так что никаких особенных чувств у меня перед этим матчем нет. Сборная России – действительно просто очередной соперник.

- В Москве часто приходится бывать?

- Не чаще, чем в других городах, где проводятся крупные турниры. Я ведь сам из Волгограда, вся моя семья там. Здесь и раньше проводил немного времени. Близких друзей тут нет. Так что Москва – по сути, чужой город. Малознакомый.

- Походить, погулять по столице не планируете?

- Не до этого. Может, и выберемся куда-то всей командой, чтобы развеяться, поужинать. Но в целом график стандартный – отель-тренировка -отель.

- Условия проведения матча вызывают много вопросов. И погода плохая – холод, обещают дожди. И центральный корт до сих пор не готов…

- Ничего страшного, в принципе, не происходит. Конечно, играть в таких условиях не очень приятно, но теннисисты к этому привыкли. Нам приходиться выходить на корт и в жару, и в холод, иногда снег идет, дожди – вообще регулярное явление. В этом плане ничего необычного. Не доделали главный корт? Но его обещают подготовить к первым играм. А для тренировок у нас есть запасной.

«НА ПЕРЕЕЗД РЕШИЛСЯ НЕ СРАЗУ»

- Согласны, что переезд в Казахстан в каком-то смысле спас вашу карьеру?

- Можно сказать и так, - рассуждает Кукушкин. – На тот момент – в 2008 году – я стоял во второй сотне рейтинга и откровенно застопорился в развитии. Мне был 21 год, самое время прогрессировать и прибавлять, но для этого не хватало финансов. За все ведь надо платить – за услуги тренера, врача, за аренду кортов для тренировок, за перелеты и проживание во время турниров… Ведь отель оплачивается организаторами только на соревнованиях уровня ATP и «Больших шлемов», а я тогда играл в основном челленджеры и фьючерсы. В общем, сложностей хватало. И тогда Казахстан предложил переехать к ним.

- Долго думали над этим решением?

- Согласился не сразу. Никто ведь не знал, к чему это приведет. Всегда боишься остаться у разбитого корыта, если что-то не сложится или пойдет не так, как ожидалось. Но в итоге решился.

- Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сам активно продвигал эту идею. Мол, у нас нет возможности помогать своим игрокам, а губить им карьеры не хочется. Вы с ним советовались на этот счет?

- Лично с Тарпищевым не общался, но знаю, что он был постоянно на связи с главой казахской федерации Булатом Утемуратовым. И, в общем, давал согласие на наш переезд.

- Казахстан правда снял все проблемы?

- Да. Нас обеспечили всем – тренерами, кортами, командой. Помогали организовать подготовительный процесс, ездить по турнирам. По сути, все что требовалось от меня – только работать на тренировках и играть. Результаты сразу пошли в гору – через год я победил на челленджере в Пензе, через два – взял титул ATP в Санкт-Петербурге и прочно стоял в сотне. Не скажу, что если бы остался в России, то ничего бы не добился. Наверное, все равно бы прибавил. Просто на это ушло бы гораздо больше времени. Так что я очень благодарен Казахстану за их помощь.

«КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК – СЛОЖНЫЙ»

- Вместе с вами тогда многие россияне уехали – Голубев, Евгений Королев, Юрий Щукин, Галина Воскобоева, Ярослава Шведова… Потом еще Юлия Путинцева подтянулась. Вы между собой общаетесь, держитесь друг друга в новой стране?

- Конечно – насколько это позволяет личный график. Мы давно дружим, со многими я знаком с детства, так что стараемся общаться и поддерживать друг друга. Просто не всегда это позволяет личный календарь. Хотя на крупных турнирах все равно пересекаемся. Ну и команда в Кубке Дэвиса у нас, конечно, очень дружная.

- Живете все-таки где - в Астане, как указано в вашем профиле на сайте ATP, или у вас другая прописка?

- В Казахстане прописки нет, - смеется Кукушкин. – А живу я 11 месяцев в году по всему миру – где проводятся турниры или сборы. Оставшееся время – да, в Астане. Там мой дом сейчас…

- А семья?

- Родители и сестра остались в Волгограде. Все-таки, у них своя жизнь, у меня своя. Переезжать со мной смысла не было. Тем более, повторюсь, как любой действующий теннисист я большую часть года провожу в постоянных разъездах.

- Казахский язык-то учите? Можете сказать пару фраз?

- Учу, но очень сложный, - вздыхает Михаил. – В принципе, можно и без него обойтись – в Казахстане отлично говорят по-русски. Но, конечно, подучить все равно надо. Может, в будущем на это появится больше времени.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Михаил КУКУШКИН

Родился 26 декабря 1987 года в Волгограде. Рост – 183 см. Вес – 72 кг. Играет правой рукой.

В профессионалах – с 2006 года. С 2008 года выступает за Казахстан. Выиграл 1 титул ATP в одиночном разряде (Санкт-Петербург , 2010). Высшее место в рейтинге ATP – 46 (2015). Текущее место в рейтинге ATP – 80. Призовые за карьеру - $3 093 653.

В составе сборной Казахстана участвовал в 17 матчах Кубка Дэвиса. Победы/поражения в одиночном разряде – 17-11.