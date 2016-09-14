Не так уж страшна эта Канада. Все о матче России против «кленовых листьев»

Россияне проиграли канадцам в Питтсбурге Источник: Reuters

Отдав первый период, Россия прекрасно сыграла в третьем. Все решил гол Гетцлафа в овертайме «3 на 3».

КОРОЛЬ ДЖИНО

Харийс Витолиньш сказал: «Мы не в финале с канадцами играем. Этот матч ничего не решает».

Александр Овечкин сказал: «Мы играем с Канадой каждый год. Почему у нас должны быть особые чувства к этому матчу?»

Олег Знарок сказал: «Матч с канадцами – это большая реклама. Он важен психологически. Но ведь игра с чехами была такой же».

Почему мы им не поверили?

Потому что уже само название бьет током: хоккей, Канада – Россия.

Потому что 15 тысяч зрителей на стадионе (на игре молодых звезд Северной Америки против Чехии не собралось и половины).

Потому что многие болельщики в Москве и Питере, в Казани и Уфе, в Омске и Магнитогорске – везде вообще – не спали всю эту ночь, чтобы увидеть такой хоккей.

Что вам напомнить? Что вы не знали?

Что у России в воротах – Сергей Бобровский, а в запасе остались Никита Нестеров и Владислав Наместников?

Что Канада заменила из-за травмы Тейлора Сегина на Райана О’Райли, а на эту игру не выпустила голкипера Брайдена Холтби, форвардов Мэтта Дюшена и Джека Маззина?

Это все – сухая статистика. А жизнь – вот она, бьет ключом. Я прогулялся по арене «Питтсбурга» перед игрой – очень много наших свитеров! Какой-то мужик в джерси Малкина натянул на себя картонную корону из фастфудовской забегаловки и написал: «King Geno». То есть «Король Джино».

Вот парень стоит в очереди, а на нем старинный свитер Александра Могильного – еще из ЦСКА. Он хватает меня за руку: «Слушай, я сам-то русский. Только уехал больше 20 лет назад. Ты знаешь каким игроком был Алекс? Его обязательно введут в Зал славы!»

Очень редкое джерси, между прочим. Фото опубликовано PavelL (@pavell76) Сен 14 2016 в 4:03 PDT

Многие русские Питтсбурга, а их тут около трех тысяч, собрались в «Консол Энерджи Центр».

Интересно, какой будет реакция, когда на лед выйдет Александр Овечкин?

Трибуны дружно взревели: «Бууу!!!» Ох, не любят в городе капитана «Вашингтона». Такую же обструкцию устроили кэпу «Филадельфии» Клоду Жиру и форварду «Бостона» Брэду Маршану. А вот Павла Дацюка встретили аплодисментами. И арена взорвалась от восторга, не умолкая с минуту, когда на лед выскочил Евгений Малкин.

Король Джино.

Главный фанат Малкина. Фото опубликовано PavelL (@pavell76) Сен 14 2016 в 3:49 PDT

КРОСБИ РЕШАЕТ

Посмотрел я на канадцев перед матчем. Они тоже разминаются футбольным мячом, как и наши. Чемпионом по чеканке стал Сидни Кросби. Талантливый человек талантлив во всем.

Что ни канадец, то бородач. Джо Торнтон вообще похож на Льва Толстого, который навсегда ушел из Ясной Поляны. Брент Бернс татуирован как якудза. У канадцев не команда, а банда. Больше полсостава – те ребята, которые брали золото на Олимпиаде в Сочи. И тренер тот же. Майку Бэбкоку не надо объяснять своим игрокам, куда бежать и что делать.

Брент Бёрнс во всей красе. Фото опубликовано PavelL (@pavell76) Сен 14 2016 в 6:26 PDT

На стартовом вбрасывании – Евгений Малкин против Сидни Кросби. Россия выиграла шайбу, но это была единственная наша победа в первом периоде.

Это было очень похоже на финал Канада – Россия на чемпионате мира в Праге. Вплоть до мельчайших цифр статистики в первом периоде. 0:1 по счету, 5-14 по броскам (тогда было 5-15).

И тогда тоже Александр Овечкин мог открыть счет, когда выскакивал на вратаря. Теперь наш капитан в большинстве, когда Канада нарушила численный состав, промахнулся в пустой угол.

А вот «кленовые листья» все решили на индивидуальном мастерстве. Сидни Кросби изумительным пасом вывел к воротам Бобровского своего друга Патриса Бержерона, и тот отлично исполнил момент – 1:0.

Еще после этого Канада нас два раза простила, когда на льду снова была эта тройка. Брэд Маршан и Патрис Бержерон, парни из «Бостона», на флангах. В центре – Сидни Кросби. В защите – Брент Бернс и Алекс Пьетранжело. Вот главная убойная сила канадцев.

И ведь нельзя сказать, что сборная Канады играла в полную силу. Работали «кленовые листья» где-то на 80процентовот потенциала. Они точно понимали, что матч товарищеский и ничего не решает. При этом на классе так контролировали шайбу и создавали острые моменты, что сборная России ничего не могла поделать. Хотя два раза играла в большинстве.

Тогда, в Праге, второй период получился ужасным: 0:3 по счету, 1-14 по броскам. Было интересно, не рухнет ли теперь Россия в ту же яму. И какие коррективы штаб Знарка в раздевалке внесет в нашу игру.

БОБ = БОГ

Есть в Питтсбурге мужичок, который с давних пор дружит с Каспарайтисом. Он написал ему из ложи прессы: «У ворот сборной России есть проблемы. Ты нужен, Дарюс».

Каспарайтис среагировал моментально: «Жду звонка от тренера!»

Но знаете, во втором периоде Канада особо не лютовала. Может потому, что Майк Бэбкок пустился на эксперименты. К Бержерону и Маршану он поставил Логана Кутюра, а Кросби определил к Джону Таваресу – любопытно, а это сработает?

Бэбкок хладнокровно ставил опыты, как химик в лаборатории. Канада работала на классе, забирая базовые показатели: броски и вбрасывания. Силовая борьба получалась равной, и ярости в глазах парнях с «кленовыми листьями» на груди не было.

Еще не время.

Бросок Никиты Зайцева – штанга. Тут же ответная атака канадцев, и в штангу попадает Райан Гетцлаф.

Какие для нас плюсы?

Главный – Сергей Бобровский прекрасен как Бог. Тащит все. И если б не Боб…

В начале третьего периода Канада два раза схватила удаления. И Россия реализовала свое седьмое большинство! Панарин отдал передачу на Овечкина, Саша прекрасно выстрелил с левого края. То, что в «Вашингтоне» он делал сотню раз, и что может исполнять с закрытыми глазами.

1:1.

Вот здесь уже Бэбкок замахал руками на лавке. Он понял, что доэкспериментировался и нужно спасать матч. Канада снова решила взвинтить темп.

Но тут уже выстрелила тройка Шипачева – ребята провели залихватскую атаку, и Панарин вогнал шайбу в пустые ворота. Очень красиво!

Вообще показалось, что в первом периоде Россию накрывало акклиматизацией (о чем Овечкин говорил в интервью), а в третьем сработала уже «физика», которую команде наработал Знарок. Мы выглядели посвежее.

Однако канадцы с ответом тянуть не стали, и уже Таварес наносит прекрасный дальний бросок. Бобровский закрыт игроками, ничего сделать не может.

Удаление Кучерова за 3.14 до конца. Канадцы бросают в большинство свои лучшие силы.

Боб тащит все. Это невероятно, что творит наш вратарь.

Посмотреть овертайм «3 на 3» с Канадой – подарок для эстетов.

…А там на четвертой минуте мы упускаем Райана Гетцлафа, он выходит один на Бобровского и неотразимо бросает с кистей.

Победа Канады – 3:2.

Но не так уж она страшна. Главный вывод по матчу – у нас есть Бобровский. И когда надо, Россия может прибавить.