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«И про забор ему тоже переведи!» Как Знарок отжигал на пресс-конференции (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: Sovsport.ru

После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель «Советского спорта» послушал нашего главного тренера Олега Знарка.

– Первый период у сборной России получился не очень. За счет чего удалось переломить игру?
– Вы правильно сказали, что первый период у нас немного не получился. Была нервозность. Плюс это третий день после перелета, и не прошла акклиматизация. Но во втором периоде мы прибавили.

– Какие коррективы вы внесли в первом перерыве?
– Скорее сами ребята почувствовали, что мы можем играть.

– Овечкин реализовал большинство, но до этого мы не использовали шесть попыток.
– У нас было не так много времени, чтобы его отработать. Хорошо, что так получилось. 

– Второй матч подряд сборная России играет в овертайме «3 на 3». Вам нравится этот формат?
– Интересно, конечно. Весело все происходит. У нас сегодня было больше моментов забить «3 на 3». Ребята мастеровые. Не хватило везения. А так что с чехами, что с канадцами мы в овертайме сыграли лучше. 

– Вы накануне говорили, что у сборной России есть две слабые черты – вбрасывание и защита,  – начал говорить какой-то иностранный репортер. – Где вы теперь увидели улучшение?
– Кто вам это сказал? – Знарок напрягся.

– Никто. Я это просто прочитал.
– Я этого не говорил, – отрубил наш тренер.

– Этого не было? – изумился иностранец.
– На заборе знаете что может быть написано?

– Оцените тогда степень готовности сборной России к Кубку мира.
– Процентов на 70. Да, со вбрасываниями у нас есть проблемы, и это надо улучшать. А оборона у нас приличная.
Когда слова Знарка начали объяснять на английском, Олег Валерьевич повернулся к помощнику: «И про забор тоже переведи!»

– Насколько вы довольны игрой тройки Овечкин – Дацюк – Кучеров? И что скажете о крупном поражении шведов от сборной Европы? – репортеры испытывали терпение Знарка.
– Насчет поражения шведов я не в курсе. Вы знаете, что у нас матч проходил в то же время? А по поводу того, будет ли дальше Пашка играть с Сашей и Никитой, мы еще посмотрим. Не надо пороть горячку сразу после встречи. Мы еще изучим матч, а потом разберемся.

– Вы будете и дальше выпускать Овечкина с Малкиным в большинстве?
– Странный вопрос. Кого мне еще выпускать! – Знарок улыбался американцам.


– В первом периоде сборная России уступала по вбрасываниям. Но потом стараниями Павла Дацюка (14/8) мы в этом прибавили. Вы специально делали на него ставку?
– Мы знали, что у Павла это хороший элемент. Человек владеет этим искусством. Поэтому в нужных эпизодах выпускали его на вбрасывания.

– Перед игрой наш тренерский штаб говорил, что матч с Канадой – чисто товарищеская игра. Но теперь можно сказать, это что-то большее? Вся Россия не спала, смотрела…
– Я благодарен всей России, – заулыбался Знарок. – Очень хотелось победить на самом деле. Немножко не повезло. А со второго периода у команды появился характер. В первом периоде мы слишком уважали канадцев. Но ведь они – такие же игроки. По техническим данным, думаю, наше нападение даже лучше. Можно с Канадой играть – и брать очки.

– Вам удалось посмотреть матч молодых звезд Северной Америки – наших соперников по группе?
– Да. Хорошие задорные ребята, которые доказывают свое место в НХЛ. 

– Чехи их переиграли по физике, задавили силовыми приемами. Это подсказка для нас?
– Ну не знаю. Пока трудно сказать, - пожал плечами Знарок.

– Шведы для вас – особенная команда? – спросила девушка.
– А почему?

– Ну просто…
– Можно вспомнить Минск! – подсказал я. Все знают, как Олега Валерьевича после стычки со шведским тренером Рикардом Гронбергом дисквалифицировали на финал.
– Так не скажу. Мы ко всем командам готовимся нормально.

– А когда вы с Гронбергом успели помириться? Я видел ваше фото в сети – стоите вместе, обнимаетесь.
– В том году зимой мы прилетали в Америку смотреть наших ребят из НХЛ. Встретились на тренировке «Вашингтона». Гронберг подошел, попросил меня сфотографироваться для своей жены. А почему нет? – засмеялся Знарок.


Источник фото: Twitter Алисы Знарок

– Кто-то из игроков выступил в раздевалке с речью? Сказал что-то, кроме вас? – поинтересовался другой репортер.
– Вы слишком много вопросов задаете, – отрезал тренер. – Вам интересно, а у нас это закрытая информация. Я говорю только то, что могу. А что нет – извините, не скажу.

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

Матч

Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).

Место и дата

15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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