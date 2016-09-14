Сергей Бобровский: Я не люблю говорить о пропущенных голах (видео)
После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель «Советского спорта» поговорил с нашим вратарем Сергеем Бобровским.
- Вы сделали 45 сэйвов. Очень большая работа!
- В принципе чувствовал себя хорошо. Сразу вошел в игру, и она получилась неплохой.
- Когда канадцы забивали первый гол, все было непредсказуемо? Бросок у Бержерона получился на славу.
- Я не люблю говорить о пропущенных голах. Что было, то было.
- Не видели шайбу во втором моменте? – поинтересовался другой репортер.
- Я не люблю говорить о голах, - с улыбкой повторил Бобровский.
- Какой момент в матче был для вас самым сложным?
- Так трудно сказать. Игра текла, и были разные периоды. Иногда мы давили, а когда-то нас. Все шло туда-обратно.
- Не все вратари любят овертайм «3 на 3». Как вы относитесь к этому формату?
- Я считаю, что это часть игры. В принципе мы, оба вратаря, в равных условиях.
- Третий день акклиматизации. Насколько сложно держать концентрацию голкиперу?
- С первого периода я чувствовал себя комфортно и удобно. Все было хорошо.
- У вас есть особый кайф играть такие матчи, когда соперник – Канада, все лучшие из лучших?
- Да, безусловно. Это самые тяжелые игры, когда лучшие хоккеисты мира выходят против тебя. Конечно, очень интересно проверить свои силы против них.
- Это товарищеский матч или в нем был особый нерв?
- Напряжение было. Было интересно.
- Вы сильно расстроены из-за поражения?
- Что есть, то есть. Идем дальше. Самые важные матчи впереди. Будем готовиться к ним.
- Вы абсолютно готовы к Кубку мира?
- Речь ведь идет о процессе. Я чувствую себя хорошо. А сейчас для нас самое важное – это шведы.
Матч
Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).
Место и дата
15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция