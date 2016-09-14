Сергей Бобровский: Я не люблю говорить о пропущенных голах (видео)

Сергей Бобровский Источник: Reuters

После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель «Советского спорта» поговорил с нашим вратарем Сергеем Бобровским.





- Вы сделали 45 сэйвов. Очень большая работа!

- В принципе чувствовал себя хорошо. Сразу вошел в игру, и она получилась неплохой.

- Когда канадцы забивали первый гол, все было непредсказуемо? Бросок у Бержерона получился на славу.

- Я не люблю говорить о пропущенных голах. Что было, то было.



- Не видели шайбу во втором моменте? – поинтересовался другой репортер.

- Я не люблю говорить о голах, - с улыбкой повторил Бобровский.



- Какой момент в матче был для вас самым сложным?

- Так трудно сказать. Игра текла, и были разные периоды. Иногда мы давили, а когда-то нас. Все шло туда-обратно.



- Не все вратари любят овертайм «3 на 3». Как вы относитесь к этому формату?

- Я считаю, что это часть игры. В принципе мы, оба вратаря, в равных условиях.



- Третий день акклиматизации. Насколько сложно держать концентрацию голкиперу?

- С первого периода я чувствовал себя комфортно и удобно. Все было хорошо.



- У вас есть особый кайф играть такие матчи, когда соперник – Канада, все лучшие из лучших?

- Да, безусловно. Это самые тяжелые игры, когда лучшие хоккеисты мира выходят против тебя. Конечно, очень интересно проверить свои силы против них.



- Это товарищеский матч или в нем был особый нерв?

- Напряжение было. Было интересно.



- Вы сильно расстроены из-за поражения?

- Что есть, то есть. Идем дальше. Самые важные матчи впереди. Будем готовиться к ним.



- Вы абсолютно готовы к Кубку мира?

- Речь ведь идет о процессе. Я чувствую себя хорошо. А сейчас для нас самое важное – это шведы.



