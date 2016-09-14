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Сергей Бобровский: Я не люблю говорить о пропущенных голах (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Бобровский
Сергей БобровскийИсточник: Reuters

После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель «Советского спорта» поговорил с нашим вратарем Сергеем Бобровским.


- Вы сделали 45 сэйвов. Очень большая работа!
- В принципе чувствовал себя хорошо. Сразу вошел в игру, и она получилась неплохой.

- Когда канадцы забивали первый гол, все было непредсказуемо? Бросок у Бержерона получился на славу.
- Я не люблю говорить о пропущенных голах. Что было, то было.

- Не видели шайбу во втором моменте? – поинтересовался другой репортер.
- Я не люблю говорить о голах, - с улыбкой повторил Бобровский.

- Какой момент в матче был для вас самым сложным?
- Так трудно сказать. Игра текла, и были разные периоды. Иногда мы давили, а когда-то нас. Все шло туда-обратно.

- Не все вратари любят овертайм «3 на 3». Как вы относитесь к этому формату?
- Я считаю, что это часть игры. В принципе мы, оба вратаря, в равных условиях. 

- Третий день акклиматизации. Насколько сложно держать концентрацию голкиперу?
- С первого периода я чувствовал себя комфортно и удобно. Все было хорошо.

- У вас есть особый кайф играть такие матчи, когда соперник – Канада, все лучшие из лучших?
- Да, безусловно. Это самые тяжелые игры, когда лучшие хоккеисты мира выходят против тебя. Конечно, очень интересно проверить свои силы против них.

- Это товарищеский матч или в нем был особый нерв?
- Напряжение было. Было интересно.

- Вы сильно расстроены из-за поражения?
- Что есть, то есть. Идем дальше. Самые важные матчи впереди. Будем готовиться к ним.

- Вы абсолютно готовы к Кубку мира?
- Речь ведь идет о процессе. Я чувствую себя хорошо. А сейчас для нас самое важное – это шведы.

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Матч

Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).

Место и дата

15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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