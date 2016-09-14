Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейНефтехимик2 : 1Локомотив
ФутболЮвентус0 : 0Севилья
ФутболБайер2 : 2ЦСКА
ФутболЛегия0 : 6Боруссия
ФутболБрюгге0 : 3Лестер Сити
ФутболМанчестер Сити4 : 0Боруссия М
ФутболТоттенхэм1 : 2Монако
ФутболРеал2 : 1Спортинг
ФутболПорту1 : 1Копенгаген
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейТрактор- : -Металлург
ХоккейДинамо Москва- : -ХК Сочи
ФутболФейеноорд- : -Манчестер Юнайтед
ФутболМаккаби Тель-Авив- : -Зенит
ХоккейАмур- : -Куньлунь
ХоккейАк Барс- : -Авангард
ХоккейВитязь- : -Спартак
ФутболЗаря- : -Фенербахче
ФутболЗальцбург- : -Краснодар
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболСампдория- : -Милан
ХоккейБарыс- : -СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Гранада
ФутболЧелси- : -Ливерпуль

Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Reuters

Капитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.


- Мы увидели две сборные России. В первом периоде не очень получилась игра – в чем дело? Акклиматизация?
- Ну конечно. Накрывает ведь на третий и шестой день. Перед игрой ты не очень хорошо себя чувствуешь. Находишься в сонном состоянии. Но мы вышли, отыграли. Думаю, этот матч идет нам в зачет – как в психологическом, так и в моральном плане.

- В таких битвах очень важен первый гол. Вы сильно расстроились, когда в первом периоде не попали в пустой угол?
- Сейчас игра идет такая, что тебе не дают много пространства. Опять же, я думаю, в равных составах мы должны играть лучше. У нас были хорошие моменты, но качество льда…

- Подвело?
- Не очень хорошее. Шайба прыгала. Даже в конце, когда есть возможность ее успокоить, она никак не успокаивается. Или вообще встает на ребро.

- Шесть раз мы не могли реализовать большинство. И наконец, вам дали пас в ту точку, откуда вы в «Вашингтоне» забиваете с закрытыми глазами.
- В ситуации «5 на 3» самое главное – выиграть вбрасывание. Малыч шикарно все сделал. Отрезал игрока, и мы с Панарой остались двое против одного канадца. И мне отдали прекрасную передачу…

- А в целом большинство оставляет желать лучшего?
- Конечно! У нас ведь есть моменты. Где-то мы разговариваем, потому что пока есть недопонимание. Но осталось два-три дня до старта Кубка мира. Надо смотреть видео, что делать при закатах или при моментах, когда они выкидывают шайбу в средней зоне. Надо кое-что отработать до автоматизма, чтобы игроки знали, кто где стоит. Что должен делать каждый.

- В овертайме «3 на 3» все скользко и непредсказуемо?
- Конечно. Одна ошибка – и вы сами все видели. Канадцы поймали нас на пересменке.

- Какие у вас ощущения от игры в звене с Дацюком?
- Все отлично. Мы хорошо понимали друг друга, держали шайбу в зоне. Но мы еще будем разговаривать. Ведь все зависит от Олега Валерьевича, оставит ли он это сочетание. В первом периоде был такой сумбур.

- Важно ли, что команда перетерпела два тяжелых периода? – поинтересовались у Овечкина.
- Два? – удивился Саша. – Я думаю, во втором периоде мы полностью переиграли канадцев. Не знаю, вы смотрели матч?

- У сборной Канады очень сильно выступила тройка Бержерон – Кросби – Маршан. Согласны?
- Они очень хорошие, идеально понимают друг друга. Потому что постоянно играют вместе на больших турнирах, особенно Бержерон и Кросби. Хорошие форварды, мастера. И нужно против них играть проще. Не давать возможность владеть шайбой. Нельзя, чтобы они держали пространство под контролем.

- Вы по-прежнему считаете, что это был товарищеский матч? Россия не спала, смотрела хоккей. И мы увидели характер у сборной.
- Конечно! Я вот пошел в раздевалку, взял мобильник – узнал, что жена и родители смотрели матч. Все друзья написали. Понятно, что все болеют и переживают. И мы не хотим упасть лицом в грязь.
Но думаю, что игра получилась хорошей. К сожалению, мы проиграли. Но для человеческого плана это был очень важный матч. Сумели доказать, что мы – не мальчики для битья.

Матч

Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).

Место и дата

15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Бэбкок: Сборной Канады нельзя семь раз оказываться в меньшинстве и надеяться на победуГлавный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги выставочного матча с командой России.Виталий Мутко: Россияне сыграли против Канады с огромной самоотдачейМинистр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выставочного матча сборной России по хоккею против команды Канады (2:3).Евгений Малкин: Разговор с Кросби? После матча пожелали друг другу удачиФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Евгений Малкин: Здорово, что провели матч именно с Канадой. Мы теперь чувствуем себя увереннееФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)Форвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.Александр Овечкин: Во втором периоде сборная России полностью переиграла КанадуКапитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Александр Овечкин: Встреча с Канадой идет нам в зачет – как в психологическом, так и в моральном планеКапитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Сергей Бобровский: Поражение от Канады? Самые важные матчи впереди. Будем готовиться к нимГолкипер сборной России Сергей Бобровский оценил свою игру в выставочном матче с командой Канады перед стартом Кубка мира.Олег Знарок: Сборная России готова к Кубку мира процентов на 70Наставник сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал о состоянии своих подопечных перед стартом Кубка мира, а также высказался об игре тройки Овечкин – Дацюк – Кучеров.Олег Знарок: В матче со сборной Канады нам не хватило везенияГлавный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в выставочном матче с командой Канады перед стартом Кубка мира.Сергей Бобровский: Я не люблю говорить о пропущенных голах (видео)Сергей Бобровский: Я не люблю говорить о пропущенных голах (видео)После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель Sovsport.ru поговорил с нашим вратарем Сергеем Бобровским.«И про забор ему тоже переведи!» Как Знарок отжигал на пресс-конференции (видео)«И про забор ему тоже переведи!» Как Знарок отжигал на пресс-конференции (видео)После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель Sovsport.ru послушал нашего главного тренера Олега Знарка.Олег Знарок: Сборная России готова к Кубку мира процентов на 70Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после поражения от канадцев в выставочном матче сообщил, что его национальная команда готова к Кубку мира примерно на 70 процентов.Не так уж страшна эта Канада. Все о матче России против «кленовых листьев»Не так уж страшна эта Канада. Все о матче России против «кленовых листьев»Отдав первый период, Россия прекрасно сыграла в третьем. Все решил гол Гетцлафа в овертайме «3 на 3».Сборная России проиграла канадцам в выставочном матчеХоккеисты сборной России в выставочном матче накануне старта Кубка мира проиграли команде Канады. Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу канадцев.Россия – Канада – 2:3 ОТ. Как это былоВ ночь на четверг в выставочном матче сыграют хоккеисты сборных Канады и России.Саку Койву: Россия никогда не была удобной для Финляндии. А о Сочи забудьтеСаку Койву: Россия никогда не была удобной для Финляндии. А о Сочи забудьтеЛегендарный капитан «Монреаля» и сборной Финляндии Саку Койву пообщался с российскими журналистами в Питтсбурге.«Эй ты, Ови! Иди сюда! А что, слабо дать автограф?» Павел Лысенков – о сборной«Эй ты, Ови! Иди сюда! А что, слабо дать автограф?» Павел Лысенков – о сборнойСборная России в день матча с Канадой в Питтсбурге провела утреннюю раскатку. Обозреватель Sovsport.ru делится зарисовками о нашей команде.Семен Варламов: Организация Кубка мира очень радует, но Олимпиада в Сочи была организована не хужеГолкипер сборной России Семен Варламов поделился впечатлениями от организации Кубка мира. Он сравнил ее с Олимпиадой в Сочи 2014 года.Семен Варламов: Недавно я поднялся в горы Колорадо и нашел там золото (видео)Семен Варламов: Недавно я поднялся в горы Колорадо и нашел там золото (видео)Неожиданный факт о Семене Варламове – этим летом для подготовки к сезону он решил штурмовать горы.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Канада
Канадакалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения