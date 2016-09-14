Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)

Александр Овечкин Источник: Reuters

Капитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.





- Мы увидели две сборные России. В первом периоде не очень получилась игра – в чем дело? Акклиматизация?

- Ну конечно. Накрывает ведь на третий и шестой день. Перед игрой ты не очень хорошо себя чувствуешь. Находишься в сонном состоянии. Но мы вышли, отыграли. Думаю, этот матч идет нам в зачет – как в психологическом, так и в моральном плане.



- В таких битвах очень важен первый гол. Вы сильно расстроились, когда в первом периоде не попали в пустой угол?

- Сейчас игра идет такая, что тебе не дают много пространства. Опять же, я думаю, в равных составах мы должны играть лучше. У нас были хорошие моменты, но качество льда…



- Подвело?

- Не очень хорошее. Шайба прыгала. Даже в конце, когда есть возможность ее успокоить, она никак не успокаивается. Или вообще встает на ребро.



- Шесть раз мы не могли реализовать большинство. И наконец, вам дали пас в ту точку, откуда вы в «Вашингтоне» забиваете с закрытыми глазами.

- В ситуации «5 на 3» самое главное – выиграть вбрасывание. Малыч шикарно все сделал. Отрезал игрока, и мы с Панарой остались двое против одного канадца. И мне отдали прекрасную передачу…



- А в целом большинство оставляет желать лучшего?

- Конечно! У нас ведь есть моменты. Где-то мы разговариваем, потому что пока есть недопонимание. Но осталось два-три дня до старта Кубка мира. Надо смотреть видео, что делать при закатах или при моментах, когда они выкидывают шайбу в средней зоне. Надо кое-что отработать до автоматизма, чтобы игроки знали, кто где стоит. Что должен делать каждый.



- В овертайме «3 на 3» все скользко и непредсказуемо?

- Конечно. Одна ошибка – и вы сами все видели. Канадцы поймали нас на пересменке.



- Какие у вас ощущения от игры в звене с Дацюком?

- Все отлично. Мы хорошо понимали друг друга, держали шайбу в зоне. Но мы еще будем разговаривать. Ведь все зависит от Олега Валерьевича, оставит ли он это сочетание. В первом периоде был такой сумбур.



- Важно ли, что команда перетерпела два тяжелых периода? – поинтересовались у Овечкина.

- Два? – удивился Саша. – Я думаю, во втором периоде мы полностью переиграли канадцев. Не знаю, вы смотрели матч?



- У сборной Канады очень сильно выступила тройка Бержерон – Кросби – Маршан. Согласны?

- Они очень хорошие, идеально понимают друг друга. Потому что постоянно играют вместе на больших турнирах, особенно Бержерон и Кросби. Хорошие форварды, мастера. И нужно против них играть проще. Не давать возможность владеть шайбой. Нельзя, чтобы они держали пространство под контролем.



- Вы по-прежнему считаете, что это был товарищеский матч? Россия не спала, смотрела хоккей. И мы увидели характер у сборной.

- Конечно! Я вот пошел в раздевалку, взял мобильник – узнал, что жена и родители смотрели матч. Все друзья написали. Понятно, что все болеют и переживают. И мы не хотим упасть лицом в грязь.

Но думаю, что игра получилась хорошей. К сожалению, мы проиграли. Но для человеческого плана это был очень важный матч. Сумели доказать, что мы – не мальчики для битья.