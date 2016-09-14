Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейНефтехимик2 : 1Локомотив
ФутболЮвентус0 : 0Севилья
ФутболБайер2 : 2ЦСКА
ФутболЛегия0 : 6Боруссия
ФутболБрюгге0 : 3Лестер Сити
ФутболМанчестер Сити4 : 0Боруссия М
ФутболТоттенхэм1 : 2Монако
ФутболРеал2 : 1Спортинг
ФутболПорту1 : 1Копенгаген
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейТрактор- : -Металлург
ХоккейДинамо Москва- : -ХК Сочи
ФутболФейеноорд- : -Манчестер Юнайтед
ФутболМаккаби Тель-Авив- : -Зенит
ХоккейАмур- : -Куньлунь
ХоккейАк Барс- : -Авангард
ХоккейВитязь- : -Спартак
ФутболЗаря- : -Фенербахче
ФутболЗальцбург- : -Краснодар
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболСампдория- : -Милан
ХоккейБарыс- : -СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Гранада
ФутболЧелси- : -Ливерпуль

Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Малкин
Евгений МалкинИсточник: Sovsport.ru

Форвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.


- Малкин против Кросби на стартовом вбрасывании, Питтсбург, ревут трибуны, вся Россия не спит и смотрит матч. Как вам антураж?
- Ну вы скажете тоже – вся Россия смотрела!

- Многие не спали.
- Матч против Канады всегда получается принципиальным. Здорово, что болельщики следят за сборной. Надеюсь, в наш адрес будет не слишком много критики. Мы старались…
Первый период провалили. Но достойно в целом выступили, могли победить. Чуть-чуть не хватило везения. Но будем делать выводы, смотреть видео.
Здорово, что провели этот матч именно против Канады. Мы теперь больше уверены в себе и в хорошей форме подходим к турниру.

- А что именно не получилось в первом периоде?
- Не знаю, может, какая-то зажатость. Играем против двукратных олимпийских чемпионов. Канада, давление, они побежали. Но опять же, это только первый период. Мы исправимся. Тренер ведь нас предупреждал, а мы все ушли в оборону. В раздевалке поговорили и стали больше держать шайбу, контролировать игру. Канадцы – те же люди. Они начинали обороняться, делать ошибки. А у нас появился совсем другой настрой.

- Все знают, что умеет Бобровский. Но вы сами удивляетесь, когда видите эти 45 сэйвов?
- Ну да, но это наша вина. Мы дали канадцам много бросать, они доставляли шайбу к нашим воротам. Но здорово, что у нас есть Серега. Он почувствовал свою игру и показал себя отлично. Обидное поражение в овертайме, мы пропустили выход в ноль. Здесь нет никаких претензий к Сереге. Но нам нужно больше играть в их зоне и блокировать шайбы, чтобы они не доходили до наших ворот.

- Вы согласны, что овертаймы «3 на 3» похожи на лотерею, как буллиты?
- Я не знаю, какие правила будут на турнире. Что, в групповых матчах тоже «3 на 3»? Но я понимаю, что нельзя в каждой игре рубиться «5 на 5». Ведь может все затянуться. А буллиты никто не хочет, тут уже лотерея.
Но такие правила, им следуют все. У нас отличные игроки, поэтому здесь все в равных условиях. У нас были хорошие моменты «3 на 3», мы выходили вдвоем на одного. Тут кому больше повезет.

- Понятно, что Сидни Кросби вы знаете наизусть. Но оцените, насколько сильна его тройка с Бержероном и Маршаном. Гол они забили великолепный.
- Да-да, согласен. Сегодня они были самыми опасными в сборной Канады. Очень много моментов создали. Видно, что они не впервые играют вместе. И на чемпионате мира выходили, и на Олимпиаде. Уже есть наигранная связка, отлично друг друга понимают. Но опять же, с Кросби любой может сыграть.

- Вам удалось переброситься с Сидни парой фраз?
- Нет, ну какие разговоры? Мы были настроены на игру. А после матча пожелали друг другу удачи. 

- Матчи против Швеции у вас получаются особенными. Помню, как вы делали хет-трик на чемпионате мира-2012, как вытаскивали нас в четвертьфинале на ЧМ-2015.
- Буду стараться. Я уже забыл об этом. Вы напомнили, спасибо. Это поднимет мне настроение. Да, есть такой момент, что против шведов у меня складывается неплохо. Надеюсь, что удача будет на нашей стороне.
Турнир очень короткий, здесь каждая игра важна. Нельзя уже допускать ошибки. С первых минут надо работать с отдачей. И вот матч с Канадой нам – как урок. Так начинать матчи нельзя. Со шведами нужен другой темп и настрой.

Матч

Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).

Место и дата

15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Бэбкок: Сборной Канады нельзя семь раз оказываться в меньшинстве и надеяться на победуГлавный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги выставочного матча с командой России.Виталий Мутко: Россияне сыграли против Канады с огромной самоотдачейМинистр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выставочного матча сборной России по хоккею против команды Канады (2:3).Евгений Малкин: Разговор с Кросби? После матча пожелали друг другу удачиФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Евгений Малкин: Здорово, что провели матч именно с Канадой. Мы теперь чувствуем себя увереннееФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)Капитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.Александр Овечкин: Во втором периоде сборная России полностью переиграла КанадуКапитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Александр Овечкин: Встреча с Канадой идет нам в зачет – как в психологическом, так и в моральном планеКапитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Сергей Бобровский: Поражение от Канады? Самые важные матчи впереди. Будем готовиться к нимГолкипер сборной России Сергей Бобровский оценил свою игру в выставочном матче с командой Канады перед стартом Кубка мира.Олег Знарок: Сборная России готова к Кубку мира процентов на 70Наставник сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал о состоянии своих подопечных перед стартом Кубка мира, а также высказался об игре тройки Овечкин – Дацюк – Кучеров.Олег Знарок: В матче со сборной Канады нам не хватило везенияГлавный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в выставочном матче с командой Канады перед стартом Кубка мира.Сергей Бобровский: Я не люблю говорить о пропущенных голах (видео)Сергей Бобровский: Я не люблю говорить о пропущенных голах (видео)После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель Sovsport.ru поговорил с нашим вратарем Сергеем Бобровским.«И про забор ему тоже переведи!» Как Знарок отжигал на пресс-конференции (видео)«И про забор ему тоже переведи!» Как Знарок отжигал на пресс-конференции (видео)После матча Канада – Россия (3:2 ОТ) обозреватель Sovsport.ru послушал нашего главного тренера Олега Знарка.Олег Знарок: Сборная России готова к Кубку мира процентов на 70Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после поражения от канадцев в выставочном матче сообщил, что его национальная команда готова к Кубку мира примерно на 70 процентов.Не так уж страшна эта Канада. Все о матче России против «кленовых листьев»Не так уж страшна эта Канада. Все о матче России против «кленовых листьев»Отдав первый период, Россия прекрасно сыграла в третьем. Все решил гол Гетцлафа в овертайме «3 на 3».Сборная России проиграла канадцам в выставочном матчеХоккеисты сборной России в выставочном матче накануне старта Кубка мира проиграли команде Канады. Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу канадцев.Россия – Канада – 2:3 ОТ. Как это былоВ ночь на четверг в выставочном матче сыграют хоккеисты сборных Канады и России.Саку Койву: Россия никогда не была удобной для Финляндии. А о Сочи забудьтеСаку Койву: Россия никогда не была удобной для Финляндии. А о Сочи забудьтеЛегендарный капитан «Монреаля» и сборной Финляндии Саку Койву пообщался с российскими журналистами в Питтсбурге.«Эй ты, Ови! Иди сюда! А что, слабо дать автограф?» Павел Лысенков – о сборной«Эй ты, Ови! Иди сюда! А что, слабо дать автограф?» Павел Лысенков – о сборнойСборная России в день матча с Канадой в Питтсбурге провела утреннюю раскатку. Обозреватель Sovsport.ru делится зарисовками о нашей команде.Семен Варламов: Организация Кубка мира очень радует, но Олимпиада в Сочи была организована не хужеГолкипер сборной России Семен Варламов поделился впечатлениями от организации Кубка мира. Он сравнил ее с Олимпиадой в Сочи 2014 года.Семен Варламов: Недавно я поднялся в горы Колорадо и нашел там золото (видео)Семен Варламов: Недавно я поднялся в горы Колорадо и нашел там золото (видео)Неожиданный факт о Семене Варламове – этим летом для подготовки к сезону он решил штурмовать горы.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Канада
Канадакалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения