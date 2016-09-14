Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)

Форвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.





- Малкин против Кросби на стартовом вбрасывании, Питтсбург, ревут трибуны, вся Россия не спит и смотрит матч. Как вам антураж?

- Ну вы скажете тоже – вся Россия смотрела!



- Многие не спали.

- Матч против Канады всегда получается принципиальным. Здорово, что болельщики следят за сборной. Надеюсь, в наш адрес будет не слишком много критики. Мы старались…

Первый период провалили. Но достойно в целом выступили, могли победить. Чуть-чуть не хватило везения. Но будем делать выводы, смотреть видео.

Здорово, что провели этот матч именно против Канады. Мы теперь больше уверены в себе и в хорошей форме подходим к турниру.



- А что именно не получилось в первом периоде?

- Не знаю, может, какая-то зажатость. Играем против двукратных олимпийских чемпионов. Канада, давление, они побежали. Но опять же, это только первый период. Мы исправимся. Тренер ведь нас предупреждал, а мы все ушли в оборону. В раздевалке поговорили и стали больше держать шайбу, контролировать игру. Канадцы – те же люди. Они начинали обороняться, делать ошибки. А у нас появился совсем другой настрой.



- Все знают, что умеет Бобровский. Но вы сами удивляетесь, когда видите эти 45 сэйвов?

- Ну да, но это наша вина. Мы дали канадцам много бросать, они доставляли шайбу к нашим воротам. Но здорово, что у нас есть Серега. Он почувствовал свою игру и показал себя отлично. Обидное поражение в овертайме, мы пропустили выход в ноль. Здесь нет никаких претензий к Сереге. Но нам нужно больше играть в их зоне и блокировать шайбы, чтобы они не доходили до наших ворот.



- Вы согласны, что овертаймы «3 на 3» похожи на лотерею, как буллиты?

- Я не знаю, какие правила будут на турнире. Что, в групповых матчах тоже «3 на 3»? Но я понимаю, что нельзя в каждой игре рубиться «5 на 5». Ведь может все затянуться. А буллиты никто не хочет, тут уже лотерея.

Но такие правила, им следуют все. У нас отличные игроки, поэтому здесь все в равных условиях. У нас были хорошие моменты «3 на 3», мы выходили вдвоем на одного. Тут кому больше повезет.



- Понятно, что Сидни Кросби вы знаете наизусть. Но оцените, насколько сильна его тройка с Бержероном и Маршаном. Гол они забили великолепный.

- Да-да, согласен. Сегодня они были самыми опасными в сборной Канады. Очень много моментов создали. Видно, что они не впервые играют вместе. И на чемпионате мира выходили, и на Олимпиаде. Уже есть наигранная связка, отлично друг друга понимают. Но опять же, с Кросби любой может сыграть.



- Вам удалось переброситься с Сидни парой фраз?

- Нет, ну какие разговоры? Мы были настроены на игру. А после матча пожелали друг другу удачи.



- Матчи против Швеции у вас получаются особенными. Помню, как вы делали хет-трик на чемпионате мира-2012, как вытаскивали нас в четвертьфинале на ЧМ-2015.

- Буду стараться. Я уже забыл об этом. Вы напомнили, спасибо. Это поднимет мне настроение. Да, есть такой момент, что против шведов у меня складывается неплохо. Надеюсь, что удача будет на нашей стороне.

Турнир очень короткий, здесь каждая игра важна. Нельзя уже допускать ошибки. С первых минут надо работать с отдачей. И вот матч с Канадой нам – как урок. Так начинать матчи нельзя. Со шведами нужен другой темп и настрой.