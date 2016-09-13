Друг Дзюбы, партнер Мака. Старые знакомые: «Маккаби»

Егор Филипенко Источник: Reuters

Spb.Sovsport.ru в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков «Маккаби», уже игравших против российских команд.

Таль Бен Хаим 1

Самый опытный и искушенный специалист в спорах с россиянами – 34-летний израильтянин Бен Хаим, на счету которого четыре встречи против сборной России.

Дважды экс-защитник «Челси» провел по 90 минут в отборе на Евро-2008. В Москве соперники сыграли 1:1, но более памятен матч в Тель-Авиве. Сборная России могла оформить путевку на чемпионат Европы, а в итоге «обзырянилась», уступив 1:2. Спасибо хорватам, которые в последнем туре обыграли Англию и вывели россиян на Евро.

В составе сборной России, кстати, был и Юрий Жирков.

Третья и четвертая встречи состоялись в отборе на южноафриканский чемпионат мира. От этих матчей у российских болельщиков воспоминания куда положительнее – две победы со счетом 3:1 и 4:0. Александр Кокорин и Александр Кержаков тогда забили по два мяча.

Юсси Бенаюн

На счету Бенаюна по одному матчу против россиян в отборе на Евро-2008 и ЧМ-2014. Также лидер израильтян играл против казанского «Рубина» в четвертьфинале Лиги Европы. Его «Челси» по итогам двух матчей вышел в полуфинал, оказавшись сильнее дома (3:1), и уступив в гостях (2:3). Оба раза Юсси выходил в старте лондонской команды и играл по 80 минут. В составе казанцев на поле появлялся Александр Рязанцев, он даже заработал пенальти в домашнем матче.

Галь Альберман

Три игры против россиян есть и у экс-хавбека «Тенерифе» и менхенгладбахской «Боруссии» Альбермана: две игры в отборе на Евро-2008 и одна – в квалификации к ЧМ-2014.

Егор Филипенко

В 2008 году белорусский защитник переходил в «Спартак» из БАТЭ в статусе одного из самых перспективных центральных защитников СНГ, но в составе красно-белых друг Артема Дзюбы не заиграл. Поездил по арендам в «Томь» и «Сибирь», а потом вернулся в родной БАТЭ. Тем неожиданнее был переезд Филипенко в испанскую «Малагу», где за сезон белорус провел всего 8 встреч и перешел в «Маккаби».

Играл Филипенко и против сборной России: летом 2015 года россияне оказались сильнее в товарищеском матче (4:2). В той встрече принимали участие Игорь Смольников, Олег Шатов, Юрий Жирков и Александры - Кокорин и Кержаков. Последние два забили по голу.

Эйтан Тиби

На счету 28-летнего экс-защитника бельгийского «Шарлеруа» 90 минут в домашнем матче против россиян в квалификации к ЧМ-2014.

Эли Даса, Дор Миха

Пять лет назад израильский защитник Даса отыграл 90 минут за юношескую сборную своей страны в матче квалификации к Евро. Россияне выиграли 3:1, а в запасе в той встрече остался нынешний игрок «Зенита-2» Андрей Васильев. Как и защитник «Маккаби» Миха.

Эяль Голаса

Два предыдущих сезона израильский полузащитник с очень футбольной фамилией выступал за ПАОК. На групповом этапе Лиги Европы греческий клуб играл против «Краснодара»: домашний матч закончился нулевой ничьей, а в Краснодаре сильнее оказались хозяева - 2:1. На счету Голаса 68 минут в ответной встрече. Также на поле в составе ПАОКа выходил нынешний игрок «Зенита» Роберт Мак и забил единственный гол своей команды.

Носа Игьебор

К 25 годам нигериец успел поиграть в Израиле, Норвегии и Испании. В 2014 году его «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух встреч прошел казанский «Рубин». В гостевом матче Носа не играл, а в домашнем провел на поле 68 минут.