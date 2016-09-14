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Чудо ЦСКА, горечь «Ростова». Михаил Борзыкин – о первых матчах Лиги чемпионов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сердар Азмун и Артуро Видаль
Сердар Азмун и Артуро ВидальИсточник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru разбирает первые матчи российских клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.

С немцами всегда было сложно. Еще сложнее с ними было в гостях. Статистика гласит: в 30 матчах на выезде российские клубы одержали всего 5 побед. А тут к великой и могучей «Баварии» приехала команда, название которой в Мюнхене вряд ли запомнили даже после финального свистка на «Альянц-Арене». Вспомнят к ответному поединку. А «Байеру» нанес визит перестраивающий атакующую игру и, в общем-то, давно стагнирующий ЦСКА. Шансов изначально было немного. Так что с учетом всего одно очко в двухматчевом противостоянии с Германией можно считать вполне хорошим результатом.

ЦСКА: до 30-й минуты и после

Первые матчи в Лиге чемпионов армейцы почему-то всегда проводят на выезде и как под копирку плохо. Давно сложилось впечатление, что они проигрывают еще до начала. Вроде все опытные футболисты, а от игры веет паническим страхом и безнадегой. В этом смысле дебютный отрезок матча с «Байером» не стал исключением. Примерно то же самое было в прошлом году с «Вольфсбургом» и намного хуже было в позапрошлом году с «Ромой». То ли ЦСКА тяжело перестраивается со скоростей премьер-лиги на лигочемпионские, то ли каждый раз попадает в некий психологический капкан.

Блицкриг был близок – 0:2 к 15-й минуте и полное отсутствие контригры со стороны армейцев. Цифры ужасают: в первые полчаса ЦСКА владел мячом на половине поля соперника всего 58 секунд (!) чистого игрового времени, не нанес ни одного удара по воротам, а показатель брака в технико-тактических действиях составил 32%. Катастрофа объясняется двумя факторами. Во-первых, в начале матча «Байер» был быстрее ЦСКА как минимум раза в два. Быстрее во всем: в движении, в работе с мячом, в мысли. Во-вторых, подопечные Леонида Слуцкого никак не могли выйти из-под прессинга немцев.

Что было потом, объяснить куда сложнее. Да и вряд ли объяснение этому есть. Вернблум после матча признается: «Честно – я не до конца понимаю, как нам удалось забить дважды при такой слабой игре». Думаю, такого же мнения придерживаются все участники леверкузенской битвы. Два гола ЦСКА не вытекали из логики игры. «Байер» не ошибался, оборотов не сбавлял, а российский клуб по-прежнему не имел внятной контригры. Случившееся стоит воспринимать как подарок судьбы, невероятное везение, счастливое стечение обстоятельств. Должна же когда-то и нашим командам сопутствовать удача.

А дальше уже ЦСКА диктовал условия. Не то чтобы «Байер» как-то сник, испугавшись грозных русских, – нет, скорее, он выдохся в эти самые стартовые 30 минут, по-видимому, не рассчитав свои силы. И если абстрагироваться от кошмарного дебютного отрезка, то вывод напрашивается куда приятнее: это был матч равных команд, и результат вполне закономерен. Акинфеев, Еременко и Дзагоев, на которого, как поговаривают, в этот вечер приехали посмотреть скауты сразу нескольких европейских клубов, вытащили эту встречу. Двое последних генерировали почти всю остроту – 11 острых передач на двоих.

Не открою Америки, если скажу, что с такой обороной ЦСКА ловить нечего. Для скоростей премьер-лиги ее еще хватает. Но не для Лиги чемпионов. Вторая проблема – Траоре. Пусть он и сделал голевой пас, в целом отыграл ужасно: 27% выигранных единоборств; 33 раза получил мяч, 22 раза потерял; всего 6 точных передач за весь матч. Проще говоря, борьбу проиграл, за мячи не цеплялся, был оторван от комбинационной игры. Если бы Траоре не было на поле, никто бы и не заметил, что ЦСКА играет в меньшинстве. В «меньшинстве» армейцы играют на протяжении всего нынешнего сезона.

«Ростов»: самонадеянный футбол

С тех пор, как Курбан Бердыев работает в «Ростове», стало модным сравнивать ростовчан с «Рубином». Матч с «Баварией» выявил главные отличия. «Рубин» бердыевской эпохи умел играть с грандами, держал удар, и если проигрывал, то так, что не приходилось краснеть. «Ростов» же, как выяснилось, не умеет многое из того, что умел «Рубин». Главное – терпеть, сушить и не поддаваться эмоциям. Это же надо, уступая на «Альянц-Арене», бежать вперед, раскрывая тыл. При том, что оборона только что потеряла Баштуша и Новосельцева, лишилась Кудряшова, но обзавелась дебютантом Гранатом.

Шансов на удачный исход практически не было. Приехали за опытом, за знаниями. И все равно досадно: «Ростов» в свою силу не сыграл. Возможно, он недооценил соперника – ведь до пенальти «Бавария» не создала ничего. И это – немецкий гранд? Да он играет как «Уфа»! И чего его все боятся? Ну, сейчас мы ему покажем! Но то было обманчивое впечатление. «Бавария», ничего не показав в начале встречи, затем взяла свое на классе. И, наверное, даже не вспотела. При этом одной своей тростью отбивала контратаки гостей, отбирая мяч у Полоза и Азмуна настолько легко, насколько это вообще возможно.

Клеймить позором «Ростов», разумеется, никто не будет. Команда Дмитрия Кириченко (Ивана Данильянца, Курбана Бердыева – на ваше усмотрение; лично я так и не разобрался в этих хитросплетениях) вообще находится в комфортных условиях в плане психологии – никто ничего от нее не ждет, пусть играет спокойно. И все же на турнирную таблицу поглядывать приходится. Тот «Ростов», что предстал во вторник в Мюнхене, вряд ли может рассчитывать на что-то выше четвертого места. Но тот «Ростов», который мы знаем, способен творить чудеса. Этого и хочется пожелать дебютанту Лиги чемпионов. 


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