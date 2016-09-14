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Судьи украли у Бобровского победу над Канадой

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Бобровский
Сергей БобровскийИсточник: Reuters

В самом важном моменте поединка между Россией и Канадой в игру вмешалась «объективность» североамериканских арбитров.

Вот опять мне, наверное, возразят, что придирки к судьям – в пользу бедных, что я просто симпатизирую нашей команде…

Но те, кто смотрел игру, наверняка будут вынуждены со мной согласиться – ключевой гол канадцев был забит с нарушением правил. И это нарушение несколько раз показали на повторе – спасибо телевизионщикам. Как тут не вспомнить о том, что об этом еще и ветераны сборной СССР предупреждали – объективного судейства на Кубке мира не ждите!

Как развивался матч?

Канадцы начали давить. У них прекрасная быстрая атака с виртуозами клюшки на острие. У нас защита – не ах. Но в воротах бог Бобровский. И вот именно Сергей не заслужил в этом поединке поражения! Тем более, что победу у него украли жуликоватые арбитры.

Канадцы повели в счете, и если бы не Боб, то забили бы гораздо больше. Но затем Овечкин реализовал наконец большинство. Ну а лучшим в нашей команде, как я и предполагал перед матчем, стало звено Шипачева из КХЛ. Отличная комбинация, завершенная Панариным, и наши ведут 2:1.

На самом деле вот этот гол Артемия и стал победным в матче. Потому на 54-й минуте Таварес сравнял счет уже не по правилам.

Не так уж страшна эта Канада. Все о матче России против «кленовых листьев»

Пишут, что Бобровский в момент броска был закрыт… Дудки! Сергей пропустил вовсе не из-за этого. Просто непосредственно перед самым броском Перри въехал во вратарскую площадку и столкнулся с нашим голкипером, который как раз в этот момент сдвигался в центр вслед за Таваресом.

Помеха вратарю была. И это явно видно на видео-повторах. Более того, Знарок это тоже заметил. И, подозвав арбитров, показал им знакомый всему хоккейному миру жест…

Нет, ни ребром ладони по горлу. А сложив пальцы в виде телефонной трубки возле уха.

Но судьи смотреть повтор отказались, показали на центр и матч перешел в овертайм. Потому что… Шоу должно продолжаться и этот сценарий был для публики более заманчивым. Пусть и в товарищеском поединке.

Ведь кто знает! Возможно, Россия с Канадой на Кубке Мира уже больше и не встретится. И это был единственный шанс двух команд померяться силами в очной схватке.

Знарок же в товарищеском матче спорить не стал, даже улыбнулся вслед судьям. В Праге наш тренер признался, что овертаймы «3 на 3» для него в новинку. Ну а тут победой можно было расплатится за тренировку в дополнительное время. В овертайме канадцы показали и Знарку, и нашей команде – как надо играть в таком формате. Тут к «кленовым» вопросов нет. Спасибо за мастер-класс.

Ну а нам надо иметь в виду, что судейство будет вот таким же и на Кубке мира. В матчах с североамериканскими командами. И это надо иметь в виду. Иначе повторится Сочи, где североамериканские судьи напортачили в нашем ключевом поединке группы с американцами, переведя матч в овертайм.

Матч

Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).

Место и дата

15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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