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Девушка дня. Новая подруга Федора Смолова (фото)

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Девушка дня. Новая подруга Федора Смолова (фото)
Источник: Instagram

Судя по последним постам в соцсетях нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, у него появилась новая возлюбленная. Ей стала «Мисс Россия-2015» и «Вице-мисс мира-2015» София Никитчук.

Недолго был в одиночестве лучший бомбардир РФПЛ прошлого сезона после расставаний с «Мисс Россия-2003» Викторией Лопыревой и моделью Мирандой Шелия.

Feel so good damn and I don't know why...😻V #currentmood

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika)

🐻hihihihi

Фото опубликовано ! Mimishelini (@mimishelini)

Отношения с Федором подтвердила и сама 22-летняя модель из Снежинска.

– Мы познакомились еще два года назад. Но пока не определились как себя называть: парой или друзьями. Говорить о наших отношениях не хочется, как и выставлять их напоказ, выходя куда-то в свет, – рассказала Никитчук Life.ru.

София окончила музыкальную и художественную школы, кулинарные курсы, занималась гимнастикой, бальными и эстрадными танцами. В школе профессионально играла в волейбол.

Все, что мне нужно - несколько слов и место для шага вперёд © #витяверим

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

С добрым утром!) пусть у вас все будет хорошо) 💛🍃

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Как много человеку мало 👀

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Мы с "Принцем" поздравляем наших с победой!) 😈😉⚽️

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Сам воздух родных мест - другой, сам запах земли - особенный... 😉

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Спасатели Малибу сегодня спасли всех тонущих!) 👀😉❤️

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

#GM 🍃☀️

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

🌴🌴🌴☀️

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Sun-kissed ) 😋🔥

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Je veux 🔊

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

🌌

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Иногда нам удается отдохнуть, уйти в себя, обо всем подумать или почитать книгу. Хочу поделиться с вами отрывками (на мой взгляд самыми важными) одной статьи: Известный экзистенциальный психолог С. Мадди отмечает, что всякий раз, когда мы встаем перед необходимостью выбирать, мы должны помнить, что на самом деле перед нами всегда всего два варианта выбора. Выбор в пользу прошлого — или выбор в пользу будущего. Выбор в пользу прошлого. Это выбор в пользу привычного и знакомого. В пользу того, что уже было в нашей жизни. Выбирая прошлое, мы выбираем стабильность и знакомые пути, сохраняем уверенность в том, что завтрашний день будет похож на сегодняшний. Не нужно никаких перемен и никаких усилий. Все вершины уже достигнуты, можно почивать на лаврах. Или, как вариант — нам плохо и трудно. Но хотя бы знакомо и привычно. И кто знает, может, в будущем, будет еще хуже… Выбор в пользу будущего. Выбирая будущее, мы выбираем тревогу. Неизвестность и непредсказуемость. Потому что будущее — настоящее будущее — невозможно предсказать. Будущее невозможно предвидеть и предсказать, но возможно планировать. Однако нередко планирование будущего — это планирование бесконечного повторения настоящего. Нет, настоящее будущее — это неизвестность. Поэтому этот выбор лишает нас покоя, и беспокойство поселяется в душе… Но развитие и рост лежат только в будущем. В прошлом его нет, прошлое уже было и может только повторяться. Другим оно уже не будет. Итак, всякий раз в ситуации серьезного (а иногда и не очень) выбора перед нами встают фигуры двух ангелов, одного из которых зовут Спокойствие, а другого — Тревога. Спокойствие указывает на хорошо проторенную вами или другими людьми дорогу. Тревога — на тропу, упирающуюся в непролазный бурелом. Вот только первая дорога ведет назад, а вторая — вперед. Осознав цену выбора, мы можем его изменить. Или оставить все, как есть — но уже не жалуясь на последствия и возлагая на себя всю ответственность. То, что сейчас есть — это результат вашего свободного выбора. (Продолжение в комментарии) #missrussia2015 #missworld2015 #missrussia #missworld

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

А вы готовы услышать "Ее имя"?)😉😉👑🎊 #Sherrihillrussia

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Как же я счастлива!! 👑👑💙#миссроссия2015 #missrussia2015

Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)


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