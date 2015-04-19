Девушка дня. Новая подруга Федора Смолова (фото)

Судя по последним постам в соцсетях нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, у него появилась новая возлюбленная. Ей стала «Мисс Россия-2015» и «Вице-мисс мира-2015» София Никитчук.

Недолго был в одиночестве лучший бомбардир РФПЛ прошлого сезона после расставаний с «Мисс Россия-2003» Викторией Лопыревой и моделью Мирандой Шелия.

Feel so good damn and I don't know why...😻V #currentmood Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Июн 22 2016 в 2:49 PDT

🐻hihihihi Фото опубликовано ! Mimishelini (@mimishelini) Июн 19 2015 в 12:53 PDT

Отношения с Федором подтвердила и сама 22-летняя модель из Снежинска.

– Мы познакомились еще два года назад. Но пока не определились как себя называть: парой или друзьями. Говорить о наших отношениях не хочется, как и выставлять их напоказ, выходя куда-то в свет, – рассказала Никитчук Life.ru.

София окончила музыкальную и художественную школы, кулинарные курсы, занималась гимнастикой, бальными и эстрадными танцами. В школе профессионально играла в волейбол.

Все, что мне нужно - несколько слов и место для шага вперёд © #витяверим Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Сен 12 2016 в 5:26 PDT

С добрым утром!) пусть у вас все будет хорошо) 💛🍃 Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Июл 12 2016 в 10:36 PDT

Как много человеку мало 👀 Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Сен 7 2016 в 1:16 PDT

Мы с "Принцем" поздравляем наших с победой!) 😈😉⚽️ Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Сен 6 2016 в 12:09 PDT

Сам воздух родных мест - другой, сам запах земли - особенный... 😉 Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Сен 2 2016 в 9:06 PDT

Спасатели Малибу сегодня спасли всех тонущих!) 👀😉❤️ Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Авг 27 2016 в 8:39 PDT

#GM 🍃☀️ Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Авг 23 2016 в 12:13 PDT

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Sun-kissed ) 😋🔥 Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Июл 29 2016 в 7:06 PDT

Je veux 🔊 Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Июл 20 2016 в 3:12 PDT

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А вы готовы услышать "Ее имя"?)😉😉👑🎊 #Sherrihillrussia Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Авг 7 2015 в 9:41 PDT

Как же я счастлива!! 👑👑💙#миссроссия2015 #missrussia2015 Фото опубликовано Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Апр 18 2015 в 7:14 PDT



