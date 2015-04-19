Девушка дня. Новая подруга Федора Смолова (фото)
Судя по последним постам в соцсетях нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, у него появилась новая возлюбленная. Ей стала «Мисс Россия-2015» и «Вице-мисс мира-2015» София Никитчук.
Недолго был в одиночестве лучший бомбардир РФПЛ прошлого сезона после расставаний с «Мисс Россия-2003» Викторией Лопыревой и моделью Мирандой Шелия.
Отношения с Федором подтвердила и сама 22-летняя модель из Снежинска.
– Мы познакомились еще два года назад. Но пока не определились как себя называть: парой или друзьями. Говорить о наших отношениях не хочется, как и выставлять их напоказ, выходя куда-то в свет, – рассказала Никитчук Life.ru.
София окончила музыкальную и художественную школы, кулинарные курсы, занималась гимнастикой, бальными и эстрадными танцами. В школе профессионально играла в волейбол.
Как иногда бывает странно... выбираешь место ✈️🗻🌍 наспех, а в итоге получается невероятных отдых! Открыла для себя ещё один маленький райский уголок на нашей планете)🌴🌎 а ещё здесь живут безумно добрые и открытые люди! Спасибо Кипру, и этому волшебному месту!) Thank you, Cyprus for unforgettable moments, for the meeting with candid, carefree and friendly people! I'll back for sure!)🌊🌊❤️
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Иногда нам удается отдохнуть, уйти в себя, обо всем подумать или почитать книгу. Хочу поделиться с вами отрывками (на мой взгляд самыми важными) одной статьи: Известный экзистенциальный психолог С. Мадди отмечает, что всякий раз, когда мы встаем перед необходимостью выбирать, мы должны помнить, что на самом деле перед нами всегда всего два варианта выбора. Выбор в пользу прошлого — или выбор в пользу будущего. Выбор в пользу прошлого. Это выбор в пользу привычного и знакомого. В пользу того, что уже было в нашей жизни. Выбирая прошлое, мы выбираем стабильность и знакомые пути, сохраняем уверенность в том, что завтрашний день будет похож на сегодняшний. Не нужно никаких перемен и никаких усилий. Все вершины уже достигнуты, можно почивать на лаврах. Или, как вариант — нам плохо и трудно. Но хотя бы знакомо и привычно. И кто знает, может, в будущем, будет еще хуже… Выбор в пользу будущего. Выбирая будущее, мы выбираем тревогу. Неизвестность и непредсказуемость. Потому что будущее — настоящее будущее — невозможно предсказать. Будущее невозможно предвидеть и предсказать, но возможно планировать. Однако нередко планирование будущего — это планирование бесконечного повторения настоящего. Нет, настоящее будущее — это неизвестность. Поэтому этот выбор лишает нас покоя, и беспокойство поселяется в душе… Но развитие и рост лежат только в будущем. В прошлом его нет, прошлое уже было и может только повторяться. Другим оно уже не будет. Итак, всякий раз в ситуации серьезного (а иногда и не очень) выбора перед нами встают фигуры двух ангелов, одного из которых зовут Спокойствие, а другого — Тревога. Спокойствие указывает на хорошо проторенную вами или другими людьми дорогу. Тревога — на тропу, упирающуюся в непролазный бурелом. Вот только первая дорога ведет назад, а вторая — вперед. Осознав цену выбора, мы можем его изменить. Или оставить все, как есть — но уже не жалуясь на последствия и возлагая на себя всю ответственность. То, что сейчас есть — это результат вашего свободного выбора. (Продолжение в комментарии) #missrussia2015 #missworld2015 #missrussia #missworld