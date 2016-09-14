Выставка нервов. Сергей Микулик – о матче России и Канады

Почаще бы серьезный футбол нам подавали разогревом к большому хоккею. А то временами сюжетные линии настолько схожими получаются, словно их один сценарист выписывал. Да и закончились оба матча со счетом 2:2, если брать основное время – хотя забавно было бы, наверное, в футболе как-нибудь увидеть овертайм в формате что-нибудь «7 на 7»…

Вот ЦСКА к 15-й минуте «горит» в Леверкузене 0:2, а к исходу получаса этот неприятный счет не меняется исключительно героическими усилиями Игоря Акинфеева. А потом полевым игрокам становится как-то неудобно перед своим вратарем, и они тоже вспоминают, что умеют кое-что, годное для Лиги чемпионов.

Матч в Питтсбурге наши начали так, словно ждали от соперников какого-то сверхнатиска а-ля Ванкувер-2010. Сейчас они понесутся, а мы – на сдерживании. Пусть забирают себе шайбу – мы все равно изначально на оборону настроились. Нам бы на старте отмахаться, а потом можно будет попробовать и что-то свое уже им навязать.

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После игры Акинфеева очень многие представители крутых западных клубов были в полном праве задаться вопросом: а что он до сих пор в России-то делает? Ему по три раза за одну атаку из штрафной без сопротивления бьют – и человек сначала все отражает, а потом уже идет «пихать» защитникам – вы играть-то сегодня собираетесь?!

Будь на вчера временно без контракта Сергей Бобровский – к нему очередь должна была длинной в пол-НХЛ выстроиться. Причем не по окончании игры, а уже после первого периода – чтобы конкурентов опередить. В свое время комментатор Дмитрий Федоров, который и на этом матче тоже работал, похожую игру другого голкипера охарактеризовал фразой «Тащит все – прямо как Сердюков!» – ну когда у нас в стране был другой еще министр обороны.

Нет, команда не бросила вратаря на растерзание – было ощущение, что Сергея чуть ли не предупредили: ты, давай, в первом подтащи – а потом мы уже вполную вкатимся. Сразу с собой весь кураж бери – мы свой после донесем. И отыграемся, если что, и вперед, надо будет, выйдем…

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И вот чего канадцы от наших точно не ждали – это перехода на игру с позиции силы. Осознанной силы – если соперник так быстро выходит на максимальные свои обороты, но не может забросить больше одной шайбы, то идеальный способ сбить с него спесь – это изменить распределение ролей, перестав прикидываться добычей и войдя после антракта в образ охотника. Оказывается, мы привезли в Питтсбург и свои декорации тоже.

Конечно, отдельная тема – это большинство. Именно от российских тренеров наиболее часто приходится слышать, что на его отработку у них было слишком мало времени. Но, может, и не надо здесь спешно сочинять трудноразучиваем ые схемы? Гол все равно в итоге пришел оттуда, откуда канадцы его больше всего от нас и ждали – ближе к левому кругу вбрасывания, из «зоны Овечкина». Если взять хоть два последних энхаэловских сезона – в большинстве «Вашингтона», словно под многослойную копирку, Кузнецов, слегка помучив шайбу, посмотрит на ворота, сделает движение на наброс-прострел, а отдаст при этом все равно в «зону Овечкина». И такие, видимо, у Евгения правдивые глаза – по крайней мере, для Северной Америки – что все ведутся на взгляд, а не на следующий за ним жест. И Овечкину остается только «промахнуться по вратарю» – в этой игре получилось в одном случае из двух.

Ну, и неплохо бы еще обзавестись «инстинктом убийцы» – только его разве ж натренируешь… После второй нашей шайбы канадцы не то чтобы поплыли, но какое-то время, дабы в себя прийти, им, несомненно, понадобилось. Они вообще нервничали куда больше – два удаления из-за выскакивания в спокойной внешне ситуации шестого игрока на лед – прямое тому свидетельство.

И уже если Россия заставляет, еще перед Кубком мира, так мандражировать саму Канаду – разве не добрый это знак?..