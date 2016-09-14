Выставка нервов. Сергей Микулик – о матче России и Канады
Обозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик подвел итоги выставочного матча сборных России и Канады (2:3 ОТ) перед стартом Кубка мира.
Почаще бы серьезный футбол нам подавали разогревом к большому хоккею. А то временами сюжетные линии настолько схожими получаются, словно их один сценарист выписывал. Да и закончились оба матча со счетом 2:2, если брать основное время – хотя забавно было бы, наверное, в футболе как-нибудь увидеть овертайм в формате что-нибудь «7 на 7»…
Вот ЦСКА к 15-й минуте «горит» в Леверкузене 0:2, а к исходу получаса этот неприятный счет не меняется исключительно героическими усилиями Игоря Акинфеева. А потом полевым игрокам становится как-то неудобно перед своим вратарем, и они тоже вспоминают, что умеют кое-что, годное для Лиги чемпионов.
Матч в Питтсбурге наши начали так, словно ждали от соперников какого-то сверхнатиска а-ля Ванкувер-2010. Сейчас они понесутся, а мы – на сдерживании. Пусть забирают себе шайбу – мы все равно изначально на оборону настроились. Нам бы на старте отмахаться, а потом можно будет попробовать и что-то свое уже им навязать.
Не так уж страшна эта Канада. Все о матче России против «кленовых листьев»
После игры Акинфеева очень многие представители крутых западных клубов были в полном праве задаться вопросом: а что он до сих пор в России-то делает? Ему по три раза за одну атаку из штрафной без сопротивления бьют – и человек сначала все отражает, а потом уже идет «пихать» защитникам – вы играть-то сегодня собираетесь?!
Будь на вчера временно без контракта Сергей Бобровский – к нему очередь должна была длинной в пол-НХЛ выстроиться. Причем не по окончании игры, а уже после первого периода – чтобы конкурентов опередить. В свое время комментатор Дмитрий Федоров, который и на этом матче тоже работал, похожую игру другого голкипера охарактеризовал фразой «Тащит все – прямо как Сердюков!» – ну когда у нас в стране был другой еще министр обороны.
Нет, команда не бросила вратаря на растерзание – было ощущение, что Сергея чуть ли не предупредили: ты, давай, в первом подтащи – а потом мы уже вполную вкатимся. Сразу с собой весь кураж бери – мы свой после донесем. И отыграемся, если что, и вперед, надо будет, выйдем…
Судьи украли у Бобровского победу над Канадой
И вот чего канадцы от наших точно не ждали – это перехода на игру с позиции силы. Осознанной силы – если соперник так быстро выходит на максимальные свои обороты, но не может забросить больше одной шайбы, то идеальный способ сбить с него спесь – это изменить распределение ролей, перестав прикидываться добычей и войдя после антракта в образ охотника. Оказывается, мы привезли в Питтсбург и свои декорации тоже.
Конечно, отдельная тема – это большинство. Именно от российских тренеров наиболее часто приходится слышать, что на его отработку у них было слишком мало времени. Но, может, и не надо здесь спешно сочинять трудноразучиваем
Ну, и неплохо бы еще обзавестись «инстинктом убийцы» – только его разве ж натренируешь… После второй нашей шайбы канадцы не то чтобы поплыли, но какое-то время, дабы в себя прийти, им, несомненно, понадобилось. Они вообще нервничали куда больше – два удаления из-за выскакивания в спокойной внешне ситуации шестого игрока на лед – прямое тому свидетельство.
И уже если Россия заставляет, еще перед Кубком мира, так мандражировать саму Канаду – разве не добрый это знак?..
Матч
Россия - Канада - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 (0:1). Овечкин (Панарин, Малкин), 43:40 (1:1 - бол.). Панарин (Дадонов, Шипачёв), 47:25 (2:1). Таварес (Даути), 53:58 (2:2). Гецлаф (Бернс), 63:29 (2:3).
Место и дата
15 сентября 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция