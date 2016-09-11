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W5. Возвращение «Мастера нокаута» и кровавый бой тяжеловесов

Обзор турнира, в котором синтаксис и пунктуация перемежаются треском ребер бойцов, принимавших фантастические удары в корпус.

10 сентября в Зволене, Словакия, на площадке казино «Rebuy Stars» прошёл третий турнир серии W5 European league. В краткой сводке новостей итоги события можно было бы подвести как «4 нокаута в 11 поединках. Высочайший уровень матчмейкинга и суперконкурентные бои».

С этим согласится каждый, кто понимает, что победа нокаутом или техническим нокаутом в поединке с равным бойцом  - признак высококлассной подготовки и профессионализма атлета.

Голландец  Даррил «Мастер нокаута» Сихтман, 18 июня уступивший решением судей в более тяжелом весе словаку Владимиру Идрани, в Зволене не дал шансов Ясмину Байровичу, с которым встретился в более привычной для себя категории до 77 кг. Уже в первом раунде, выполняя контрдействие, Сихтман обрушил на голову хорвата тяжеленный правый боковой. Байрович поднялся с настила ринга при счёте «семь», но рефери, посмотрев внимательно на бойца,  остановил поединок.

Молодой хорват Андрей Кедвеш, выступающий в полусреднем весе, снова поразил публику разнообразным техническим арсеналом и способностью делать шоу. Он трижды отправил своего словацкого оппонента Томаша Чинчика на канвас, в заключение мастерски вписав свою правую ногу в голову лишь на мгновение раскрывшегося  соперника. «АК-47» хорватской сборки в турнирной сетке W5 пока что идёт без осечек.

Полным интриги и кровавой драматургии выдался поединок супертяжеловесов словака Радована Куллы и голландца Фреда Сиккинга.

Будучи тяжелее и выше, Кулла сперва захватил инициативу и активно прессинговал Сиккинга, пока не пропустил от него  первый увесистый правый боковой. Фред всегда отличался умением подловить соперника даже в самой тяжелой для себя ситуации. Уровень профессионализма этого бойца настолько высок, что он опасен даже спящий. Дуэль дважды останавливали из-за открывавшихся у голландца рассечений, которые, впрочем, никак не повлияли на его способность награждать оппонента выдающимися контрударами. В арсенале Фреда присутствовали и мощные руки, и лоукики, и колени, чисто заходящие в корпус огромного словака. Было видно, что Кулла, чувствуя преимущество, настроен довести дело до нокаута и местами горячится в атаках. Фред пользовался этим, молниеносно предлагая весомые аргументы в дискуссии со своим гораздо более юным оппонентом. Оба соперника были сбиты с толку, как минимум, дважды за бой. Однако общий тоннаж принятых ударов и накопившаяся усталость не позволили ни одному из них досрочно оборвать сюжет поединка. Кулла победил единогласным решением, но, в целом, победы могли быть достойны оба бойца. Итог встречи: голландец подтвердил свой высокий класс и профессионализм, а в Словакии намечается будущая звезда супертяжёлого веса.

Испанец Франк «Черная Пантера» Муньос в тяжелом весе до 95 кг противодействовал хорвату Антонио Плацибату, который с первых секунд боя захватил ринг полностью. Откровенно говоря, многие его удары пришлись в блок испанского профессионала, однако, Плацибат наделен способностью бить с такой силой, что последствия его атак ощущаются оппонентом даже через собственные перчатки. Казалось, Муньос  даже не помышлял о том, чтобы работать первым. Впрочем, хоть испанец и протер спиной канаты со всех четырёх сторон, его ответы были остры и опасны, хоть и редки. В целом же, Муньосу не удалось особо смутить хорвата, но удалось сделать шоу. Из-под града атак он выходил с призывом к сопернику продолжать нападение. В третьем раунде Муньос попытался взорваться, но так и не нашел серьёзной бреши в обороне Антонио. Единогласным решением судей Плацибат побеждает и набирает рейтинговые очки в сетке W5.

Никола Цимеша уступил в реваншевом поединке знаменитому словаку Владо Конски, который, казалось, может уничтожить молодого представителя Сербии мощнейшими ударами ног в корпус и голову. Однако Цимеша блокировал и отвечал точными выпадами на руках. Он так и не смог подойти к более рослому и опытному Конски на нужное расстояние. Победа Владимира единогласным решением.

Серб Марко Адамович не снискал успеха в попытке навязать бокс «Албанском жеребцу» Лириму Ахмети. Будучи улыбчивым парнем вне ринга, Ахмети продемонстрировал такой градус агрессии в своих атаках, что все судьи были на его стороне, хотя Адамович прессинговал больше и чаще занимал центр ринга, показывая, что имеет преимущество над соперником. Почти в стиле Конски, Ахмети выбросил сумасшедшее количество ударов ногами за этот бой.

Очень резко поменялся исход одного из поединков в дивизионе до 84 кг. Черногорец Бобан Крушич, оказавшись в крепком стоячем нокдауне у канатов, успел собраться и самым невероятным образом выбросить мощный хайкик в голову бросившегося на добивание Марсела «Охотника за головами» Ягера. В этой охоте словак чуть не потерял своей собственной головы. Он рухнул прямо по ходу движения, чем заставил всех сидящих за ближайшими столиками дам закрыть лица руками. Сочный дебют Крушича и глубокий, почти пятиминутный нокаут Ягера взвинтили эмоции до предела.

Стоит отметить, что серия нокаутов началась ещё в андеркарте, где бразилец Маурисио Коста Кардозо в первом тяжелом весе встречался с крепким венгром Адамом Покорни. Представитель Венгрии не успел включиться в темп боя, предложенный Кардозо. Уже в первом раунде, после серийного прессинга, бразилец сумел загнать соперника в угол, где и настиг его мощнейшим коленом в прыжке. Нокаут и суета врачей в ринге.

В андеркарте духовитый и очень динамичный поединок показали поляк Матеуш Жуковский и его словацкий оппонент Милан Ковач. Эти бойцы, определенно проявят себя в будущем. Казалось, что Жуковский чаще преследовал соперника, но судьи посчитали, что Ковач был точнее и убедительнее в этом бою.

Заключительным поединком турнира стала обоюдоострая встреча между словаком Михалом Томко и проживающим в Австрии представителем Египта Каримом Мабруком. Бой был плотным, а размены частыми и взаимными. По многим показателям встреча заслуживал экстрараунда, который в итоге и назначили судьи, заставив бойцов выложиться до предела. Мнения разошлись и раздельным решением победу к большой радости местной аудитории отдали Михалу Томко.

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