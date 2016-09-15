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Иван Данильянц: Катастрофа с защитой «Ростова»? Ее нет, ребятам нужно сыграться

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Иван Данильянц: Катастрофа с защитой «Ростова»? Ее нет, ребятам нужно сыграться
Источник: Reuters

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о теплом приеме болельщиков, о долгах перед игроками и работе с Иваном Саввиди.

- «Ростов» очень тепло встретили болельщики. Насколько неожиданным был такой прием для вас и футболистов после разгромного поражения от «Баварии»?
- Приятно, что нас так встречают, особенно в такие минуты. Болельщики, которые по-настоящему любят команду, поддерживают ее не только в дни побед, но и после поражений.

- Удивились, что поддержать пришло довольно много народу?
- К нам болельщики всегда доброжедательно относились. Но чтобы пришли в таком количестве, и так эмоционально выразили свое отношение… Было по-настоящему приятно.

- После крупного поражения от «Баварии» можно ли сказать, что положение с линией защиты сейчас катастрофическое? Клуб продал Баштуша и Новосельцева, дисквалифицирован Кудряшов.
- В оборонительной линии произошли серьезные изменения. Поэтому нужно время, чтобы ребята притерлись друг к дуруг, стали понимать друг друга, сыгрались, чтобы связи были восстановлены.

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- То есть катастрофы с защитой нет?
- Нет, конечно, все в рабочем режиме.

- Подготовка к «Краснодару» будет как-то отличаться, меняться, учитывая, что соперник остался без главного тренера?
- «Краснодар» остается собой, за один день с командой ничего не произойдет. Наоборот, может быть эмоциональный подъем. Мы исходим из того, что «Краснодар» хорошая организованная команда, против которой нужно точно так же организованно играть.

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- После матча с «Баварией» появилась информация, что все задолженности игрокам выплачены. Можете ли подтвердить?
- Не совсем так. Да, ребята получили зарплату за июль. Но по тем же премиальным задолженности не ликвидированы.

- Иван Саввиди, опять же после игры в Лиге чемпионов, сказал в одном интервью, что готов продолжать сотрудничество с Курбаном Бердыевым. Не было ли у тренерского штаба, руководства встречи с Саввиди?
- Мне об этом ничего не известно. Лично у меня с ним никогда не было встреч.

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