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Насколько ты готов к Кубку мира по хоккею? Тест Sovsport.ru

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Насколько ты готов к Кубку мира по хоккею? Тест Sovsport.ru
Источник: Reuters

В преддверии Кубка мира по хоккею в Торонто проверим ваши знания! Тест от Sovsport.ru.

 

 

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