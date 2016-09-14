Насколько ты готов к Кубку мира по хоккею? Тест Sovsport.ru
Источник: Reuters
В преддверии Кубка мира по хоккею в Торонто проверим ваши знания! Тест от Sovsport.ru.
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|Нефтехимик2 : 1Локомотив
|Футбол
|Ювентус0 : 0Севилья
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|Байер2 : 2ЦСКА
|Футбол
|Легия0 : 6Боруссия
|Футбол
|Брюгге0 : 3Лестер Сити
|Футбол
|Манчестер Сити4 : 0Боруссия М
|Футбол
|Тоттенхэм1 : 2Монако
|Футбол
|Реал2 : 1Спортинг
|Футбол
|Порту1 : 1Копенгаген
|Хоккей
|Россия2 : 3 ОТКанада
|Хоккей
|Ак Барс- : -Авангард
|Хоккей
|Витязь- : -Спартак
|Футбол
|Заря- : -Фенербахче
|Футбол
|Зальцбург- : -Краснодар
|Формула-1
|Гран-при Сингапура. Квалификация
|Футбол
|Оренбург- : -Спартак
|Хоккей
|Локомотив- : -Торпедо
|Футбол
|Кан- : -ПСЖ
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|Сампдория- : -Милан
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|Барыс- : -СКА
|Хоккей
|Автомобилист- : -ЦСКА
|Футбол
|Кёльн- : -Фрайбург
|Футбол
|Бетис- : -Гранада
|Футбол
|Челси- : -Ливерпуль
В преддверии Кубка мира по хоккею в Торонто проверим ваши знания! Тест от Sovsport.ru.