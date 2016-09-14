«Матч с «Уфой» не менее важен, чем дерби со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и защитник Виталий Денисов рассказали о поражении от «Спартака», подготовке к «Уфе», Катаре и кепках.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ: ЕЩЕ БЫ ПОГОДУ ИЗ КАТАРА ВЕРНУТЬ

– Поражение со «Спартаком» уже забылось , или долго обсуждали в команде?

– Думаю, у всех клубов есть один день, когда можно вспомнить неудачные действия, игру. Но тренеры стараются на этом акцент не делать, чтобы психологически команду не забивать. Думаю, многие футболисты так поступают, делают определенные выводы, работу над ошибками.

– Юрий Семин говорил, что после матча проведет с некоторыми игроками приватные беседы, чтобы объяснить, кто неправильно действовал. С вами он говорил?

– Пока нет, но я думаю, что-то будет сказано. Потому что по первому тайму очень много вопросов ко всем.

– По «Уфе» что-то тренер говорил?

– Есть определенные наработки, но конкретики еще не было.

– Вы выглядите очень серьезным и загруженным. Что произошло?

– Да так, – улыбается Денисов. – Сам в себе.

– Сборная и долгий перелет остались позади. В рабочий процесс уже успели вернуться?

– Да, хотелось бы еще погоду из Катара вернуть.

– Следующий матч – первый домашний для Юрия Семина после долгого перерыва. Чувствуете, что в клуб вернулась легенда?

– По отношению окружающих, болельщиков, тех, кто с ним работал, конечно, чувствуется. Я и сам знаю, читаю же прессу. Думаю, тренер сам на этом не зацикливается, сосредоточен на работе.

– С точки зрения психологии матч с «Уфой» будет важен после поражения от «Спартака»?

– Нельзя сказать, что есть какой-то особенный настрой. Есть определенный спад, как-то нужно из него выходить всем вместе. А не загружаться. Просто усердно работать. Если что-то плохо, нужно работать над собой, анализировать свою игру.

ЮРИЙ СЕМИН: КЕПКА? НЮАНСЫ ЕСТЬ У КАЖДОГО ТРЕНЕРА

– Как проходит подготовка к матчу с «Уфой»?

– Подготовка идет в плановом режиме, травмированных после матча со «Спартаком» нет. Все ребята находятся в боевой готовности. Предстоящая игра не менее важна, чем дерби. На старте сезона все команды находятся примерно в одинаковом состоянии, все хорошо ведут борьбу. Игры проходят тяжело. К этому и готовимся.

– Матч с «Уфой» будет по другому сценарию развиваться? Со «Спартаком» было много борьбы, теперь «Локо» должен сыграть первым номером?

– Не понимаю, что значит первым или вторым номером. Главное, нужен баланс, как в атакующих действиях, так и в оборонительных.

– Этот матч для вас первый на домашнем стадион е спустя столько времени. Думаете об этом?

– Нет, потому что это к результатам ника кого отношения не имеет.

– Вы пришли в команду, которая на тот момент не выигрывала, потом была очень эмоциональная победа, а затем поражение в дерби. Такое волнообразное психологическое состояние мешает?

– Нет. Ничего не мешает. Это часть чемпионата, в котором могут быть и поражения. Тем более, что уступили лидеру, который действительно играет неплохо. Хотя мы, на мой взгляд, могли и не проиграть. Этот матч мог быть для нас положительным. Но так произошло. Поэтому должны разобраться, почему проиграли, и двигаться дальше.

– Во время матча со «Спартаком» вы убрали в карман свою кепку. Мы ее ещё увидим?

– Это нюансы, которые есть у любого тренера. Надену ли? Посмотрим, как буду чувствовать себя.