«Спартак» выиграет у «Оренбурга». Прогноз Sovsport.ru на игры 7-го тура РФПЛ

Sovsport.ru представляет свой прогноз на все матчи 7-го тура РФПЛ.

16 сентября, пятница

17.00 «Оренбург» – «Спартак»

- Победа гостей. Они сейчас на ходу, в хорошем настроении, жаждут остаться на первом месте. Прекрасный мотиватор Массимо Каррера найдет слова, которые избавят спартаковцев от недооценки соперника. «Оренбург» в шести матчах забил всего один гол, ему нечего противопоставить москвичам.

17 сентября, суббота

14.00 «Томь» – «Арсенал»

- Ничья. Рискну даже предсказать счет - 1:1. Голы будут по той причине, что обе команды неудачно играют в защите и много пропустили, они лидеры по этому показателю. «Томи» надо выбираться из зоны вылета, «Арсенал» хочет скорее забыть кошмарные 0:5 от «Зенита» - стараться будут и те, и другие. В итоге мы увидим мало футбола и много борьбы.

16.30 «Урал» – «Анжи»

- Силы команд примерно равны. Если на чьей-то стороне и будет перевес, то на гостевой. «Урал» в прошедшем туре многое позволял «Рубину», будут ошибки в обороне и на этот раз. И тем не менее – ничья.

19.00 «Терек» – «Амкар»

- Ничья. Оборону пермяков взломать трудно, пока это удалось только «Зениту», в остальных пяти матчах «Амкар» не пропускал. Достижение! К тому же «Тереку» нет нужды непременно играть на победу, команда идет на пятом месте и плясать будет от печки, то есть от защиты.

19.00 «Локомотив» – «Уфа»

- В этом матче «Локомотив» может добыть трудную победу и вряд ли забьет больше одного мяча. «Уфа» не проиграла ни «Зениту», ни «Краснодару», ее вратарь Андрей Лунев показывает прекрасную игру. Команде Юрия Семина нужны нестандартные ходы в атаке, со стандартными «Уфа» справится. Рискну поставить на ничью.

18 сентября, воскресенье

17.15 «Крылья Советов» – ЦСКА

- «Крылышки» вновь постараются сыграть в футбол, будут комбинировать и создавать, и не исключено, что даже забьют. Но их погубит открытая манера игры. Головин, Дзагоев и Еременко убегут к чужим воротам и забьют два. Возможны другие сценарии развития событий, но в любом случае ЦСКА победит.

20.00 «Краснодар» – «Ростов»

- Скажу банальность – хозяева после отставки главного тренера встряхнутся и побегут. У «Ростова» проблемы в линии обороны, игроки которой в последнее время часто меняются. На мой взгляд, «Краснодар» должен выиграть.

19 сентября, понедельник

19:30 «Зенит» – «Рубин»

- Один из самых интересных матчей тура. Обе команды набирают ход, обретают свою игру, обе способны удивить нас в седьмом туре. Встреча обещает стать результативной, будет куча голов и я не удивлюсь такому счету как 3:1 или 4:2, в пользу, разумеется, «Зенита».