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Даешь Суперлигу! Почему Лига чемпионов изжила себя

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Даешь Суперлигу! Почему Лига чемпионов изжила себя
Источник: Reuters

Старт Лиги чемпионов навел на грустные размышления. Sovsport.ru объясняет, почему турнир нуждается в реформировании.

20 процентов разгромов

Не далее как три недели назад все обсуждали реформу Лиги чемпионов, проведенную УЕФА под давлением топ-клубов. Обсуждали и причитали: сделан, мол, очередной шаг к расслоению европейского футбола, созданию закрытой элитной лиги, где сильные и богатые будут играть между собой, становясь еще богаче и сильнее, а слабым и бедным вход туда будет заказан. И тем самым сделан еще один шаг к кончине европейских клубных турниров в том виде, в каком мы их знаем, помним и, наверное, любим.

Но после первого тура Лиги чемпионов уже не в первый раз подумалось: на самом деле турнир в своем нынешнем виде практически мертв, а то, что мы видим, лишь агония и конвульсии. А реформа просто еще на какое-то время отсрочила этот диагноз.

Послушайте, разве счета 7:0 («Барселона» - «Селтик») или 6:0 («Боруссия» Д – «Легия») могут быть в приличном соревновании, позиционирующем себя как сильнейшее клубное на планете? Просто дискредитация какая-то! И это только начало. «ПСЖ» будет играть с «Лудогорцем», «Ювентус» - с загребским «Динамо», безропотно уступившим «Лиону», у которого из-за травм не было половины основного состава. «Реал» покуражится с той же «Легией». В общем, лиха беда начало.

В прошлом сезоне те же мадридцы уничтожили «Мальме» - 8:0, всего забив на групповом этапе 19 голов (в среднем больше трех за игру). Столько же мячей отгрузила своим соперникам «Бавария». А из 96 матчей на групповом этапе разгромный счет был зафиксирован в 18, то есть почти в пятой части всех игр. В позапрошлом – в 21 матче. Три года назад – в 22 играх. То есть порядок цифр примерно понятен. И разница мячей вроде 1-21 или 2-24, как была у «Мальме» или БАТЭ год и два назад, в этом розыгрыше тоже наверняка случится.

Можно, конечно, сказать, что количество разгромов падает, но это исключительно благодаря жребию. Просто в позапрошлом сезоне была группа, состоящая из «Байера», «Бенфики», «Монако» и «Зенита», где не было зафиксировано ни одного крупного счета. А в прошлом таких ровных групп, где не случалось разгромов, было сразу две. Первая: «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбург», ПСВ, ЦСКА. Вторая: «Зенит», «Лион», «Валенсия», «Гент».

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К середине группового этапа мы будем знать три четверти команд, выходящих в плей-офф, а заключительные туры превратятся в парад резервистов, которые наконец-то получат свое игровое время. Пойдет «обнуление» карточек. Вероятно, произойдет что-то вроде истории из сезона-2011/12, когда «Лиону», чтобы обойти «Аякс», требовалось в заключительном матче как можно крупнее обыграть «Динамо» из Загреба. Французы выиграли 7:1. В Загребе.

Вот, давайте честно, вам интересно на все это смотреть? Вас привлекут к телеэкрану вывески вроде «Реал» - «Легия»? Вы с нетерпением ждали, чем же закончится матч «Базель» - «Лудогорец» и злились, что его не показали в прямом эфире? Мне почему-то кажется, что нет. Уже давно настоящая Лига чемпионов, которую хочется смотреть, не отрываясь, начинается только в плей-офф.

Скажем прямо: если добавить в нынешнюю Лигу те же «Ливерпуль», «Челси», «Милан» или «Рому», заменив отдельные коллективы, турнир только выиграет в зрелищности, а конкуренция и интерес со стороны болельщиков возрастут.

Ратующим же за возвращение старых добрых времен хочется сказать: вы часто смотрите матчи, скажем, 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов – интернет сейчас спокойно дает такую возможность? Зарубы, скажем, чемпионов Боснии и Ирландии? Оно вам интересно? Хочется старого доброго настоящего некоммерческого футбола – сходите лучше на матч команды из вашего города. Поддержите своих парней.

В свое время создание клубами Евролиги, где выступают лучшие команды континента, имеющие долгосрочные лицензии, вдохнуло новую жизнь в европейский баскетбол. Думается, та же участь рано или поздно ждет и европейский футбол. И лучше рано, чем поздно. Смотреть, как «Реал» забивает свои пять голов «Лудогорцу», как-то уже надоело.


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