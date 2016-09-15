Холодный расчет. Поможет ли россиянам ненастная погода в матче с казахами?

В пятницу в Москве начнется матч за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. А вот когда закончится – будет зависеть от капризов осени. Не исключено, теннисистам придется выйти на корт и на следующей неделе.

«В ЮРМАЛЕ ИГРАЛИ КАК-ТО ПЯТЬ ДНЕЙ»

Не было ни гроша, да вдруг алтын. Это к тому, что не успел состояться в июле первый в российской истории матч Кубка Дэвиса на открытом воздухе, когда россияне на кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве уверенно обыграли голландцев – как тут же нагрянул и второй. В том же самом НТЦ, на тех же самых кортах. Где в июле царила такая невыносимая жара, что казалось – уж в середине сентября-то мы насладимся бархатным сезоном.

Увы, бархатный сезон сейчас в Сочи. А в Москве – пронизывающий до костей холодный ветер и низко висящие тяжелые тучи, время от времени посылающие на землю струи совсем не грибного дождя. «Надеемся на бабье лето», - говорил пару месяцев назад капитан россиян Шамиль Тарпищев, и в принципе, имел на это все основания – действительно, во второй половине сентября последние годы погода зачастую «шептала». Но сейчас и +15 были бы за счастье. А самое тревожное, конечно, то, что по прогнозу синоптиков всю пятницу будет лить.

Итак, есть ли у российской стороны вариант «Б» на случай, если осенний дождь окажется к участникам стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса безжалостен? Как пояснил Тарпищев на церемонии жеребьевки, прошедшей, кстати, в такую же рань, в какую будут начинаться и матчи, все прописано в регламенте Кубка Дэвиса. «Играть будем здесь, в НТЦ, при любых обстоятельствах, - отрезал он. – Матчи могут быть продолжены и в понедельник, и во вторник. Кстати, такие случаи уже были. Однажды в Юрмале матч Кубка Дэвиса играли пять дней».

Спрашивать, что будет, есть дожди вдруг зарядят на все пять дней, как-то не захотелось. Все-таки на данный момент в плане осадков прогноз выглядит не столь беспросветным. Хотя есть и еще одна «засада», которая может подстеречь игроков – темнота. Игра при искусственном освещении на корте НТЦ не предусмотрена. Поэтому даже при отсутствии дождей слишком уж упорные матчи могут означать срыв расписания.

В общем, предстоящий матч интригует своей непредсказуемост ью – как в плане условий его проведения, так, собственно, и результата. Сборная России собрала, пожалуй, оптимальный на данный момент состав для того, чтобы попытаться спустя три года вернуться в Мировую группу. Два сильнейших одиночника – Андрей Кузнецов и Евгений Донской, плюс Андрей Рублев и Константин Кравчук, сыгранная уже пара с опытом побед в Кубке Дэвиса, способны выполнить задачу по выходу в элитный дивизион. Да, казахстанцы соперник непростой, но с другой стороны, могло быть и хуже.

А погода? А погода, как не раз бывало в российской истории, на самом деле, может нам и помочь.



