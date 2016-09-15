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Ролан Гусев: ЦСКА – не та команда, с которой можно расслабиться!

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ролан Гусев: ЦСКА – не та команда, с которой можно расслабиться!
Источник: Reuters

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал ничейный результат столичного клуба с леверкузенским «Байером» (2:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Можно сказать, что встреча между командами разделилась на две половины. С первых минут было видно, что ЦСКА явно не был готов к таким скоростям. Пропустили два быстрых мяча, но потом сумели перевернуть игру, сыграть отлично на контратаках и сравнять счет. На мой взгляд, очко, добытое в Германии, идет в копилку столичной команды, поскольку по такой игре подопечные Леонида Слуцкого должны быть довольны ничейным результатом.

– Показалось, что «Байер» забил свой первый гол из офсайда.
– Да, абсолютно согласен. Стопроцентный офсайд, арбитр совершил грубейшую ошибку.

– Кто в составе ЦСКА был лучшим в этом матче? Могу предложить три варианта...
– А мне и не надо! Лучшим игроком этой встречи в составе красно-синих, на мой взгляд, был Игорь Акинфеев. 

– Немецкий клуб начал игру очень активно, прессинговал, однако, после второго гола вдруг остановился. Что случилось? 
– На мой взгляд, футболисты леверкузенской команды думали, что довели дело до конца, действовали на легком аллюре, но ЦСКА – не та команда, с которой можно расслабиться, поэтому соперник и поплатился!

– «Байер» мог еще как минимум забить два гола при счете в свою пользу.
– Как я говорил ранее, лучшим игроком встречи является Акинфеев. Благодаря ему российский клуб сумел добиться ничейного результата, а добытое очко пойдет только на пользу. Его действия перевернули ход встречи.

– Ласина Траоре отдал голевую передачу. Что думаете о нем?
– На данный момент он еще не способен в полной мере заменить Ахмеда Мусу. Сейчас это небо и земля.

– Алан Дзагоев сыграл вчера великолепно, а его агент сообщил, что на матче с «Байером» будут присутствовать скауты европейских клубов. Как думаете, стоит ли уезжать?
– Да, конечно, я согласен, он наряду с Игорем сыграл очень неплохо. Его гол? Он сделал все, как хотел, это было очевидно. Кстати, я хотел бы отметить, что Алан мог получить серьезную травму, но он не побоялся. Молодец! Что касается его перехода в другой клуб, то, конечно, если поступит хорошее предложение, нужно уезжать.

– Даже если будет меньше получать? Например, в дортмундской «Боруссии».
– Не думаю, что в этом клубе ему будут платить меньше. К тому же, это топовая европейская команда, которая выступает в чемпионате Германии. Почему бы и нет? 

– Что скажете об игре Романа Еременко?
– Он всегда мне нравится тем, что не опускается ниже своего уровня. 

Матч

Байер - ЦСКА - 2:2 (2:2)

Голы

Мехмеди 9 (1:0). Чалханоглу 15 (2:0). Дзагоев 37 (2:1). Ерёменко 39 (2:2).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Та, Венделль, Брандт, Бендер (Волланд, 51), Чалханоглу (Арангис, 46), Кампль, Мехмеди, Эрнандес (Пойянпало, 46)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Ионов (Миланов, 78), Дзагоев, Ерёменко, Вернблум, Головин (Березуцкий А., 90), Траоре (Страндберг, 73)

Предупреждения:

Венделль, 84; Хенрихс, 86 - нет

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция


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