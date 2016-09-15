Ролан Гусев: ЦСКА – не та команда, с которой можно расслабиться!

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал ничейный результат столичного клуба с леверкузенским «Байером» (2:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Можно сказать, что встреча между командами разделилась на две половины. С первых минут было видно, что ЦСКА явно не был готов к таким скоростям. Пропустили два быстрых мяча, но потом сумели перевернуть игру, сыграть отлично на контратаках и сравнять счет. На мой взгляд, очко, добытое в Германии, идет в копилку столичной команды, поскольку по такой игре подопечные Леонида Слуцкого должны быть довольны ничейным результатом.



– Показалось, что «Байер» забил свой первый гол из офсайда.

– Да, абсолютно согласен. Стопроцентный офсайд, арбитр совершил грубейшую ошибку.



– Кто в составе ЦСКА был лучшим в этом матче? Могу предложить три варианта...

– А мне и не надо! Лучшим игроком этой встречи в составе красно-синих, на мой взгляд, был Игорь Акинфеев.



– Немецкий клуб начал игру очень активно, прессинговал, однако, после второго гола вдруг остановился. Что случилось?

– На мой взгляд, футболисты леверкузенской команды думали, что довели дело до конца, действовали на легком аллюре, но ЦСКА – не та команда, с которой можно расслабиться, поэтому соперник и поплатился!

– «Байер» мог еще как минимум забить два гола при счете в свою пользу.

– Как я говорил ранее, лучшим игроком встречи является Акинфеев. Благодаря ему российский клуб сумел добиться ничейного результата, а добытое очко пойдет только на пользу. Его действия перевернули ход встречи.



– Ласина Траоре отдал голевую передачу. Что думаете о нем?

– На данный момент он еще не способен в полной мере заменить Ахмеда Мусу. Сейчас это небо и земля.



– Алан Дзагоев сыграл вчера великолепно, а его агент сообщил, что на матче с «Байером» будут присутствовать скауты европейских клубов. Как думаете, стоит ли уезжать?

– Да, конечно, я согласен, он наряду с Игорем сыграл очень неплохо. Его гол? Он сделал все, как хотел, это было очевидно. Кстати, я хотел бы отметить, что Алан мог получить серьезную травму, но он не побоялся. Молодец! Что касается его перехода в другой клуб, то, конечно, если поступит хорошее предложение, нужно уезжать.



– Даже если будет меньше получать? Например, в дортмундской «Боруссии».

– Не думаю, что в этом клубе ему будут платить меньше. К тому же, это топовая европейская команда, которая выступает в чемпионате Германии. Почему бы и нет?



– Что скажете об игре Романа Еременко?

– Он всегда мне нравится тем, что не опускается ниже своего уровня.



