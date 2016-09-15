Борис Майоров: С обороной у Знарка порядок, хуже с атакой

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольном матче россиян с канадцами и перспективах команды Знарка на Кубке мира.

- Результат в поединке с Канадой (2:3 ОТ) россияне показали вполне достойный, - считает Борис Майоров. – Надо же учитывать, что наша команда прилетела в Северную Америку 11 сентября. И сейчас у игроков самые тяжелые дни акклиматизации.

Поэтому меня не сильно удивляет, что в первых периодах канадцы нас перебросали, выигрывали вбрасывание и имели территориальное преимущество.

Вообще принято считать, что самое слабое наше звено – оборона. Но вот она выстояла в этом матче. Да и в двух предыдущих поединках с чехами россияне тоже пропустили немного. Значит, недостаток мастерства у защитников в команде Олега Знарка компенсируется организацией игры.

Хотя надо отдать должное и нашему голкиперу Сергею Бобровского. 45 сэйвов – это очень солидно. И тут у меня есть претензии к нашей атаке. С такой мощью в нападении мы должны гораздо больше времени проводить на чужой половине площадки. А уж никак не проигрывать сопернику по броскам в два раза! А получается все наоборот.

По-моему, мы слишком легко отдавали канадцам свою среднюю зону. А ведь хоккей – не футбол. Тут нельзя перед своими воротами «автобус» с игроками поставить и все атаки этим гасить. Защита должна начинаться уже в средней зоне.

- Вас не удивляет, что единственный гол россиян в равных составах организовала связка из КХЛ – Шипачев – Дадонов, со своим бывшим одноклубником Панариным на острие?

- Так там из КХЛ только Шипачев! Дадонов за океаном играл. Панарин сейчас за «Чикаго» выступает… Это очень хорошее звено. Оно и в первом поединке с чехами очень прилично выглядело. Но давайте не забывать, что у Шипачева и Дадонова чемпионат начался еще 22 августа. Они там десяток встреч провели. А сколько еще на предсезонных турнирах. Энхаэловцы же сыграли только в трех контрольных матчах.

- На что россияне могут рассчитывать на Кубке мира, если мы из трех товарищеских поединков, в двух уступили?

- Не надо по выставочным матчам судить о силе команд. Вон шведы вообще проиграли сборной Европы 2:6. А уж у них выбор в НХЛ огромный. Семьдесят или восемьдесят человек там выступает.

- Тогда что скажете специалистам, которые отводят сборной России четвертое место в рейтинге турнира?

- А кого же они ставят выше? Ну ладно Канада, США… А еще кто шведы что ли?

- Некоторые и финнов считают сильнее. Ведь в последнее время мы им частенько уступаем - и на Олимпиаде, и на чемпионатах мира…

- Ну уж нет. У матча сборной России против финнов на Кубке мира будет совсем другой характер. Я считаю, что наша команда – один из лидеров турнира. Мы входим в тройку главных претендентов на победу. Вместе с Канадой и США.



