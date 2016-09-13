Дмитрий Смит: Ловлю покемонов мы не собираемся спортизировать

Дмитрий Смит. Родился 16 апреля 1977 года в городе Москве. Окончил физико-математическую школу при МФТИ. Поступил с МИФИ. Затем отправился получать экономическое образование и закончил МЭСИ. В 1997 году занял 8 место в международном рейтинге по игре WarCraft2. В 1998 году стал лидером киберспортивной команды ORKY.



В 1999 году занял второе место в международном рейтинге по игре StarCraft. И вместе с Константином Сурконтом приступил к созданию федерации компьютерного спорта России. В настоящее время женат, есть двое детей. Является первым вице-президентом ФКС России и представляет нашу страну в международной федерации iesf.