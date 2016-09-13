Дмитрий Смит: Ловлю покемонов мы не собираемся спортизировать
Фото с турнира Epicenter Moscow по Dota 2. Источник: epicenter.fotoezh.ru
Дмитрий Смит. Родился 16 апреля 1977 года в городе Москве. Окончил физико-математическую школу при МФТИ. Поступил с МИФИ. Затем отправился получать экономическое образование и закончил МЭСИ. В 1997 году занял 8 место в международном рейтинге по игре WarCraft2. В 1998 году стал лидером киберспортивной команды ORKY.
В 1999 году занял второе место в международном рейтинге по игре StarCraft. И вместе с Константином Сурконтом приступил к созданию федерации компьютерного спорта России. В настоящее время женат, есть двое детей. Является первым вице-президентом ФКС России и представляет нашу страну в международной федерации iesf.
«Готовили документы к признанию киберспорта 5 лет»- Дмитрий, каких трудов вашей организации стоило вернуть признание киберспорту в России?
- На это потребовалось много лет, нам пришлось серьезно заниматься исследованиями. Выяснилось, что во многих странах мира существует федерации по киберспорту, и государство их поддерживает, но даже четкого определения, что есть компьютерный спорт нет. К сожалению, только во Франции были исследования на предмет того, как компьютерный спорт влияет на жизнедеятельность человека, поэтому мы создали лабораторию по изучению компьютерного спорта. Располагается она на базе РГУФК, который является главным спортивным институтом нашей страны. Мы занялись всесторонними исследованиями, начиная с физиологии. У нас ребята играли обвешанные датчиками, снималась полная телеметрия тела и проводились исследования с помощью инфоцелограм мозга. Также проводились психологические исследования, различные психологические тестирования. В общем и целом мы добились того, что у нас появились научные основания, чтобы заявить, что компьютерные игры и компьютерный спорт это не одно и тоже. Так вот, компьютерный спорт как минимум не вреден, а если им правильно заниматься, то и вовсе становится полезным.
- То есть просто игра на компьютере и киберспорт имеют большие отличия?
- Давайте сначала определимся, что компьютерный спорт это не игра человека с компьютером, это борьба двух людей или двух команд. То есть человек играет с человеком, а компьютер выступает всего-лишь инструментом, как шахматная доска или футбольное поле и не более того.
- Так сколько времени потребовалось на подготовку документации?
- В общем и целом основная работа была проделана в трех направлениях: научая - это лаборатория, региональная - мы снова подняли сеть наших региональных отделений, Спортивная - провели несколько крупных мероприятий: кубок России, чемпионат России и Московскую студенческую лигу. Это позволило собрать огромное количество протоколов и наглядно показало, что соревнования проходят на всей территории России. Вот три направления: наука, спорт и организация активности в регионах. Мы 5 лет занимались тем, что готовили все документы. Надо понимать, что мы не сразу пришли и нас признали. Было несколько заседаний комиссий, нам пришлось убеждать, нам пришлось доказывать, пришлось спорить, пока не был вынесено позитивное решение.
- Какую роль в признании сыграл холдинг Esforce, в который инвестировал Алишер Усманов?
- На самом деле с холдингом ESforce мы начали сотрудничать уже на самом последнем этапе, примерно за полгода до того, как мы закончили эту эпопею. По большому счету мы сотрудничали не столько с холдингом, сколько непосредственно с командой Virtus.pro. Большинство ребят из этой команды я знаю давно, даже Антон (Черепенников, глава ESForce — прим. редакции) неоднократно принимал участие в соревнованиях ASUS Open, где я был главным судьей. Поэтому здесь были человеческие отношения: ребята с интересом помогали нам собирать доказательную базу.
- Почему в 2006-м году признание было отменено? Чего тогда не хватило?
- Нас отчислили по формальному признаку. Здесь можно смотреть с двух сторон. С одной стороны произошла смена министров, что обычно приводит к чистке реестра. С другой стороны в то время компьютерный спорт не приносил существенных доходов, и занимались им в основном энтузиасты. Причем, энтузиасты по большей части люди молодые, которые испытывают жуткий антагонизм ко всему, что связано с государством, бюрократией и так далее. Так вот, протоколы по большинству соревнований либо не собирались, либо оформлялись некорректно, либо вообще терялись. Для чиновников, если нет документов, то нет соревнований, и мы вылетели с формулировкой: как вид спорта недостаточно развит на территории России. То есть в некоторых городах мы есть, а во всех остальных нас де-юре не было. Чтобы не наступать снова на эти грабли, мы ужесточили контроль над этим вопросом. Раньше с региональных отделений мы собирали в конце года эту отчетность и сдавали ее в министерство, то теперь мы ее собираем постоянно. В течении двух недель после окончания соревнований у нас должны быть протоколы, если эти протоколы не пришли, то даем по «шапке».
- Есть уверенность, что теперь все всерьез и надолго?
- Уверенность есть и она базируется на 3 вещах. Как я уже сказал, вопрос с протоколами мы решили, и на эти грабли мы снова не наступим, поэтому по формальному признаку нас отчислить уже будет невозможно. Во вторых, мы входим в состав международной федерации International e-Sports Federation (IeSF). Более того представители России входят в состав правления. Также мы являемся законодателями, то есть именно наши правила сейчас были поданы в Sport Accord ( международная организация, объединяющая международные федерации по видам спорта — прим. редакции) для признания киберспорта уже на международном уровне. В третьих, общество в целом доросло, чтобы признать киберспорт. Люди, с которыми я начинал 20 лет назад, существенно выросли, заняли вполне уважаемые позиции в нашем обществе и умеют оказывать влияние на те решения, которые принимаются. Сейчас мы дошли до той стадии, когда общество еще не понимает киберспорт, но уже принимает. Сейчас остается самое главное - структурировать.
- Нынешний бум киберспорта напоминает покер пятилетней давности. На ваш взгляд похоже?
- Покер вместе с нами был исключен из спортивного реестра, поэтому сложно сказать. Я могу сказать другое, что в свое время у меня была своя команда «Орки» и все ребята, которые были в моей команде по «старкрафту», сейчас являются профессиональными покеристами. Те навыки, которые они приобрели в компьютерных играх позволили им достойно играть в покер. Появилось новое направление в покере: бывшие геймеры - они более агрессивные, легче рискуют, быстрее принимают решение, чаще блефуют. Если мы говорим про бум в целом, что все начали заниматься киберспортом, как тогда покером - я сомневаюсь, по той простой причине, что у нас уже и так все играют.
«Не будет такого, что все стали КМС по киберспорту, и их освободили от службы в армии»- Бытовало мнение, что благодаря признанию в российском киберспорте появятся новые инвесторы. Вот теперь, спустя 2 месяца, можете что-то сказать на этот счет?
- Здесь мне будет тяжело отделить инвесторов от спонсоров. Безусловно, сейчас будет большое количество новых игроков на этом рынке. Но наш вид спорта в целом уникален тем, что он не зависит от спонсоров. Наши соревнования могут проходить вообще без спонсоров, потому что они привлекают огромное количество зрителей, и сами зрители готовы платить за то, чтобы стать частью этого процесса. Если же мы говорим про инвесторов, естественно, такие будут приходить. Почему? Как я уже говорил, рынок еще только создается, только структурируется, сейчас будут появляться все новые и новые спортивные клубы, так как чувствуется вакуум на территории постсоветского пространства. Сейчас происходят гибридные моменты, например, футбольный клуб города Уфа заключил договор с игроком в FIFA под ником Ufenok. Многие футбольные клубы сейчас подписывают виртуальных футболистов, а есть обратные случаи, когда виртуальные гонщики становятся гонщиками реальными. Направление становится интересным, оно бурно развивается, а это привлекает инвесторов.
- Многие киберспортсмены отмечают, что после признания никаких изменений не заметили. Так что же на самом деле изменилось?
- Это не закон, который вышел и все поменялось. Все имеет определенную тенденцию к развитию. После того, как мы получили признание и статус, появилась возможность регламентировать киберспорт. Сейчас мы проходим процесс утверждения наших регламентов. Мы разработали 16-часовые курсы для обучения судей. Чтобы проводить официальные соревнования нужно соблюсти ряд правил. Во первых, должна быть аттестованная площадка, то есть не на любой площадке можно проводить соревнования. Более того должны быть разные требования к разному уровню. Если мы говорим про уровень городской, то это одни требования, а уровень международный, то это другие требования. Но в любом случае площадка должна пройти аккредитацию. Сейчас мы разработали и находимся в процессе согласования требований по площадкам. Дальше эти соревнования должны судить аттестованные судьи, более того судьи тоже должны иметь свой рейтинг и постепенно проходить карьерный рост. То есть человек, который хочет быть судьей, должен пройти наш курс обучения, который дальше будет дорабатываться и улучшаться.
- И как будет выглядеть карьерный рост киберспортивного судьи?
- Сначала человек проходит базовый курс и получает статус помощник судьи. В этом статусе он должен отсудить несколько маленьких соревнований, после чего получает статус судьи. Дальше он судит соревнования и постепенно растет вплоть до судьи международной категории. Нам необходимо готовить судей, потому что без нужного уровня судей, мы не сможем проводить нужный нам уровень соревнований.
- А что с нормативами КМС?
- Звания и разряды это рейтинг спортивный, который не может взяться из неоткуда, он должен выстраиваться как фундамент дома. То есть сперва у нас люди будут получать самые низкие разряды и постепенно расти вверх, потому что мы вынуждены действовать в соответствии с законом о спорте и теми спортивными традициями, которые существуют в нашей стране. Поэтому мы не можем сейчас взять и сказать, что у нас тут куча КМС. Сперва пойдут рейтинги нижних ступеней, постепенно они будут выстраиваться как домик. Условно говоря, чтобы получить первый разряд нужно будет выиграть соревнования не ниже городских, чтобы на них участвовало не меньше 16 человек и при этом среди них было минимум трое человек со вторым разрядом. Для этого нужны вторые разряды, вторые разряды опираются на третьи и так далее. Есть определенные исключения, как победа на международных соревнованиях, но в любом случае на это потребует времени.
- Так что изменилось после признания для киберспортсмена?
- Теперь спортсмены могут получать спортивные визы и это облегчает процесс выездов на международные соревнования или приглашения спортсменов на наши соревнования. Пока такого не будет, что все стали КМС-никами, всех освободили от службы в армии, и всех бы это порадовало. Речь идет о том, что мы вышли на финишную прямую в плане структурирования данного спорта и это налагает определенные обязательства. Если мы говорим, что сейчас у нас начинают проходить спортивные соревнования, то для всех серьезных соревнований, например, потребуются медицинские справки о том, что человек допущен до соревнований. Естественно, мы подобные документы собирали и раньше, например, на студенческих соревнованиях.
- А для чего это нужно?
- Для того чтобы не случилось несчастного случая. У нас уже был неприятный момент, когда один из зрителей на студенческом соревновании смотрел за тем, как его команда играет и у него случился эпилептический припадок. Хорошо, что у нас, как и положено, дежурил доктор, который сразу же оказал первую помощь и все кончилось хорошо. А теперь представьте, если это бы случилось с участником. Да если бы у нас не было медика на площадке - это уже подсудное дело. Поэтому мы вынуждены будем играть по правилам. Те кто не должен быть допущен, того действительно нельзя допускать, потому что это опасно.
- Когда в Россиии появится первый мастер спорта по киберспорту?
- Я думаю это займет порядка полутора-двух лет и все завит от того, какие сейчас документы мы сможем утвердить в спорткомитете.
Василий Уткин: Киберспорт - не спорт
«Мы не ориентируемся на то, какая игра стала популярна»- Важный момент. Какие игры станут официальными киберспортивными дисциплинами в России? Ведь первоначально в СМИ прошла информация, что официальный статус получит только одна игра в каждом из жанров.
- Не совсем так. Сейчас речь идет о том, что мы будем выстраивать. Например, есть вид спорта легкая атлетика, в ней есть дисциплина бег, в нем есть вид программ: марафонский бег, бег на 100 метров и так далее. Есть всего шесть спортивных дисциплин в нашем виде спорта, одна их низ MOBA ( многопользовательская онлайновая боевая арена — прим. редакции), но видов программ может быть несколько. Туда попадает League of Legends, Dota 2 и другие представители жанра. Тоже самое с шутерами, RTS (стратегия в реальном времени — прим. редакции) и так далее. Поэтому количество дисциплин мы ограничили, а вот количество видов программ может быть каким угодно.
- То есть количество признанных игр никаким образом не ограничено?
- Нет
- А есть какие-то минимальные показатели, после которых игра может быть признана в России киберспортом?
- Не надо думать, что любая игра будет подходить сюда. Только одна из десятков тысяч становится видом программы компьютерного спорта. Сейчас примерно выходит 8 игр в день и они не могут быть все спортизированны. Ключевым моментом здесь являются равные условия, которые позволяют играм претендовать на признание. Игры будут проходить целую череду тестов в нашей лаборатории, и наши эксперты будут выносить решение. Если оно положительное, то мы разрабатываем правила, которые позволят этой игре максимально раскрыться. Надо поминать что исследования - исследованиями, но и народное призвание тоже важно, поэтому в первую очередь в нашей зоне внимания оказываются те компьютерные игры, которые популярны. И далеко не все из них становятся видами программ нашего вида спорта.
- А игроделы могут как-то инициировать этот процесс?
- Сейчас мы плотно общаемся с рядом игроделов и от некоторых их них уже появились явные пожелания, чтобы мы по их играм провели исследования. Мы их проведем. Какие могут быть условия для отказов: излишняя жестокость или ограничение по возрасту, так как мы должны следовать закону, а не желанию игродела.
- А еще какие моменты могут помешать игре получить признание?
- Это пропаганда неправильных идеалов, то есть идеологическая составляющая обязательно будет учитываться. Одно дело, когда эта игра способствует патриотизму, а другое дело наоборот. Вы все помните скандал пятилетней давности про Call of Duty, когда американцы выпустили миссию, где происходит стрельба в аэропорту и эту миссию из российского издания убрали. В конечном итоге главным условием является равноправие.
- Что Вы имеете ввиду?
- Это, например, шахматы, когда все одинаково, сыграли черные и белые, потом поменялись. Или же биатлон, когда у каждого спортсмена свои лыжи, своя смазка, своя винтовка, свои патроны и здесь уже происходит комбинирование соревнований между технологией и человеком. Если мы уйдем совсем в технологии, то в «Формуле-1» уже от человека зависит не так много, а больше зависит от техники. И вот где та граница, которая определяет равенство условий? Этот вопрос идеологический, и мы его прорабатываем.
- А есть минимальные аудиторные показатели, которые должна выполнить игра для признания?
- Сейчас мы таких ограничений не вводим. Например тот же самый StarCraft вполне попадает под определение виды программ в дисциплине RTS. Но он не столь популярен, как та же Dota, однако эта игра развивает все необходимые навыки и, например, если мы возьмем Южную Корею, она у них не только в институтах преподается, она включена в обязательную программу для офицеров. Поэтому здесь мы не ориентируемся на то, какая игра стала популярна. Например, ловлю покемонов мы не собираемся спортизировать, хотя она бешеную популярность имеет.
Вторая часть интервью появится на сайте в ближайшее время.
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