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Андрей Кузнецов: То, что встречаемся с экс-гражданами России, ничего не значит

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Кузнецов
Андрей КузнецовИсточник: Sovsport.ru

Лидер сборной России в Кубке Дэвиса – о холоде, олимпийских значках и бывших соотечетсвенниках.

После церемонии жеребьевки, на которой выяснилось, что матч в пятницу предстоит открыть россиянину Андрею Кузнецову и казахстанцу Александру Недовесову, корреспондент «Советского спорта» поговорил с лидером нашей сборной.

- Андрей, давно в такой холод не доводилось играть? - вопрос поеживающемуся, несмотря на теплую куртку, теннисисту.
- Хороший вопрос, - задумывается Кузнецов. - То, что доводилось, это точно – помню «челленджеры» в залах без отопления примерно при такой же погоде. Конечно, не самые комфортные условия для игры. Очень важно хорошо разминаться, чтобы не получить травму. Но вот когда именно в холод играл – не припомню. В этом году точно такого не было. Больше с жарой приходилось бороться – в Австралии, в Америке…

- Психологически себя настраиваете на то, что из-за дождей матч может затянуться?
- Безусловно. Но опять же, это условия, в которых мы уже были раньше. Поэтому ничего страшного в них нет. Буду делать то, что зависит от меня. А погода от меня никак не зависит.

- Новый корт, на котором предстоит играть, удалось опробовать?
- Да, в среду с перерывами на дождь поиграли часа полтора на нем. Все в порядке, корт хороший. На тренировочной площадке есть несколько мест, где мяч неровно отскакивает, а на основной я таких мест не нашел.

- На ваш взгляд, сейчас у сборной России больше шансов выйти в Мировую группу, чем год назад, когда играли с Италией?
- Если судить по рейтингу, то итальянцы посильнее, чем казахстанцы. Хотя и тогда шансы были хорошие. В паре всего несколько мячей решили судьбу встречи. Неплохие шансы и сейчас. Но сборная Казахстана славится своим командным духом. Чего стоит только матч со швейцарцами, которые в рейтинге тоже стояли выше – а они дали Федереру и Вавринке бой.

- Сложно играть с теми, кого хорошо знаешь? Ведь три игрока сборной Казахстана – бывшие россияне.
- Да мы всех, на самом деле, хорошо знаем. С Мишей Кукушкиным я два раза играл, например. А то, что встречаемся с бывшими гражданами России, ничего на корте не значит.

- Как сейчас оцените свою форму? Успели акклиматизироваться после US Open?
- Да, на US Open сыграл достаточно прилично. Прилетел где-то полторы недели назад, успел и отдохнуть, и хорошо потренироваться. Как я играю на тренировках, мне нравится. Надеюсь, и в матче получится не хуже.

- Не могу не спросить про Олимпиаду. Какие остались ощущения от поездки в Рио – и в плане спортивного результата, и в плане впечатлений?
- Двоякие ощущения. Было много положительных моментов. Получил ценный опыт – все-таки это была моя первая Олимпиада. Увидел многих знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов. Но, к сожалению, на мое выступление наложила отпечаток травма. Играл с испанцем Баутистой-Агутом хорошо, первый сет взял. Имел хорошие шансы, да и дальше по сетке непобедимых соперников не было. Но подвернул ногу. Так что, конечно, обидно, что пришлось сняться.

- Травму полностью залечили?
- Пришлось перестраивать свой график. Снялся с турнира в Цинциннати, полетел на реабилитацию в Испанию к своему доктору и полностью восстановился. К US Open был вполне готов.

- Каким знакомством на Олимпиаде хвастаетесь друзьям? С Болтом сфотографировались?
- Нет, я сфотографировался с нашим знаменитым пловцом Александром Поповым. Мы с Женей Донским были на церемонии поднятия флага и там его увидели. Говорим друг другу: «Это же Попов!» Подошли, сфотографировались. А так… Вот Игорь Куницын сфотографировался с Майклом Фелпсом. А я другими видами спорта не то чтобы сильно интересуюсь, поэтому чаще мне говорили, например: вот это баскетболист хороший. Или еще что-то. Но зато мне было интересно обмениваться с другими спортсменами значками.

- О, вы тоже «заболели» собиранием значков, как все, кто попадает на Олимпиаду?
- Поначалу спокойно относился к этому, а потом подумал – почему бы и нет? Интересно, когда попадаются необычные значки или редкие страны.

- Какой самый редкий в коллекции?
- Лихтенштейн. Я проверял, в Рио всего три спортсмена из этой страны было. Так что у меня достаточно редкий значок. Хотелось бы, конечно, побольше значков наменять. Я привез всего полтора десятка, а некоторые ребята – 50-60.

- Но еще все впереди, это же была только первая Олимпиада.
- Да, в следующий раз буду знать, как и с кем надо меняться.

- Не все сильнейшие игроки приехали в Рио. Как считаете, теннис все-таки олимпийский вид спорта?
- Каждый для себя делает выбор сам. Для меня это очень большое событие. И человек, который может выиграть турнир, проходящий раз в четыре года, заслуживает очень большого уважения. Энди Маррей, который выиграл две Олимпиады подряд, добился уникального достижения. Так что теннис на Олимпиаде, я считаю, должен быть.

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