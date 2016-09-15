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Дмитрий Федоров: Победа на Кубке мира станет сказкой

Виктор Мамонтов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дмитрий Федоров: Победа на Кубке мира станет сказкой
Источник: Associated Press

Комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Федоров, который работал на матче Канада – Россия в интервью Sovsport.ru оценил игру сборной России и шансы нашей команды на главном турнире сезона.

«ОБНАДЕЖИВАЮТ ВРАТАРИ»

– Какое впечатление оставила игра Канада – Россия?
– Знаете, у меня не было ощущения, что победа для участников матча – вопрос жизненно важный. Поэтому, собственно, и не было грязи, стычек, провокаций. Довольно много удалений, но без грубости. Это точно не битва. Мыслями все уже на Кубке мира. А что касается сборной России, то она опять невнятно выглядела в большинстве. Зато во второй встрече подряд успешна в меньшинстве. Порадовало, что не уступили в силовой борьбе – равенство по силовым приемам. Что, конечно, здорово в игре против мощных канадцев, которые в среднем на 3 кг тяжелее нашей команды. Насторожило, что мы вчистую проиграли первый период по броскам 5-14. Объясняю это необходимостью адаптироваться к новой площадке.

– А как вы оцените нашу команду по всем трем выставочным матчам?
– Можно сказать, и в Праге, и в Питтсбурге сборная России прибавляла по ходу матчей. Адаптировалась ко льду, к арене. Сейчас еще, видимо, идет акклиматизация. Поэтому игрокам часто подносили к носу нашатырь. Не стоит строго судить команду Олега Знарка. Все участники Кубка мира допустили хотя бы одну осечку в выставочных играх. Это естественно в подготовительном процессе.

– Кого выделите по этим матчам?
– Обнадеживают вратари – и Бобровский, и Варламов. Если бы вратари не были так хороши во второй и третьей играх, то мы бы уступили в основное время. На них лично у меня главная надежда, потому что нашим звездам в атаке пока не хватает стабильности. Малкин много бросал в матче с канадцами, но ему не повезло играть против звена Кросби. И тут без шансов. Тем не менее, сохраняю сдержанный оптимизм. Мы увидели проблемные точки. Лучше сейчас их увидеть, чем на следующей неделе. Главное – сборная России дает зрелище и интригу! Все три выставочные встречи завершились с разницей в одну шайбу. И сборная России отыгрываются, даже если пропускает первой.

– Какие шансы у сборной России на Кубке мира?
– Убежден, в таком краткосрочном турнире, который проходит до начала сезона в НХЛ, возможно все. Сенсации, невероятные провалы. Элемент случайности будет играть гораздо большую роль, чем на Олимпиаде. Мне кажется, выход в полуфинал – это хороший результат. А выход в финал – отличный. Победа на турнире станет сказкой.

«В НАШЕЙ ГРУППЕ АУТСАЙДЕРОВ НЕТ»

– Кого отнесете к главным фаворитам?
– В финал могут выйти шесть команд. Не верю только в Чехию и сборную Европы. Впечатляет тренерский штаб сборной Канады. Люди с невероятным победным опытом. Забавно, что на таком престижном турнире несколько тренеров дебютируют. Для меня интрига Кубка мира как раз в том, насколько тренерский опыт влияет на результат в столь скоротечном турнире. Насколько этот опыт окажется судьбоносным.

– А что скажете о наших соперниках по группе: Швеции, Финляндии, сборной молодых звезд Северной Америки?
– Нам досталась очень ровная и тяжелая группа. Без аутсайдеров. Шведы – фавориты. Финляндию считают командой на вырост. Но я не согласен. И не станем забывать – сборная России нынешней весной уступила в трех встречах этой молодой команде. Сборная Северной Америки может стать сюрпризом турнира, а может развалиться из-за индивидуализма звездных игроков, рядом с которыми в раздевалке нет авторитета, способного урезонить их, поставить на место. Средний возраст команды – меньше 22 лет. В таком возрасте все хотят быть примами и тянут одеяло на себя. Если мы увидим, что игроки отказались от собственных амбиций и сплотились, то значит, тренерский штабТодда Маклеллана проделал впечатляющую педагогическую работу.

Маклеллан выиграл в прошлом году чемпионат мира. У него есть международный опыт. И он знает, как побеждать Россию. Поэтому о недооценке соперников в группе не может быть и речи.

– Согласны с мнением, что Кубок мира – главное хоккейное событие не только этого года?
– Да. Вряд ли НХЛ отпустит своих игроков на ближайшие Олимпиады. Причем это было понятно с того самого момента, как МОК отправил Игры 2018 и 2022 в Азию. Официально в России никто и никогда не признает, что Кубок мира – хоккейная вершина. Скажут, что это хороший коммерческий турнир. Такая же позиция была и в советские времена, в эпоху «Красной машины». Ведь сборную и сейчас называют «Красной машиной». Во всем историческая преемственность с прежними временами. Если НХЛ захочет признания Кубка мира главным хоккейным турниром, то ей надо идти на компромиссы по некоторым вопросам. В частности, по судейству. А НХЛ этого делать не станет…


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