Чудотворцы. Как «Зенит» победил, проигрывая 0:3

Команда Мирчи Луческу, большую часть матча играя удивительно слабо и бестолково, сумела вырвать победу, уступая 0:3.

Благодаря высокому клубному коэффициенту «Зенит» был посеян в первой корзине на жеребьевке группового раунда и попал в, прямо скажем, несильный квартет. Ирландский «Дандолк», о котором известно лишь то, что это клуб с самым низким рейтингом среди всех участников турнира. Голландский «АЗ Алкмар», хорошо известный в том числе «Зениту». И израильский «Маккаби». Это-то что за зверь? С «Маккаби» наши команды уже встречались, и не раз. Но с другими – из Хайфы и Петах-Тиквы. А тут из Тель-Авива.



Не слишком яркая и агрессивная, но дисциплинированн ая команда. Всем составом отходит за линию мяча, вынуждая соперника раскрываться, а потом больно жалит в контратаке. В первом тайме в активе «Маккаби» штанга и гол. Не столько создали и реализовали, сколько воспользовались грубейшими ошибками «Зенита». Можно предположить, что хозяева не сразу поняли, что происходит. Ба! Третья команда России преодолела такой маршрут, чтобы походкой грибников побродить по местному газону?!

«Зенит» неузнаваем. После матча с «Арсеналом» отмечали было прогресс в строительстве новой команды. Поспешили. Строящиеся команды по своей природе нестабильны: сегодня переливаются цветами, а завтра предстают черно-белыми. А когда еще ротация проводится активно – ну точно жди беды. В Израиль не прилетели Шатов и Дзюба, здоровье которых решили поберечь. С первых минут вышли Мак и Кержаков. Всего двух перестановок в стартовом составе хватило, чтобы «Зенит» забыл, как играть в футбол.

Если вы смотрели трансляцию, то наверняка обратили внимание на то, что комментаторы постоянно путали Кержакова с Кокориным. И это немудрено. На протяжении всего матча российские нападающие соревновались друг с другом, кто из них бесполезнее. Победителя выявлено не было. Кержаков почти все делал невпопад и вообще больше вредил, чем помогал. Но с 33-летнего ветерана и спрос меньше. А вот ставка на Кокорина, пусть и забившего, – все еще одна из главных претензий к новому тренеру.

При счете 0:3 хотелось только одного – погасить монитор, чтобы не видеть больше этот позор. Так, надо полагать, поступили многие. Кто ж знал, кто ж знал… «Зенит» каким-то чудесным образом преобразился, в его игре появилась страсть, атаки задышали свободно – и понеслись питерцы писать одну из самых невероятных страниц в истории выступления российских клубов в еврокубках. Это был уже другой «Зенит». Не набор игроков, а команда. Способная на самые удивительные свершения. На 4 гола за 20 минут.

Ох, отлегло… Что это было – не знаю, понятия не имею, даже не догадываюсь. И в первые 70 минут, когда на поле был самый слабый, невнятный, бестолковый «Зенит» за последние годы. И в последние 20, которые еще только предстоит осмыслить и переварить. Хорошо, что все завершилось так. А плохо то, что «Зенит» – команда настроения. Пока не заведется, пока кровь не заиграет, пока в голове не начнется шторм, ничего путного не выйдет. Это, впрочем, еще одна черта строящихся команд.

Возвращение в Лигу Европы получилось бесконечно нервным, пугающим, но фантастическим. Жги, «Зенит»! Раз такие матчи вытаскиваешь – значит, потенциал у тебя есть. Можешь. Вот и дерзай. Только сначала футбол свой наладь. С тем, что было большую часть матча, нечего ловить даже в Лиге Европы.