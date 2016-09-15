Чудотворцы. Как «Зенит» победил, проигрывая 0:3
Команда Мирчи Луческу, большую часть матча играя удивительно слабо и бестолково, сумела вырвать победу, уступая 0:3.
Благодаря высокому клубному коэффициенту «Зенит» был посеян в первой корзине на жеребьевке группового раунда и попал в, прямо скажем, несильный квартет. Ирландский «Дандолк», о котором известно лишь то, что это клуб с самым низким рейтингом среди всех участников турнира. Голландский «АЗ Алкмар», хорошо известный в том числе «Зениту». И израильский «Маккаби». Это-то что за зверь? С «Маккаби» наши команды уже встречались, и не раз. Но с другими – из Хайфы и Петах-Тиквы. А тут из Тель-Авива.
Не слишком яркая и агрессивная, но дисциплинированн
«Зенит» неузнаваем. После матча с «Арсеналом» отмечали было прогресс в строительстве новой команды. Поспешили. Строящиеся команды по своей природе нестабильны: сегодня переливаются цветами, а завтра предстают черно-белыми. А когда еще ротация проводится активно – ну точно жди беды. В Израиль не прилетели Шатов и Дзюба, здоровье которых решили поберечь. С первых минут вышли Мак и Кержаков. Всего двух перестановок в стартовом составе хватило, чтобы «Зенит» забыл, как играть в футбол.
Если вы смотрели трансляцию, то наверняка обратили внимание на то, что комментаторы постоянно путали Кержакова с Кокориным. И это немудрено. На протяжении всего матча российские нападающие соревновались друг с другом, кто из них бесполезнее. Победителя выявлено не было. Кержаков почти все делал невпопад и вообще больше вредил, чем помогал. Но с 33-летнего ветерана и спрос меньше. А вот ставка на Кокорина, пусть и забившего, – все еще одна из главных претензий к новому тренеру.
При счете 0:3 хотелось только одного – погасить монитор, чтобы не видеть больше этот позор. Так, надо полагать, поступили многие. Кто ж знал, кто ж знал… «Зенит» каким-то чудесным образом преобразился, в его игре появилась страсть, атаки задышали свободно – и понеслись питерцы писать одну из самых невероятных страниц в истории выступления российских клубов в еврокубках. Это был уже другой «Зенит». Не набор игроков, а команда. Способная на самые удивительные свершения. На 4 гола за 20 минут.
Ох, отлегло… Что это было – не знаю, понятия не имею, даже не догадываюсь. И в первые 70 минут, когда на поле был самый слабый, невнятный, бестолковый «Зенит» за последние годы. И в последние 20, которые еще только предстоит осмыслить и переварить. Хорошо, что все завершилось так. А плохо то, что «Зенит» – команда настроения. Пока не заведется, пока кровь не заиграет, пока в голове не начнется шторм, ничего путного не выйдет. Это, впрочем, еще одна черта строящихся команд.
Возвращение в Лигу Европы получилось бесконечно нервным, пугающим, но фантастическим. Жги, «Зенит»! Раз такие матчи вытаскиваешь – значит, потенциал у тебя есть. Можешь. Вот и дерзай. Только сначала футбол свой наладь. С тем, что было большую часть матча, нечего ловить даже в Лиге Европы.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция