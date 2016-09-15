«Что значит, Радулов оставил сборную?!» Знарок против канадской прессы (видео)

Главный тренер сборной России Олег Знарок в рамках медиа-дня на Кубке мира пообщался с заокеанскими репортерами.

Какой интерес вызывает Олег Знарок у журналистов Северной Америки? Вот в Питтсбурге они его почти не беспокоили. Да и тут, в Торонто, главный тренер сборной США Джон Торторелла выступил с тронной речью, и американскую прессу из зала будто сдуло. Кто-то остался, но теперь легко понять, почему официальный сайт НХЛ ставит наш штаб лишь на седьмое место в рейтинге.

Знарка и его коллег просто не знают.

- Вы собираетесь играть с одним вратарем на Кубке мира или будете их ротировать? – спросил репортер с ESPN.

- Первый матч со шведами начнет Сергей Бобровский. А там разберемся.

- Легко ли вам работать с игроками из НХЛ?

- Я с этими ребятами работаю уже не первый год. Мне с ними очень просто.

- Матч с Канадой в Питтсбурге придаст уверенности вам и команде?

- Естественно. Есть еще моменты, которые нужно доработать. Но надеюсь, наши игроки подойдут в полной боевой готовности к матчу со шведами.

…Все было весьма банально до тех пор, пока микрофон не взял один американский репортер:

- Может, я запоздал с вопросом, но почему в вашей сборной нет Александра Радулова?

- У него на чемпионате мира была травма. А нам пришлось объявлять состав в конце мая.

- Как на ваше решение повлияло то, что он оставил команду перед домашним чемпионатом мира?

- Я не понял вопрос, - поднял брови Знарок. – Что значит, оставил команду?

- Но он ведь улетел в Нью-Йорк на несколько дней.

- Радулов был травмирован. Потом вернулся, прошел обследование, и факт его травмы подтвердился.

Короче говоря, Знарок своими ответами никого не удивил и повторил почти все, что рассказывал раньше. Олег Валерьевич отказался обсуждать только один вопрос: «Поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду в Корею, и может ли Кубок мира стать хорошей заменой зимним Играм?»

С таким же успехом у Знарка могли узнать, что он думает о глобальном потеплении, падении курса бразильского реала и перенаселении в Китае.

Ответ один – это не его дело.

А еще Знарок посмеялся над вопросом, что Никита Зайцев в матче с Канадой провел 22 минуты на льду для того, чтобы показать себя перед Майком Бэбкоком – наставником канадцев и «Торонто».

Потом уже, когда наш тренер сошел с трибуны, он поговорил с российской прессой без диктофона. Объяснил, что Зайцева выпускал тренер по защитникам, и у него своя система. Что сам он прессу не читает, и ему фиолетово, что о нем, о Знарке, пишут – и наши, и иностранцы.

А вот ребят-хоккеистов надо поддержать. Ругают их по любому поводу победят – был слабый соперник, проиграют – команда никуда не годится.

Так что потерпим с критикой до конца Кубка мира. Может, сборную России это окрылит.