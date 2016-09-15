Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейНефтехимик2 : 1Локомотив
ФутболЮвентус0 : 0Севилья
ФутболБайер2 : 2ЦСКА
ФутболЛегия0 : 6Боруссия
ФутболБрюгге0 : 3Лестер Сити
ФутболМанчестер Сити4 : 0Боруссия М
ФутболТоттенхэм1 : 2Монако
ФутболРеал2 : 1Спортинг
ФутболПорту1 : 1Копенгаген
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ХоккейБарыс- : -СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Гранада

«Что значит, Радулов оставил сборную?!» Знарок против канадской прессы (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Что значит, Радулов оставил сборную?!» Знарок против канадской прессы (видео)
Источник: Associated Press

Главный тренер сборной России Олег Знарок в рамках медиа-дня на Кубке мира пообщался с заокеанскими репортерами.

Какой интерес вызывает Олег Знарок у журналистов Северной Америки? Вот в Питтсбурге они его почти не беспокоили. Да и тут, в Торонто, главный тренер сборной США Джон Торторелла выступил с тронной речью, и американскую прессу из зала будто сдуло. Кто-то остался, но теперь легко понять, почему официальный сайт НХЛ ставит наш штаб лишь на седьмое место в рейтинге.

Знарка и его коллег просто не знают.

- Вы собираетесь играть с одним вратарем на Кубке мира или будете их ротировать? – спросил репортер с ESPN.
- Первый матч со шведами начнет Сергей Бобровский. А там разберемся.

- Легко ли вам работать с игроками из НХЛ?
- Я с этими ребятами работаю уже не первый год. Мне с ними очень просто.

- Матч с Канадой в Питтсбурге придаст уверенности вам и команде?
- Естественно. Есть еще моменты, которые нужно доработать. Но надеюсь, наши игроки подойдут в полной боевой готовности к матчу со шведами.

…Все было весьма банально до тех пор, пока микрофон не взял один американский репортер:

- Может, я запоздал с вопросом, но почему в вашей сборной нет Александра Радулова?
- У него на чемпионате мира была травма. А нам пришлось объявлять состав в конце мая.

- Как на ваше решение повлияло то, что он оставил команду перед домашним чемпионатом мира?
- Я не понял вопрос, - поднял брови Знарок. – Что значит, оставил команду?

- Но он ведь улетел в Нью-Йорк на несколько дней.
- Радулов был травмирован. Потом вернулся, прошел обследование, и факт его травмы подтвердился.

Короче говоря, Знарок своими ответами никого не удивил и повторил почти все, что рассказывал раньше. Олег Валерьевич отказался обсуждать только один вопрос: «Поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду в Корею, и может ли Кубок мира стать хорошей заменой зимним Играм?»

С таким же успехом у Знарка могли узнать, что он думает о глобальном потеплении, падении курса бразильского реала и перенаселении в Китае.

Ответ один – это не его дело.

А еще Знарок посмеялся над вопросом, что Никита Зайцев в матче с Канадой провел 22 минуты на льду для того, чтобы показать себя перед Майком Бэбкоком – наставником канадцев и «Торонто».

Потом уже, когда наш тренер сошел с трибуны, он поговорил с российской прессой без диктофона. Объяснил, что Зайцева выпускал тренер по защитникам, и у него своя система. Что сам он прессу не читает, и ему фиолетово, что о нем, о Знарке, пишут – и наши, и иностранцы.

А вот ребят-хоккеистов надо поддержать. Ругают их по любому поводу победят – был слабый соперник, проиграют – команда никуда не годится.

Так что потерпим с критикой до конца Кубка мира. Может, сборную России это окрылит.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Билл Дэйли: Если все пройдет хорошо, будем проводить Кубок мира регулярноЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует проводить Кубок мира на постоянной основе.Вадим Шипачев: Закончится сезон и будем рассматривать предложения из НХЛНападающий СКА и сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, что в конце текущего сезона может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Олег Знарок: Что значит, Радулов оставил команду?Главный тренер сборной России Олег Знарок объяснил американским журналистам отсутствие форварда Александра Радулова в составе команды на Кубок мира.Олег Знарок: Первый матч со шведами начнет БобровскийГлавный тренер сборной России Олег Знарок объявил, что в первом матче команды на Кубке мира основным вратарем станет Сергей Бобровский.Лаури Марьямяки: Матч с Россией на Кубке мира будет более тяжелым, чем полуфинал ЧМ в МосквеГлавный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки рассказал об ожиданиях перед матчем с Россией на Кубке мира и вспомнил победу над Россией в полуфинале чемпионата мира в Москве.Дмитрий Федоров: Победа на Кубке мира станет сказкойДмитрий Федоров: Победа на Кубке мира станет сказкойКомментатор Дмитрий Федоров, который работал на матче Канада – Россия, оценил шансы нашей команды на главном турнире сезона.Борис Майоров: Надо учитывать, что мы прилетели в Америку 11 сентябряДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольном матче россиян с канадцами.Борис Майоров: С обороной у Знарка порядок, хуже с атакойБорис Майоров: С обороной у Знарка порядок, хуже с атакойДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольном матче россиян с канадцами и перспективах команды Знарка на Кубке мира.Насколько ты готов к Кубку мира по хоккею? Тест Sovsport.ruНасколько ты готов к Кубку мира по хоккею? Тест Sovsport.ruВ преддверии Кубка мира по хоккею в Торонто проверим ваши знания! Тест от Sovsport.ru.Выставка нервов. Сергей Микулик – о матче России и КанадыВыставка нервов. Сергей Микулик – о матче России и КанадыОбозреватель Sovsport.ru подвел итоги выставочного матча сборных России и Канады (2:3 ОТ) перед стартом Кубка мира.Судьи украли у Бобровского победу над КанадойСудьи украли у Бобровского победу над КанадойВ самом важном моменте поединка между Россией и Канадой в игру вмешалась «объективность» североамериканских арбитров.Майк Бэбкок: Сборной Канады нельзя семь раз оказываться в меньшинстве и надеяться на победуГлавный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги выставочного матча с командой России.Виталий Мутко: Россияне сыграли против Канады с огромной самоотдачейМинистр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выставочного матча сборной России по хоккею против команды Канады (2:3).Евгений Малкин: Разговор с Кросби? После матча пожелали друг другу удачиФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Евгений Малкин: Здорово, что провели матч именно с Канадой. Мы теперь чувствуем себя увереннееФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)Форвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)Капитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.Александр Овечкин: Во втором периоде сборная России полностью переиграла КанадуКапитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Александр Овечкин: Встреча с Канадой идет нам в зачет – как в психологическом, так и в моральном планеКапитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Сергей Бобровский: Поражение от Канады? Самые важные матчи впереди. Будем готовиться к нимГолкипер сборной России Сергей Бобровский оценил свою игру в выставочном матче с командой Канады перед стартом Кубка мира.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения