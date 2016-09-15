Андрей Червиченко: «Зенит» восхитил, когда пропустил три гола

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).

– «Зенит» вас восхитил в Тель-Авиве?

– Когда три пропустил – восхитил.

– А когда забил четыре?

– Конечно, это было похоже на героизм. Я только ничего не понял со вторым голом. На мой взгляд, судья здесь сильно помог. Игроки «Зенита» вышли на игру расслабленными и к 60-й минуте получили три, потом, правда, очнулся. Вообще, это исключительная ситуация, когда четыре гола были забиты за 20 минут с учетом добавленного времени. Конечно, бывали случаи, когда команды забивали четыре гола, но не при счете 0:3. Ну а так, молодцы.

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– У вас не сложилось впечатление, что пока «Зенит» относится к Лиге Европы не так серьезно, как к чемпионату России?

– У меня есть ощущение, что «Зенит» вообще пока не готов. Команда все еще разбалансирована и не способна постоянно побеждать, как это было раньше. В первые 75 минут у «Зенита» даже острых атак не было. Только потом голы посыпались как из рога изобилия. А до этого все было проблематично и угрюмо. Поэтому, на мой взгляд, в этом результате больше везения, чем отчаянной работы: залетел первый, судья помог забить второй, потом – на эмоциях третий, ну и дожали.

– При счете 0:3 не возникли сомнения относительно будущего Луческу в клубе?

– Возникли, хотя тут же комментаторы начали рассказывать о том, что у Луческу были такие же перепады в «Шахтере». Но я подумал, что может, все-таки «Зенит» выбрал не того тренера. Лично меня работа Луческу пока не впечатляет. Возможно, это связано с тем, что ушли Халк, Гарай, появились новые игроки. И все равно нет впечатления, что глыба пришла в команду. Пока все очень на тоненького.

– А как вы восприняли назначение Луческу? Не было мысли о том, что он временный тренер и явно был не первым из списка кандидатов?

– Луческу – человек в футболе авторитетный. Тренировал русскоязычный клуб, одержал с ним много побед. В принципе, выбор был понятен. Нет, нет ощущения, что он временный тренер. Хотя если откинуть варианты с российскими тренерами, иностранцев лучше Луческу я не вижу. Непонятно другое: почему период адаптации проходит у него так долго. Команда явно пока далека от той, которую хотят видеть болельщики и акционеры. Все могло печально закончиться уже сегодня. Ведь могли и не забить эти мячи. Поражение от «Маккаби», очень средней команды, было бы плевком на репутацию.

– У Жулиано в шести матчах за «Зенит» пять голов и четыре передачи. Это заявка на замену Халку?

– Вряд ли он сможет заменить Халка. Жулиано – больше раздающий игрок, нежели тот, кто ставит точку. Но мне кажется, проблема в другом. В «Зените» немного нарушены взаимосвязи. Впрочем, это процесс рабочий, и скоро все наладится.

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