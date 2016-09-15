Андрей Червиченко: «Зенит» восхитил, когда пропустил три гола
Бывший владелец «Спартака»
Андрей Червиченко оценил игру «Зенита» в матче первого тура группового этапа
Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).
– «Зенит» вас
восхитил в Тель-Авиве?
– Когда три пропустил – восхитил.
– А когда забил
четыре?
– Конечно, это было похоже на героизм. Я только ничего не понял со вторым голом. На мой взгляд, судья здесь сильно помог. Игроки «Зенита» вышли на игру расслабленными и к 60-й минуте получили три, потом, правда, очнулся. Вообще, это исключительная ситуация, когда четыре гола были забиты за 20 минут с учетом добавленного времени. Конечно, бывали случаи, когда команды забивали четыре гола, но не при счете 0:3. Ну а так, молодцы.
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– У вас не сложилось
впечатление, что пока «Зенит» относится к Лиге Европы не так серьезно, как к
чемпионату России?
– У меня есть ощущение, что «Зенит» вообще пока не готов. Команда все еще разбалансирована и не способна постоянно побеждать, как это было раньше. В первые 75 минут у «Зенита» даже острых атак не было. Только потом голы посыпались как из рога изобилия. А до этого все было проблематично и угрюмо. Поэтому, на мой взгляд, в этом результате больше везения, чем отчаянной работы: залетел первый, судья помог забить второй, потом – на эмоциях третий, ну и дожали.
– При счете 0:3 не
возникли сомнения относительно будущего Луческу в клубе?
– Возникли, хотя тут же комментаторы начали рассказывать о том, что у Луческу были такие же перепады в «Шахтере». Но я подумал, что может, все-таки «Зенит» выбрал не того тренера. Лично меня работа Луческу пока не впечатляет. Возможно, это связано с тем, что ушли Халк, Гарай, появились новые игроки. И все равно нет впечатления, что глыба пришла в команду. Пока все очень на тоненького.
– А как вы восприняли
назначение Луческу? Не было мысли о том, что он временный тренер и явно был не
первым из списка кандидатов?
– Луческу – человек в футболе авторитетный. Тренировал русскоязычный клуб, одержал с ним много побед. В принципе, выбор был понятен. Нет, нет ощущения, что он временный тренер. Хотя если откинуть варианты с российскими тренерами, иностранцев лучше Луческу я не вижу. Непонятно другое: почему период адаптации проходит у него так долго. Команда явно пока далека от той, которую хотят видеть болельщики и акционеры. Все могло печально закончиться уже сегодня. Ведь могли и не забить эти мячи. Поражение от «Маккаби», очень средней команды, было бы плевком на репутацию.
– У Жулиано в шести
матчах за «Зенит» пять голов и четыре передачи. Это заявка на замену Халку?
– Вряд ли он сможет заменить Халка. Жулиано – больше раздающий игрок, нежели тот, кто ставит точку. Но мне кажется, проблема в другом. В «Зените» немного нарушены взаимосвязи. Впрочем, это процесс рабочий, и скоро все наладится.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция