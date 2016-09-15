«Вы упустили бы Марадону». О чем Слуцкий говорил с молодыми футболистами
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал на базе в Новогорске, где проходят подготовку футболисты-любит
- О чем спрашивали вас ребята? – спросили уже Леонида Слуцкого, когда он пообщался с футболистами.
- Как попасть в дубль ЦСКА, каковы перспективы у ребят их возраста в профессиональном плане. Конечно, чтобы попасть в дубль профессиональног
- Что ответили?
- На это я им предложил выбрать из двух игроков. Один умеет все, хорошо играет обеими ногами и головой, быстрый, резкий. А второй – невысокого роста, с лишним весом, плюс почти не играет правой ногой. Все, конечно, выбрали первого. Значит, сказал я им, вы упустили бы Диего Марадону. Футбол – очень сложный вид спорта. И порой одно качество может сделать игрока великим.
- В вашей практике были случаи, когда молодой игрок без серьезного послужного списка попадал в профессиональный футбол, просто пройдя просмотр?
- Когда работал в «Уралане» и «Москве», никогда не отказывал в просмотре. Правда, смотрины порой занимали не больше 10 минут, потому что все становилось понятно. Вот есть такой футболист Дмитрий Голубов, который сейчас играет в Казахстане. А до этого выступал в «Уфе», в «Москве». Его на просмотр в «Уралан» посоветовал тренер обычной ставропольской школы. К тому моменту он даже не попал в интернат «Ротора» по своему возрасту. Его тогда взял. И это один из редких случаев, когда человек попал таким образом в профессиональный футбол и добился в нем неплохих результатов.
- Есть мнение, что детско-юношеский футбол в России – это инкубатор. Воспитываются команды, а не личности. Согласны?
- Я бы так не сказал. Все-таки тренеров академий нацеливают на подготовку индивидуальносте
- Что бы вы посоветовали читать молодым игрокам?
- Тут дело не в отдельных произведениях. С футболистами ЦСКА мы обсуждали, что из дубля приходят ребята, например, не владеющие иностранными языками. Сейчас есть масса возможностей для самообразования. Неправильно их упускать. И футболист высокого уровня сейчас – это очень образованный и воспитанный человек. Поэтому не важно, что он будет читать – классику или современные произведения, допустим, «ДухLess». Главное, чтобы учили языки, читали разные образовательные вещи.
- Не скучаете по детскому футболу, в котором вы работали, и в котором нет такого давления, как во взрослом?
- То, что было в волгоградской «Олимпии» – это как первая любовь. На всю жизнь. До сих пор мы общаемся, у нас есть встречи выпускников. В общем, держим в памяти, поэтому не могу сказать, что скучаю. С другой стороны, когда меня приглашают посмотреть на матчи 12-13-летних команд, понимаю, что мне уже не хватает квалификации для грамотной оценки этих ребят. Понятно, что, работая в каждодневном режиме, ты втянешься, но это вопрос очень узкой специализации. Поэтому квалификация тренера в детском футболе даже важнее, чем во взрослом.