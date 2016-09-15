«Вы упустили бы Марадону». О чем Слуцкий говорил с молодыми футболистами

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал на базе в Новогорске, где проходят подготовку футболисты-любит ели в возрасте от 16 до 23 лет, а тренирует их Валерий Непомнящий. Впереди у ребят матч, который увидят футбольные скауты и, возможно, заключат с кем-то профессиональный контракт.

- О чем спрашивали вас ребята? – спросили уже Леонида Слуцкого, когда он пообщался с футболистами.

- Как попасть в дубль ЦСКА, каковы перспективы у ребят их возраста в профессиональном плане. Конечно, чтобы попасть в дубль профессиональног о клуба в возрасте от 16 лет, нужно иметь определенный послужной список, пройти специализированн ое обучение, а эти ребята – выходцы из дворового футбола. Поэтому очень интересно, что у них получится. Спрашивали, какими качествами должен обладать профессиональный футболист.

- Что ответили?

- На это я им предложил выбрать из двух игроков. Один умеет все, хорошо играет обеими ногами и головой, быстрый, резкий. А второй – невысокого роста, с лишним весом, плюс почти не играет правой ногой. Все, конечно, выбрали первого. Значит, сказал я им, вы упустили бы Диего Марадону. Футбол – очень сложный вид спорта. И порой одно качество может сделать игрока великим.

- В вашей практике были случаи, когда молодой игрок без серьезного послужного списка попадал в профессиональный футбол, просто пройдя просмотр?

- Когда работал в «Уралане» и «Москве», никогда не отказывал в просмотре. Правда, смотрины порой занимали не больше 10 минут, потому что все становилось понятно. Вот есть такой футболист Дмитрий Голубов, который сейчас играет в Казахстане. А до этого выступал в «Уфе», в «Москве». Его на просмотр в «Уралан» посоветовал тренер обычной ставропольской школы. К тому моменту он даже не попал в интернат «Ротора» по своему возрасту. Его тогда взял. И это один из редких случаев, когда человек попал таким образом в профессиональный футбол и добился в нем неплохих результатов.

- Есть мнение, что детско-юношеский футбол в России – это инкубатор. Воспитываются команды, а не личности. Согласны?

- Я бы так не сказал. Все-таки тренеров академий нацеливают на подготовку индивидуальносте й. И оценивают их работу не по тому, как выступает их возраст, а сколько человек было переведено в дубль и основную команду. Но то, что многие вещи в процессе обучения усредняются – это да. Показательно, что разница между ведущими академиями и другими обычными школами к выпускным годам уменьшается. Но не думаю, что это вопрос методик – скорее, недостаточного количества ярких личностей.

- Что бы вы посоветовали читать молодым игрокам?

- Тут дело не в отдельных произведениях. С футболистами ЦСКА мы обсуждали, что из дубля приходят ребята, например, не владеющие иностранными языками. Сейчас есть масса возможностей для самообразования. Неправильно их упускать. И футболист высокого уровня сейчас – это очень образованный и воспитанный человек. Поэтому не важно, что он будет читать – классику или современные произведения, допустим, «ДухLess». Главное, чтобы учили языки, читали разные образовательные вещи.

- Не скучаете по детскому футболу, в котором вы работали, и в котором нет такого давления, как во взрослом?

- То, что было в волгоградской «Олимпии» – это как первая любовь. На всю жизнь. До сих пор мы общаемся, у нас есть встречи выпускников. В общем, держим в памяти, поэтому не могу сказать, что скучаю. С другой стороны, когда меня приглашают посмотреть на матчи 12-13-летних команд, понимаю, что мне уже не хватает квалификации для грамотной оценки этих ребят. Понятно, что, работая в каждодневном режиме, ты втянешься, но это вопрос очень узкой специализации. Поэтому квалификация тренера в детском футболе даже важнее, чем во взрослом.



