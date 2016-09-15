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Наши «быки» лучше. «Краснодар» обыграл «Зальцбург» в Лиге Европы

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наши «быки» лучше. «Краснодар» обыграл «Зальцбург» в Лиге Европы
Источник: Associated Press

«Краснодар» в первом матче после отставки Олега Кононова добился выездной победы над «Зальцбургом», прервав четырехматчевую безвыигрышую серию.

Понятно, что «Краснодар» - это все еще команда Кононова. Потому что изменить что-либо за два дня, что прошли с его отставки, не может не один тренер в мире, пусть даже самый гениальный. А о талантах Игоря Шалимованам только предстоит узнать, хотя известно, что в штабе Кононова он отвечал в том числе и за тактическую составляющую.

Так что рисунок игры «Краснодара» в Зальцбурге в общем и целом остался прежним, команда была узнаваема. Переодень ее в красные, скажем, майки, мы бы все равно узнали, что это «быки» (забавно, что «Зальцбург» уже довольно давно патронируется всемирно известным концерном «Ред Булл», и логотип на ее форме соответствующий).

Но пару изменений Шалимов все же внес. Так, в запасе остались Газинский иАри, а в основе вышел Каборе, последний раз игравший в стартовом составе против «Спартака». Впрочем, все это можно связать и с обычной ротацией – все же нагрузка на основную обойму «Краснодара» в последнее время выпала немалая и свежести «быкам», по мнению многих, как раз и не хватало.

В первом тайме хозяева, пожалуй, смотрелись поактивнее, но страсти им определенно не хватало. Контригра у «Краснодара» не особенно то и ладилась, но ошибкой обороны «Зальцбурга» гости воспользовались. А ошибка была поистине детской: сразу два защитника не смогли просчитать отскок мяча от газона после того, как Петров вбросил его из-за боковой линии, и Жоаозиньо спокойно пробил метров с 15-ти.

Забив, «Краснодар» успокоился и дальше уже вел игру во многом за счет опыта, который успел накопить за два года выступлений в Европе. Единственное, что огорчило – это глупое удаление Петрова. Вторую желтую карточку он получил за затяжку времени. Но и в меньшинстве «Краснодар» довольно спокойно довел матч до победы.

Матч

Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)

Голы

Жоаозиньо 37 (0:1).

Состав

Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов

Предупреждения:

Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85

Удаления:

нет - Петров, 70

Судья:

Мирослав Зелинка (Чехия)

Место и дата

15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция

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