Наши «быки» лучше. «Краснодар» обыграл «Зальцбург» в Лиге Европы

«Краснодар» в первом матче после отставки Олега Кононова добился выездной победы над «Зальцбургом», прервав четырехматчевую безвыигрышую серию.

Понятно, что «Краснодар» - это все еще команда Кононова. Потому что изменить что-либо за два дня, что прошли с его отставки, не может не один тренер в мире, пусть даже самый гениальный. А о талантах Игоря Шалимованам только предстоит узнать, хотя известно, что в штабе Кононова он отвечал в том числе и за тактическую составляющую.

Так что рисунок игры «Краснодара» в Зальцбурге в общем и целом остался прежним, команда была узнаваема. Переодень ее в красные, скажем, майки, мы бы все равно узнали, что это «быки» (забавно, что «Зальцбург» уже довольно давно патронируется всемирно известным концерном «Ред Булл», и логотип на ее форме соответствующий) .

Но пару изменений Шалимов все же внес. Так, в запасе остались Газинский иАри, а в основе вышел Каборе, последний раз игравший в стартовом составе против «Спартака». Впрочем, все это можно связать и с обычной ротацией – все же нагрузка на основную обойму «Краснодара» в последнее время выпала немалая и свежести «быкам», по мнению многих, как раз и не хватало.

В первом тайме хозяева, пожалуй, смотрелись поактивнее, но страсти им определенно не хватало. Контригра у «Краснодара» не особенно то и ладилась, но ошибкой обороны «Зальцбурга» гости воспользовались. А ошибка была поистине детской: сразу два защитника не смогли просчитать отскок мяча от газона после того, как Петров вбросил его из-за боковой линии, и Жоаозиньо спокойно пробил метров с 15-ти.

Забив, «Краснодар» успокоился и дальше уже вел игру во многом за счет опыта, который успел накопить за два года выступлений в Европе. Единственное, что огорчило – это глупое удаление Петрова. Вторую желтую карточку он получил за затяжку времени. Но и в меньшинстве «Краснодар» довольно спокойно довел матч до победы.