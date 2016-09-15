«Оказывается, сказку можно сочинить за 15 минут». Ловчев о чуде «Зенита»

Обозреватель «Советского спорта Евгений Ловчев называет победу «Зенита» фантастической и комментирует выигрыш «Краснодара» у «Зальцбурга».

«Кокорин действовал ужасно. Кержаков плохо. Гарсия провалился»

- Оказывается, можно играть весь матч бездарно, а в последние 15 минут завестись и сделать сказочный, фантастический результат.

Вся команда у «Зенита» играла просто ужасно. Жулиано – никакой. Страшные провалы в обороне. Но одна дурацкая история с игроком «Маккаби», который ногами въехал в соперника в центре поля – и все пошло насмарку. А так, убери эти 15 минут в исполнении «Зенита» – и об этой игре вспоминали бы, как о страшном сне.

После матча прошлого тура с «Арсеналом», когда «Зенит» выиграл 5:0, я жестко высказался в адрес игроков Тулы. Мол, их надо разогнать. Кто-то мне говорит, как же так? А вот так – потому, что то была не выдающаяся игра «Зенита», поэтому нельзя было так отдавать игру. И я отмечал, что не уверен, покажет ли «Зенит» подобную игру в следующем матче. Так и вышло. Потому что в России сейчас, может, кроме «Спартака», ни у кого нет устоявшейся игры. И у «Зенита», в том числе.

У «Зенита» в течение 75 минут многие недобегали, голы пропускались не только по вине защитников. Гарсия с точки зрения защиты провалил игру. И Витсель – тоже. Про защитников и не говорю. Когда мяч прилетал в штрафную «Зенита», соотношение игроков было три к трем. При этом двое из израильских игроков, как правило, оставались свободными. В штрафной «Маккаби» такого не было.

Кокорин действовал ужасно, очень плохо – Кержаков. Когда так много соперников в обороне, важно обыгрывать их один в один. Ни Кокорин, ни Кержаков ни разу не обыграли.

«Джорджевич оказался жмотом»

Уверен, это не судья вмешался в игру, а игрок хозяев, который зачем-то в центре сбил зенитовца. И, конечно, первый гол «Зениту» очень помог. После этого «Маккаби» развалился. Начали с судьей спорить вместо того, чтобы спокойно защищаться.

Важно отметить выход на замену Джорджевича. Он и забил, и дважды один на один выходил, но, прямо скажем, оказался жмотом. Как и Кокорин, не отдавший пас Кержакову.

Резюме. Тула и остальные команды, которые проигрывают крупно! Оказывается, можно вырывать матчи. Просто надо определяться – или вы сдались, или нет. Это главное. «Зенит» не сдался, потому что тренер Луческу никогда не сдается.

И еще. У нас в футболе стало появляться то, на чем останавливается взгляд. Имею в виду голы Попова «Рубину» и «Локомотиву». Выдающийся гол Салугина. Игру ЦСКА после счета 0:2 с «Байером». Теперь вот, конечно, эту захватывающую концовку. Чем больше такого будем видеть – тем больше людей на стадион пойдет. И это ответ Слуцкому, сказавшему, что Россия – не футбольная страна.

«Шалимов не позволит Смолову валяться»

- Что я увидел нового в игре «Краснодара»... Команда стала быстрее атаковать по сравнению с последними матчами. Они оставляли впереди одного Смолова – и тот пытался цепляться. Особенно в меньшинстве. Старался, чтобы защитники немного передохнули, пока он с мячом.

Смолов – лидер. Голы забивает, внимание – ему. Но вот заметил, что валяться Федор много стал, выпрашивать штрафные. В то время как команда играет на результат. Я как-то уже замечал это за ним в сборной. Когда команда становится рабочее-крестьян ской, все 11 игроков должны вместе до конца бороться. Думаю, если Игорь Шалимов останется во главе команды, он не позволит Смолову так действовать. Все-таки Шалимов сам до конца боролся всегда, будучи игроком. Недаром в Италии долгое время играл, причем за «Интер».

И «Зальцбург», и «Краснодар» довольно быстро играли. Но при этом моментов было не так много, острота нечасто возникала. Когда стало понятно, что игроки «Краснодара» подустали, Шалимов вовремя сделал замены. В меньшинстве уже сосредоточились на том, чтобы мяч удержать, сыграть по результату.