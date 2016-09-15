«Оказывается, сказку можно сочинить за 15 минут». Ловчев о чуде «Зенита»
Обозреватель «Советского спорта Евгений Ловчев называет победу «Зенита» фантастической и комментирует выигрыш «Краснодара» у «Зальцбурга».
«Кокорин действовал ужасно. Кержаков плохо. Гарсия провалился»
- Оказывается, можно играть весь матч бездарно, а в последние 15 минут завестись и сделать сказочный, фантастический результат.
Вся команда у «Зенита» играла просто ужасно. Жулиано – никакой. Страшные провалы в обороне. Но одна дурацкая история с игроком «Маккаби», который ногами въехал в соперника в центре поля – и все пошло насмарку. А так, убери эти 15 минут в исполнении «Зенита» – и об этой игре вспоминали бы, как о страшном сне.
После матча прошлого тура с «Арсеналом», когда «Зенит» выиграл 5:0, я жестко высказался в адрес игроков Тулы. Мол, их надо разогнать. Кто-то мне говорит, как же так? А вот так – потому, что то была не выдающаяся игра «Зенита», поэтому нельзя было так отдавать игру. И я отмечал, что не уверен, покажет ли «Зенит» подобную игру в следующем матче. Так и вышло. Потому что в России сейчас, может, кроме «Спартака», ни у кого нет устоявшейся игры. И у «Зенита», в том числе.
У «Зенита» в течение 75 минут многие недобегали, голы пропускались не только по вине защитников. Гарсия с точки зрения защиты провалил игру. И Витсель – тоже. Про защитников и не говорю. Когда мяч прилетал в штрафную «Зенита», соотношение игроков было три к трем. При этом двое из израильских игроков, как правило, оставались свободными. В штрафной «Маккаби» такого не было.
Кокорин действовал ужасно, очень плохо – Кержаков. Когда так много соперников в обороне, важно обыгрывать их один в один. Ни Кокорин, ни Кержаков ни разу не обыграли.
«Джорджевич оказался жмотом»
Уверен, это не судья вмешался в игру, а игрок хозяев, который зачем-то в центре сбил зенитовца. И, конечно, первый гол «Зениту» очень помог. После этого «Маккаби» развалился. Начали с судьей спорить вместо того, чтобы спокойно защищаться.
Важно отметить выход на замену Джорджевича. Он и забил, и дважды один на один выходил, но, прямо скажем, оказался жмотом. Как и Кокорин, не отдавший пас Кержакову.
Резюме. Тула и остальные команды, которые проигрывают крупно! Оказывается, можно вырывать матчи. Просто надо определяться – или вы сдались, или нет. Это главное. «Зенит» не сдался, потому что тренер Луческу никогда не сдается.
И еще. У нас в футболе стало появляться то, на чем останавливается взгляд. Имею в виду голы Попова «Рубину» и «Локомотиву». Выдающийся гол Салугина. Игру ЦСКА после счета 0:2 с «Байером». Теперь вот, конечно, эту захватывающую концовку. Чем больше такого будем видеть – тем больше людей на стадион пойдет. И это ответ Слуцкому, сказавшему, что Россия – не футбольная страна.
«Шалимов не позволит Смолову валяться»
- Что я увидел нового в игре «Краснодара»... Команда стала быстрее атаковать по сравнению с последними матчами. Они оставляли впереди одного Смолова – и тот пытался цепляться. Особенно в меньшинстве. Старался, чтобы защитники немного передохнули, пока он с мячом.
Смолов – лидер. Голы забивает, внимание – ему. Но вот заметил, что валяться Федор много стал, выпрашивать штрафные. В то время как команда играет на результат. Я как-то уже замечал это за ним в сборной. Когда команда становится рабочее-крестьян
И «Зальцбург», и «Краснодар» довольно быстро играли. Но при этом моментов было не так много, острота нечасто возникала. Когда стало понятно, что игроки «Краснодара» подустали, Шалимов вовремя сделал замены. В меньшинстве уже сосредоточились на том, чтобы мяч удержать, сыграть по результату.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция
Матч
Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)
Голы
Жоаозиньо 37 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов
Предупреждения:
Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85
Удаления:
нет - Петров, 70
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция