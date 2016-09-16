Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе

"Зенит" в Кубке УЕФА обыгрывает "Баварию" Источник: ФК «Зенит»

«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.

«Барселона» (Испания) – ЦСКА – 2:3, Лига чемпионов-1992/93

1/8 финала



После домашних 1:1 армейцы ехали в Каталонию к лидеру испанского чемпионата без особых иллюзий. Получас игры – и надежда совсем угасла: ЦСКА горел 0:2. Однако в конце первого тайма один мяч отыграл Евгений Бушманов, а после перерыва Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков добили каталонцев, оставив Микаэля Лаудрупа и Христо Стоичкова без группы Лиги чемпионов, тогда туда проходила только топ-восьмерка.

«Спартак» – «Арсенал» (Англия) – 4:1, Лига чемпионов 2000/01

Второй групповой этап

После удачного первого группового этапа стоило ждать от «Спартака» выхода в четвертьфинал. Москвичи пропустили в первом домашнем матче на 2-й минуте, но затем забивали только сами: Егор Титов, Робсон и дважды Маркао зафиксировали яркую победу – правда, она так и осталась единственной. В итоге как раз «Арсенал» вышел в четвертьфинал, а «Спартак» остался в группе последним.

«Локомотив» – «Интер» (Италия) – 3:0, Лига чемпионов-2003/04

Групповой этап



Фото ФК «Локомотив»



В том розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл еще и будущего финалиста «Монако», но матч с «Интером» запомнился больше. Уже на 2-й минуте Лоськов забил первый мяч, а во втором тайме Михаил Ашветия и Дмитрий Хохлов довели до разгрома. Из группы подопечные Юрия Семина в итоге вышли, но на старте плей-офф пропустили дальше как раз «Монако».

«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА – 1:3, Кубок УЕФА-2004/05

Финал

Португальский «Спортинг» прошел блестящий путь по всей сетке Кубка УЕФА, чтобы исполнить свою мечту – завоевать европейский кубок на домашнем стадионе. Заполненный «Жозе Алваладе» начал праздновать на 29-й минуте, когда Рожерио положил мяч в угол ворот Игоря Акинфеева. Торжество оборвалось через 10 минут после перерыва: Алексей Березуцкий забил головой. Еще 10 минут – и еще тише на трибунах: Юрий Жирков катнул мяч между ног вратарю. Когда Вагнер Лав забивал третий мяч, трибуны уже молчали. Так ЦСКА украл Кубок УЕФА у «Спортинга», а Валерий Газзаев в итоге не сбрил усы, хотя обещал это сделать в случае триумфа.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Бавария» (Германия) – 4:0, Кубок УЕФА-2007/08

Полуфинал

В первом матче на «Альянц Арене» петербуржцы, как сейчас модно говорить, отскочили. 24 удара по воротам Вячеслава Малафеева, половина из которых в створ, и всего один пропущенный гол от Франка Рибери. Уехать с ничьей зенитовцам помог Лусио и его автогол.

Ответная встреча выпала на День Весны и Труда: 1 мая «Зенит» потрудился на славу: разгромил один из лучших клубов мира и смазал Оливеру Кану последний сезон в карьере.



«Зенит» – «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:0, Кубок УЕФА-2007/08

Финал

После свержения грозной «Баварии» мало кто сомневался, что «Зенит» возьмет первый европейский трофей. Команда Дика Адвоката в финале была намного сильнее «Рейнджерс», хотя долго не могла забить. Все изменил Игорь Денисов, который на 72-й минуте классно открылся под передачу Андрея Аршавина и сходу пробил в нижний угол. Все вопросы о победителе снял Константин Зырянов: он на последних секундах занес мяч в пустые ворота.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» – 1:2, Суперкубок УЕФА-2008

Фото: ФК «Зенит»

Судьбу того матча решили португальцы: лидер манкунианцев Криштиану Роналду не смог сыграть из-за травмы, а петербургский клуб за четыре дня до встречи подписал Мигеля Данни за рекордные для себя 30 миллионов евро. Дик Адвокат не побоялся выпустить новичка с первых минут и оказался прав.

В середине второго тайма Данни получил мяч в центре поля, без труда дошел до штрафной, обыграв по пути защитников «МЮ», и пробил точно в угол. До этого был гол Павла Погребняка, а после – Неманьи Видича, но больше всего запомнился именно сольный проход будущего капитана «Зенита», который принес команде второй европейский трофей.

«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 1:2, Лига чемпионов 2009/10

Групповой этап

После поражения от киевского «Динамо» и ничьей с «Интером» «Рубин» приезжал в гости к «Барселоне» в статусе стопроцентного аутсайдера. Не верил в казанцев даже оператор матча, который уже на второй минуте матча увлекся одним из повторов и не заметил гол Александра Рязанцева, поразившего девятку ворот Виктора Вальдеса с 30 метров. На 48-й минуте Златан Ибрагимович забил ответный мяч, но Гекдениз Карадениз через 25 минут в контратаке обеспечил главную сенсацию той Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ЦСКА – 3:3, Лига чемпионов-2009/10

Групповой этап

После победы «Рубина» над «Барселоной» российские болельщики начали верить во все футбольные чудеса, поэтому матч «Манчестера» с ЦСКА воспринимался как повод для чуда № 2. И оно было очень близко!

Первый мяч на 25-й минуте забил совсем молодой Алан Дзагоев, через четыре минуты Майкл Оуэн счет сравнял, а еще через две Милош Красич снова вывел армейцев вперед. В начале второго тайма Василий Березуцкий забил третий мяч. До 84-й минуты все было в руках Леонида Слуцкого, проводившего первый матч с ЦСКА. В этот момент включилось «Ферги-тайм»: сначала Пол Скоулз сократил разрыв, а на второй добавленной минуте Антонио Валенсия сравнял счет.

«Сибирь» – ПСВ (Голландия) – 1:0, Лига Европы 2010/11

Первый раунд плей-офф



Фото: ФК «Сибирь»

От «Сибири», которая попала в Еврокубки благодаря выходу в финал Кубка России, никто не ждал подвигов в Лиге Европы, поэтому даже проход кипрского «Аполлона» был признан большим успехом. ПСВ в Новосибирске откровенно валял дурака. Неспешный нулевой матч – из него все-таки лучше пересмотреть только концовку – взорвался в добавленное время, когда Александр Дегтярев с передачи Максима Астафьева протолкнул мяч мимо шведского вратаря Андреаса Исакссона.

Жаль, что сибирская сказка закончилась уже через неделю в Эйндховене, где голландцы разгромили «Сибирь» со счетом 5:0.

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) – «Зенит» – 3:4, Лига Европы 2015/16

Групповой этап

70 минут израильтяне отыграли безупречно: четыре голевых и три гола. А с 76-й для «Маккаби» начался петербургский ад, в котором главным синим дьяволом для них стал зенитовец Жулиано. Сначала бразилец ассистировал Александру Кокорину, затем Маурисио, чуть позже забил сам, а в добавленное время отдал точнейшую передачу на голову Луке Джорджевичу. Удивительный камбэк «Зенита»!