Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе
«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.
«Барселона» (Испания) – ЦСКА – 2:3, Лига
чемпионов-1992/93
1/8 финала
После домашних 1:1 армейцы ехали в Каталонию к лидеру испанского чемпионата без особых иллюзий. Получас игры – и надежда совсем угасла: ЦСКА горел 0:2. Однако в конце первого тайма один мяч отыграл Евгений Бушманов, а после перерыва Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков добили каталонцев, оставив Микаэля Лаудрупа и Христо Стоичкова без группы Лиги чемпионов, тогда туда проходила только топ-восьмерка.
«Спартак»
– «Арсенал» (Англия) – 4:1, Лига чемпионов 2000/01
Второй групповой этап
После удачного первого группового этапа стоило ждать от «Спартака» выхода в четвертьфинал. Москвичи пропустили в первом домашнем матче на 2-й минуте, но затем забивали только сами: Егор Титов, Робсон и дважды Маркао зафиксировали яркую победу – правда, она так и осталась единственной. В итоге как раз «Арсенал» вышел в четвертьфинал, а «Спартак» остался в группе последним.
«Локомотив» – «Интер» (Италия) – 3:0, Лига
чемпионов-2003/04
Групповой этап
Фото ФК «Локомотив»
В том розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл еще и будущего финалиста «Монако», но матч с «Интером» запомнился больше. Уже на 2-й минуте Лоськов забил первый мяч, а во втором тайме Михаил Ашветия и Дмитрий Хохлов довели до разгрома. Из группы подопечные Юрия Семина в итоге вышли, но на старте плей-офф пропустили дальше как раз «Монако».
«Спортинг» (Португалия) -
ЦСКА – 1:3, Кубок УЕФА-2004/05
Финал
Португальский «Спортинг» прошел блестящий путь по всей сетке Кубка УЕФА, чтобы исполнить свою мечту – завоевать европейский кубок на домашнем стадионе. Заполненный «Жозе Алваладе» начал праздновать на 29-й минуте, когда Рожерио положил мяч в угол ворот Игоря Акинфеева. Торжество оборвалось через 10 минут после перерыва: Алексей Березуцкий забил головой. Еще 10 минут – и еще тише на трибунах: Юрий Жирков катнул мяч между ног вратарю. Когда Вагнер Лав забивал третий мяч, трибуны уже молчали. Так ЦСКА украл Кубок УЕФА у «Спортинга», а Валерий Газзаев в итоге не сбрил усы, хотя обещал это сделать в случае триумфа.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Бавария» (Германия) – 4:0, Кубок УЕФА-2007/08
Полуфинал
В первом матче на «Альянц Арене» петербуржцы, как сейчас модно говорить, отскочили. 24 удара по воротам Вячеслава Малафеева, половина из которых в створ, и всего один пропущенный гол от Франка Рибери. Уехать с ничьей зенитовцам помог Лусио и его автогол.
Ответная встреча выпала
на День Весны и Труда: 1 мая «Зенит» потрудился на славу: разгромил один из
лучших клубов мира и смазал Оливеру Кану последний сезон в карьере.
«Зенит»
– «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:0, Кубок УЕФА-2007/08
Финал
После свержения грозной «Баварии» мало кто сомневался, что «Зенит» возьмет первый европейский трофей. Команда Дика Адвоката в финале была намного сильнее «Рейнджерс», хотя долго не могла забить. Все изменил Игорь Денисов, который на 72-й минуте классно открылся под передачу Андрея Аршавина и сходу пробил в нижний угол. Все вопросы о победителе снял Константин Зырянов: он на последних секундах занес мяч в пустые ворота.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» – 1:2, Суперкубок УЕФА-2008
Судьбу того матча решили португальцы: лидер манкунианцев Криштиану Роналду не смог сыграть из-за травмы, а петербургский клуб за четыре дня до встречи подписал Мигеля Данни за рекордные для себя 30 миллионов евро. Дик Адвокат не побоялся выпустить новичка с первых минут и оказался прав.
В середине второго тайма Данни получил мяч в центре поля, без труда дошел до штрафной, обыграв по пути защитников «МЮ», и пробил точно в угол. До этого был гол Павла Погребняка, а после – Неманьи Видича, но больше всего запомнился именно сольный проход будущего капитана «Зенита», который принес команде второй европейский трофей.
«Барселона»
(Испания) – «Рубин» – 1:2, Лига чемпионов 2009/10
Групповой этап
После поражения от киевского «Динамо» и ничьей с «Интером» «Рубин» приезжал в гости к «Барселоне» в статусе стопроцентного аутсайдера. Не верил в казанцев даже оператор матча, который уже на второй минуте матча увлекся одним из повторов и не заметил гол Александра Рязанцева, поразившего девятку ворот Виктора Вальдеса с 30 метров. На 48-й минуте Златан Ибрагимович забил ответный мяч, но Гекдениз Карадениз через 25 минут в контратаке обеспечил главную сенсацию той Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ЦСКА – 3:3, Лига
чемпионов-2009/10
Групповой этап
После победы «Рубина» над «Барселоной» российские болельщики начали верить во все футбольные чудеса, поэтому матч «Манчестера» с ЦСКА воспринимался как повод для чуда № 2. И оно было очень близко!
Первый мяч на 25-й минуте забил совсем молодой Алан Дзагоев, через четыре минуты Майкл Оуэн счет сравнял, а еще через две Милош Красич снова вывел армейцев вперед. В начале второго тайма Василий Березуцкий забил третий мяч. До 84-й минуты все было в руках Леонида Слуцкого, проводившего первый матч с ЦСКА. В этот момент включилось «Ферги-тайм»: сначала Пол Скоулз сократил разрыв, а на второй добавленной минуте Антонио Валенсия сравнял счет.
«Сибирь»
– ПСВ (Голландия) – 1:0, Лига Европы 2010/11
Первый раунд плей-офф
Фото: ФК «Сибирь»
От «Сибири», которая попала в Еврокубки благодаря выходу в финал Кубка России, никто не ждал подвигов в Лиге Европы, поэтому даже проход кипрского «Аполлона» был признан большим успехом. ПСВ в Новосибирске откровенно валял дурака. Неспешный нулевой матч – из него все-таки лучше пересмотреть только концовку – взорвался в добавленное время, когда Александр Дегтярев с передачи Максима Астафьева протолкнул мяч мимо шведского вратаря Андреаса Исакссона.
Жаль, что сибирская сказка закончилась уже через неделю в Эйндховене, где голландцы разгромили «Сибирь» со счетом 5:0.
«Маккаби
Тель-Авив» (Израиль) – «Зенит» – 3:4, Лига Европы 2015/16
Групповой этап
70 минут израильтяне отыграли безупречно: четыре голевых и три гола. А с 76-й для «Маккаби» начался петербургский ад, в котором главным синим дьяволом для них стал зенитовец Жулиано. Сначала бразилец ассистировал Александру Кокорину, затем Маурисио, чуть позже забил сам, а в добавленное время отдал точнейшую передачу на голову Луке Джорджевичу. Удивительный камбэк «Зенита»!