Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Гранада
ХоккейБарыс- : -СКА
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США

Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе

Евгений Нарижный, Игорь Сарычев, Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
"Зенит" в Кубке УЕФА обыгрывает "Баварию"
"Зенит" в Кубке УЕФА обыгрывает "Баварию"Источник: ФК «Зенит»

«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.

«Барселона» (Испания) – ЦСКА – 2:3, Лига чемпионов-1992/93
1/8 финала

После домашних 1:1 армейцы ехали в Каталонию к лидеру испанского чемпионата без особых иллюзий. Получас игры – и надежда совсем угасла: ЦСКА горел 0:2. Однако в конце первого тайма один мяч отыграл Евгений Бушманов, а после перерыва Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков добили каталонцев, оставив Микаэля Лаудрупа и Христо Стоичкова без группы Лиги чемпионов, тогда туда проходила только топ-восьмерка.

«Спартак» – «Арсенал» (Англия) – 4:1, Лига чемпионов 2000/01
Второй групповой этап

После удачного первого группового этапа стоило ждать от «Спартака» выхода в четвертьфинал. Москвичи пропустили в первом домашнем матче на 2-й минуте, но затем забивали только сами: Егор Титов, Робсон и дважды Маркао зафиксировали яркую победу – правда, она так и осталась единственной. В итоге как раз «Арсенал» вышел в четвертьфинал, а «Спартак» остался в группе последним.

«Локомотив» – «Интер» (Италия) – 3:0, Лига чемпионов-2003/04
Групповой этап


Фото ФК «Локомотив»

В том розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл еще и будущего финалиста «Монако», но матч с «Интером» запомнился больше. Уже на 2-й минуте Лоськов забил первый мяч, а во втором тайме Михаил Ашветия и Дмитрий Хохлов довели до разгрома. Из группы подопечные Юрия Семина в итоге вышли, но на старте плей-офф пропустили дальше как раз «Монако».

«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА – 1:3, Кубок УЕФА-2004/05
Финал

Португальский «Спортинг» прошел блестящий путь по всей сетке Кубка УЕФА, чтобы исполнить свою мечту – завоевать европейский кубок на домашнем стадионе. Заполненный «Жозе Алваладе» начал праздновать на 29-й минуте, когда Рожерио положил мяч в угол ворот Игоря Акинфеева. Торжество оборвалось через 10 минут после перерыва: Алексей Березуцкий забил головой. Еще 10 минут – и еще тише на трибунах: Юрий Жирков катнул мяч между ног вратарю. Когда Вагнер Лав забивал третий мяч, трибуны уже молчали. Так ЦСКА украл Кубок УЕФА у «Спортинга», а Валерий Газзаев в итоге не сбрил усы, хотя обещал это сделать в случае триумфа.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Бавария» (Германия) – 4:0, Кубок УЕФА-2007/08
Полуфинал

В первом матче на «Альянц Арене» петербуржцы, как сейчас модно говорить, отскочили. 24 удара по воротам Вячеслава Малафеева, половина из которых в створ, и всего один пропущенный гол от Франка Рибери. Уехать с ничьей зенитовцам помог Лусио и его автогол.

Ответная встреча выпала на День Весны и Труда: 1 мая «Зенит» потрудился на славу: разгромил один из лучших клубов мира и смазал Оливеру Кану последний сезон в карьере.

«Зенит» – «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:0, Кубок УЕФА-2007/08
Финал

После свержения грозной «Баварии» мало кто сомневался, что «Зенит» возьмет первый европейский трофей. Команда Дика Адвоката в финале была намного сильнее «Рейнджерс», хотя долго не могла забить. Все изменил Игорь Денисов, который на 72-й минуте классно открылся под передачу Андрея Аршавина и сходу пробил в нижний угол. Все вопросы о победителе снял Константин Зырянов: он на последних секундах занес мяч в пустые ворота.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» – 1:2, Суперкубок УЕФА-2008

Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»

Судьбу того матча решили португальцы: лидер манкунианцев Криштиану Роналду не смог сыграть из-за травмы, а петербургский клуб за четыре дня до встречи подписал Мигеля Данни за рекордные для себя 30 миллионов евро. Дик Адвокат не побоялся выпустить новичка с первых минут и оказался прав.

В середине второго тайма Данни получил мяч в центре поля, без труда дошел до штрафной, обыграв по пути защитников «МЮ», и пробил точно в угол. До этого был гол Павла Погребняка, а после – Неманьи Видича, но больше всего запомнился именно сольный проход будущего капитана «Зенита», который принес команде второй европейский трофей.

«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 1:2, Лига чемпионов 2009/10
Групповой этап

После поражения от киевского «Динамо» и ничьей с «Интером» «Рубин» приезжал в гости к «Барселоне» в статусе стопроцентного аутсайдера. Не верил в казанцев даже оператор матча, который уже на второй минуте матча увлекся одним из повторов и не заметил гол Александра Рязанцева, поразившего девятку ворот Виктора Вальдеса с 30 метров. На 48-й минуте Златан Ибрагимович забил ответный мяч, но Гекдениз Карадениз через 25 минут в контратаке обеспечил главную сенсацию той Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ЦСКА – 3:3, Лига чемпионов-2009/10
Групповой этап

После победы «Рубина» над «Барселоной» российские болельщики начали верить во все футбольные чудеса, поэтому матч «Манчестера» с ЦСКА воспринимался как повод для чуда № 2. И оно было очень близко!

Первый мяч на 25-й минуте забил совсем молодой Алан Дзагоев, через четыре минуты Майкл Оуэн счет сравнял, а еще через две Милош Красич снова вывел армейцев вперед. В начале второго тайма Василий Березуцкий забил третий мяч. До 84-й минуты все было в руках Леонида Слуцкого, проводившего первый матч с ЦСКА. В этот момент включилось «Ферги-тайм»: сначала Пол Скоулз сократил разрыв, а на второй добавленной минуте Антонио Валенсия сравнял счет.

«Сибирь» – ПСВ (Голландия) – 1:0, Лига Европы 2010/11
Первый раунд плей-офф


Фото: ФК «Сибирь»

От «Сибири», которая попала в Еврокубки благодаря выходу в финал Кубка России, никто не ждал подвигов в Лиге Европы, поэтому даже проход кипрского «Аполлона» был признан большим успехом. ПСВ в Новосибирске откровенно валял дурака. Неспешный нулевой матч – из него все-таки лучше пересмотреть только концовку – взорвался в добавленное время, когда Александр Дегтярев с передачи Максима Астафьева протолкнул мяч мимо шведского вратаря Андреаса Исакссона.

Жаль, что сибирская сказка закончилась уже через неделю в Эйндховене, где голландцы разгромили «Сибирь» со счетом 5:0.

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) – «Зенит» – 3:4, Лига Европы 2015/16
Групповой этап

70 минут израильтяне отыграли безупречно: четыре голевых и три гола. А с 76-й для «Маккаби» начался петербургский ад, в котором главным синим дьяволом для них стал зенитовец Жулиано. Сначала бразилец ассистировал Александру Кокорину, затем Маурисио, чуть позже забил сам, а в добавленное время отдал точнейшую передачу на голову Луке Джорджевичу. Удивительный камбэк «Зенита»!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андре Виллаш-Боаш: Наш «Зенит»! Молодцы!Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил команду с волевой победой над «Маккаби» (4:3).Дик Адвокат: Не согласен, что в «Фенербахче» плохой микроклиматГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1) ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ сказал, что во время открытой тренировки было заметно, что не у всех футболистов хорошие отношения в команде.Егор Филипенко: Мы играли 77 минут, «Зенит» - 15Защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал результат матча с «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы.Дик Адвокат: Не жалею, что не выпустил ван Перси в стартовом составеГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1). Он заявил, что не жалеет о том, что оставил в запасе нападающего Робина ван Перси, выпустив его позже на замену.Фантастическая победа «Зенита», отыгравшегося с 0:3 за 900 секунд - что это? (опрос)Sovsport.ru предлагает вам высказать свое мнение по поводу вчерашнего «камбэка» «Зенита» в матче Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Йосси Бенаюн: Гол «Зенита» со свободного был шоком для «Маккаби»Полузащитник «Маккаби» Йосси Бенаюн поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Зенита» (3:4).Рене Вайлер: «Андерлехт» провел хороший матч, но не все было идеальноГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями после матча против «Габалы» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.Хавьер Грасия: Любому защитнику сложно против ДзюбыХавьер Грасия: Любому защитнику сложно против ДзюбыГлавный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия в преддверии матча против «Зенита» поделился своими мыслями о предстоящей игреИгорь Шалимов: Доволен самоотдачей футболистов «Краснодара»Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» прокомментировал победу своих подопечных над «Зальцбургом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.Александр Кокорин: «Зенит» был сильнее «Маккаби» по игре и проигрывал с разницей в три мяча не по делуНападающий «Зенита» Александр Кокорин оценил игру сине-бело-голубых в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Правильно ли судья назначил свободный в матче «Маккаби» – «Зенит»? [Все детали]Правильно ли судья назначил свободный в матче «Маккаби» – «Зенит»? [Все детали]Spb.Sovsport.ru объясняет, что произошло в том странном эпизоде, когда «Зенит» бил свободный с шести метров и забил второй мяч израильтянам.Станимир Стойлов: Мы дважды сделали подарки АПОЭЛу, это недопустимоГлавный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча с кипрским АПОЭЛом в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Люсьен Фавр: Вполне могли сыграть вничью с «Шальке»Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Маркус Вайнцирль: Очень доволен матчем с «Ниццей»Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча с «Ниццей» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Сергей Веденеев: Радость от победы «Зенита» была короткойБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу своей экс-команды в матче группового этапа Лиги Европы над «Маккаби» из Тель-Авива (4:3).Паулу Соуза: Мы заслужили большего в матче с ПАОКомГлавный тренер «Фиорентины» Паулу Поуза поделился впечатлениями после матча против греческого ПАОКа. Напомним, что матч завершился вничью - 0:0.Дик Адвокат: Ничья с «Зарей» - хороший результат для насГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Юрий Вернидуб: «Фенербахче» почти не создавал моментов. Очень обидно пропускать на 96-й минутеГлавный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в Лиге Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).«Победа окрылит «Зенит»! Но качества игры не хватает». Включение Геннадия Орлова«Победа окрылит «Зенит»! Но качества игры не хватает». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после яркого спасения «Зенита» в Израиле выделяет и героя Жулиано, и проблемы зенитовцев в обороне.Отрываемся от Португалии! Россия укрепляет свои позиции в таблице коэффициентовОтрываемся от Португалии! Россия укрепляет свои позиции в таблице коэффициентовБлагодаря удачному выступлению наших клубов в Лиге Европы Россия закрепилась на шестой строчке рейтинга.

Маккаби Т-А
Маккаби Т-Акалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения