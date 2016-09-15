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«Победа окрылит «Зенит»! Но качества игры не хватает». Включение Геннадия Орлова

Андрей Васильев, Геннадий Орлов
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Победа окрылит «Зенит»! Но качества игры не хватает». Включение Геннадия Орлова
Источник: ФК «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после яркого спасения «Зенита» в Израиле выделяет и героя Жулиано, и проблемы зенитовцев в обороне.

Три четверти матча «Зенит» был, как никогда, плох

- Победителей, конечно, не судят, но история такова: «Зенит» три четверти матча был, как никогда, плох. Да, обстоятельства мешали: жара, влажность. А игроки не смогли себя убедить в том, что при всем этом им нужно выложиться по максимуму.

Перед матчем все было якобы в пользу «Зенита»: у букмекеров петербуржцы – фавориты, в прессе разговоры даже о том, что команде нужно Лигу Европы выигрывать. Когда слышу такое – прихожу в недоумение: еще даже не начали турнир, а уже речь про победу в еврокубке.

Тренерам нужно понять, все ли правильно они сделали при подводке игроков к матчу. Почему футболисты были поначалу такими заторможенными? Самое удивительное, что дело, похоже, в психологии! После гола на 76-й минуте ведь побежали – и как побежали! Значит силы были, а их не использовали до этого момента. Вопрос в том, почему.

Когда «Зенит» пропускал первые два мяча, защитники были безучастны. Ошибки детские! Смотреть-то нужно не только на мяч, а еще и на соперника – чтобы не дать ему сыграть. А тут защитники как телезрители: внимание только на мяч, а дальше – наблюдают за тем, что произойдет. Разбираться надо, почему в обороне так часто футболисты теряют бдительность.

С 0:2 выиграли 3:2, теперь после 0:3 – 4:3. Что же дальше?

Создавалось впечатление, что игроки «Зенита» были в полусонном состоянии: столько небрежности, ненужных потерь мяча у всех, неправильных решений. А потом, после первого забитого мяча, концентрация к петербуржцам вдруг пришла. И в концовке на поле был уже один «Зенит».

Жулиано – герой матча, конечно. Он отдал три голевых передачи и забил сам, то есть во всех мячах принял участие. Но герой бразилец не только поэтому, а еще и потому, что он весь матч не останавливался, искал шансы. Его часто не поддерживали, отклика от партнеров не было – но работоспособность Жулиано вызывает восхищение.

ЦСКА за день до «Зенита» тоже спасся в гостях. Но главная параллель этих матчей одна: защитники наших команд не включаются в игру с первых минут.

У «Зенита» недавно был матч с «Ростовом»: проигрывали 0:2 – выиграли 3:2. Теперь после 0:3 победа 4:3. Что же дальше будет?

Главный вывод после таких матчей: защита требует усиления, пропускать столько нельзя, это провал в обороне. Возможно, защитникам нужна помощь опорных. К тому же у «Зенита» в центре вынужденно играет Кришито, хотя напрашивается Ломбертс – он ведь остался, находится в команде.

После такой победы главный тренер наверняка сильно удручен. Три очка есть, но проблемы-то остались, они все те же.

Пока «Зенит» не тот, что год назад при Виллаш-Боаше

Отдельно скажем про Кокорина: у форварда может быть и десять моментов, а главное – чтобы забитый мяч оказался важным, переломным. К сожалению, Александр и в этом матче часто принимал неверные решения, а в одном из эпизодов зачем-то нарушил правила – и «Зениту» после этого как раз забили. Но нужно отдать Александру должное: он не останавливался, физически форвард готов очень хорошо.

Такая победа в любом случае окрылит «Зенит». Потому что игроки поверят: их хватает на все 90 минут даже в очень сложных условиях. А тренерам предстоит разобраться, почему силы из большого запаса игроки не применили раньше, не доводя до настолько крупного счета.

При этом нужно отметить вот что: «Зенит» совсем не тот, что был год назад. Сейчас петербуржцы перестраивают игру с новым тренером, но, к сожалению, оборона допускает грубые ошибки.

Прошлой осенью в Лиге чемпионов при Андре Виллаш-Боаше «Зенит» побеждал всех в группе и в чемпионате был в полном порядке. Пока качества игры не хватает. Победа над «Маккаби» – эмоциональная, и это хороший психологический фон для работы над допущенными ошибками.

Матч

Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)

Голы

Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).

Состав

Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)

Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)

Предупреждения:

Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60

Удаления:

Даса, 80 - нет

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция

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