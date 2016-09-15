«Друзья ли мы со Знарком? Я его просто уважаю». Ответ шведского тренера (видео)

Первый матч на Кубке мира сборная России проведет против шведов – 18 сентября в 22.00 мск. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, чем сейчас живет «Тре Крунур».

Шведы накануне прилетели из Вашингтона, где получили внушительную оплеуху. Многие думали, что сборная Европы – это пустышка. Но хет-трик Драйзайтля, а также голы Татара, Ванека и Копитара опровергли эту нелепую догму. Кроме того шведы выиграли только один матч у финнов (2:3 ОТ, 6:3), и вообще подходят к Кубку мира не как железные фавориты.



Но вратарь шведов Хенрик Лундквист – большой оптимист: «Я бы не сказал, что мы плохо играли. Просто Европа воспользовалась нашими ошибками».





Вообще я послушал Короля Хенрика с четверть часа, и чуть не уснул под его убаюкивающую плавную речь. Человек совершенно расслаблен, спокоен, уверен в себе.

«В матче против шведов выйдет Сергей Бобровский? Я много раз против него играл. Очень сильный вратарь. Быстрый, цепкий. Один из лучших голкиперов лиги в последние годы, и мы все это знаем. Поединок получится тяжелым, и это для нас вызов».

«Есть статистика, что больше всего голов за карьеру Овечкин забил мне? Но ведь он – один из лучших игроков. Мастер-снайпер, очень обученный и всегда нацелен на ворота. Отбить его бросок из круга вбрасывания нелегко».

Ну и все в таком духе. Лундквист элегантно, с улыбкой отражал даже вопросы прессы. И нет сомнений, кого шведы определят в ворота на матч с Россией. Конечно, Короля Хенрика! Тем более главный тренер Рикард Гренберг прямым текстом сказал, что в матче против Европы наломала дров защита. А когда Лундквиста попросили прокомментировать рейтинг, по которому оборона шведов – лучшая на Кубке мира и превосходит даже Канаду, то Хенрик начал в красках описывать, как его защитники хороши в атаке. Но не как надежны в обороне.

Центрфорвард Никлас Бэкстрем был таким же корректным.

«Трудно ли играть против Овечкина и Кузнецова, моих друзей по «Вашингтону»? Я бы сказал, что весело. Последний раз я выходил против Ови, кажется, на чемпионате мира в Квебеке. То есть очень давно. А вообще нас ждет серьезная рубка».





Еще Никки добавил, что система игры шведов почти не изменилась с тех пор, как сборную покинул Пер Мортс, а возглавил ее Гренберг. Тем более второй работал помощником у первого.

Так что для 48-летнего специалиста Кубок мира станет большим дебютом в роли главного тренера.

Конечно, у Гренберга поинтересовались, напряженные ли у него отношения со Знарком. Всю жизнь будут припоминать историю, как Рикард поругался с Олегом Валерьевичем на чемпионате мира в Минске, и оба были дисквалифицированы на финал. Но на Кубке мира тренеры вполне могли бы продолжить свою площадную ругань. Ведь турнир проводит НХЛ, а не ИИХФ, и тут правила не такие жесткие.





Я специально подошел к Гренбергу после пресс-конференции и показал ему февральскую фотографию, на которой он обнимается со Знарком, и вообще они выглядят как лучшие приятели.

- Да, мы пересеклись на тренировке «Вашингтона», пожали друг другу руки, сделали вместе селфи, - сказал Гренберг. – Я уважаю его как тренера и человека, готового на все для своей команды.

- То есть вы теперь друзья? – уточнил я.

- Я же сказал, что уважаю Знарка, - засмеялся главный тренер шведов, радуясь тому, как ловко ушел от ответа.

Не будем терять контроль. Если надо, они в воскресенье даже подерутся.