Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ХоккейБарыс- : -СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Гранада
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США

«Друзья ли мы со Знарком? Я его просто уважаю». Ответ шведского тренера (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Друзья ли мы со Знарком? Я его просто уважаю». Ответ шведского тренера (видео)

Первый матч на Кубке мира сборная России проведет против шведов – 18 сентября в 22.00 мск. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, чем сейчас живет «Тре Крунур».

Шведы накануне прилетели из Вашингтона, где получили внушительную оплеуху. Многие думали, что сборная Европы – это пустышка. Но хет-трик Драйзайтля, а также голы Татара, Ванека и Копитара опровергли эту нелепую догму. Кроме того шведы выиграли только один матч у финнов (2:3 ОТ, 6:3), и вообще подходят к Кубку мира не как железные фавориты.

Но вратарь шведов Хенрик Лундквист – большой оптимист: «Я бы не сказал, что мы плохо играли. Просто Европа воспользовалась нашими ошибками».


Вообще я послушал Короля Хенрика с четверть часа, и чуть не уснул под его убаюкивающую плавную речь. Человек совершенно расслаблен, спокоен, уверен в себе.

«В матче против шведов выйдет Сергей Бобровский? Я много раз против него играл. Очень сильный вратарь. Быстрый, цепкий. Один из лучших голкиперов лиги в последние годы, и мы все это знаем. Поединок получится тяжелым, и это для нас вызов».

«Есть статистика, что больше всего голов за карьеру Овечкин забил мне? Но ведь он – один из лучших игроков. Мастер-снайпер, очень обученный и всегда нацелен на ворота. Отбить его бросок из круга вбрасывания нелегко».

Ну и все в таком духе. Лундквист элегантно, с улыбкой отражал даже вопросы прессы. И нет сомнений, кого шведы определят в ворота на матч с Россией. Конечно, Короля Хенрика! Тем более главный тренер Рикард Гренберг прямым текстом сказал, что в матче против Европы наломала дров защита. А когда Лундквиста попросили прокомментировать рейтинг, по которому оборона шведов – лучшая на Кубке мира и превосходит даже Канаду, то Хенрик начал в красках описывать, как его защитники хороши в атаке. Но не как надежны в обороне.

Центрфорвард Никлас Бэкстрем был таким же корректным.

«Трудно ли играть против Овечкина и Кузнецова, моих друзей по «Вашингтону»? Я бы сказал, что весело. Последний раз я выходил против Ови, кажется, на чемпионате мира в Квебеке. То есть очень давно. А вообще нас ждет серьезная рубка».


Еще Никки добавил, что система игры шведов почти не изменилась с тех пор, как сборную покинул Пер Мортс, а возглавил ее Гренберг. Тем более второй работал помощником у первого.

Так что для 48-летнего специалиста Кубок мира станет большим дебютом в роли главного тренера.

Конечно, у Гренберга поинтересовались, напряженные ли у него отношения со Знарком. Всю жизнь будут припоминать историю, как Рикард поругался с Олегом Валерьевичем на чемпионате мира в Минске, и оба были дисквалифицированы на финал. Но на Кубке мира тренеры вполне могли бы продолжить свою площадную ругань. Ведь турнир проводит НХЛ, а не ИИХФ, и тут правила не такие жесткие.


Я специально подошел к Гренбергу после пресс-конференции и показал ему февральскую фотографию, на которой он обнимается со Знарком, и вообще они выглядят как лучшие приятели.

- Да, мы пересеклись на тренировке «Вашингтона», пожали друг другу руки, сделали вместе селфи, - сказал Гренберг. – Я уважаю его как тренера и человека, готового на все для своей команды.

- То есть вы теперь друзья? – уточнил я.

- Я же сказал, что уважаю Знарка, - засмеялся главный тренер шведов, радуясь тому, как ловко ушел от ответа.

Не будем терять контроль. Если надо, они в воскресенье даже подерутся.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тодд Маклеллан: Надеюсь, успешный опыт игры с Россией поможет на Кубке мираГлавный тренер команды Северной Америки Тодд Маклеллан рассчитывает, что опыт побед над сборной России поможет ему на Кубке мира в Торонто.Билл Дэйли: Если все пройдет хорошо, будем проводить Кубок мира регулярноЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует проводить Кубок мира на постоянной основе.Вадим Шипачев: Закончится сезон и будем рассматривать предложения из НХЛНападающий СКА и сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, что в конце текущего сезона может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Олег Знарок: Что значит, Радулов оставил команду?Главный тренер сборной России Олег Знарок объяснил американским журналистам отсутствие форварда Александра Радулова в составе команды на Кубок мира.Олег Знарок: Первый матч со шведами начнет БобровскийГлавный тренер сборной России Олег Знарок объявил, что в первом матче команды на Кубке мира основным вратарем станет Сергей Бобровский.«Что значит, Радулов оставил сборную?!» Знарок против канадской прессы (видео)«Что значит, Радулов оставил сборную?!» Знарок против канадской прессы (видео)Главный тренер сборной России Олег Знарок в рамках медиа-дня на Кубке мира пообщался с заокеанскими репортерами.Лаури Марьямяки: Матч с Россией на Кубке мира будет более тяжелым, чем полуфинал ЧМ в МосквеГлавный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки рассказал об ожиданиях перед матчем с Россией на Кубке мира и вспомнил победу над Россией в полуфинале чемпионата мира в Москве.Дмитрий Федоров: Победа на Кубке мира станет сказкойДмитрий Федоров: Победа на Кубке мира станет сказкойКомментатор Дмитрий Федоров, который работал на матче Канада – Россия, оценил шансы нашей команды на главном турнире сезона.Борис Майоров: Надо учитывать, что мы прилетели в Америку 11 сентябряДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольном матче россиян с канадцами.Борис Майоров: С обороной у Знарка порядок, хуже с атакойБорис Майоров: С обороной у Знарка порядок, хуже с атакойДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольном матче россиян с канадцами и перспективах команды Знарка на Кубке мира.Насколько ты готов к Кубку мира по хоккею? Тест Sovsport.ruНасколько ты готов к Кубку мира по хоккею? Тест Sovsport.ruВ преддверии Кубка мира по хоккею в Торонто проверим ваши знания! Тест от Sovsport.ru.Выставка нервов. Сергей Микулик – о матче России и КанадыВыставка нервов. Сергей Микулик – о матче России и КанадыОбозреватель Sovsport.ru подвел итоги выставочного матча сборных России и Канады (2:3 ОТ) перед стартом Кубка мира.Судьи украли у Бобровского победу над КанадойСудьи украли у Бобровского победу над КанадойВ самом важном моменте поединка между Россией и Канадой в игру вмешалась «объективность» североамериканских арбитров.Майк Бэбкок: Сборной Канады нельзя семь раз оказываться в меньшинстве и надеяться на победуГлавный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги выставочного матча с командой России.Виталий Мутко: Россияне сыграли против Канады с огромной самоотдачейМинистр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выставочного матча сборной России по хоккею против команды Канады (2:3).Евгений Малкин: Разговор с Кросби? После матча пожелали друг другу удачиФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Евгений Малкин: Здорово, что провели матч именно с Канадой. Мы теперь чувствуем себя увереннееФорвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)Евгений Малкин: Как же здорово, что в воротах у нас есть Серега! (видео)Форвард сборной России Евгений Малкин высказался о матче с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)Александр Овечкин: Во втором периоде мы полностью переиграли канадцев (видео)Капитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем Sovsport.ru.Александр Овечкин: Во втором периоде сборная России полностью переиграла КанадуКапитан сборной России Александр Овечкин разбирает наш матч с Канадой (2:3 ОТ) в беседе с обозревателем «Советского спорта».

Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения