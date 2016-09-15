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Отрываемся от Португалии! Россия укрепляет свои позиции в таблице коэффициентов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Отрываемся от Португалии! Россия укрепляет свои позиции в таблице коэффициентов
Источник: Reuters

Благодаря удачному выступлению наших клубов в Лиге Европы Россия закрепилась на шестой строчке рейтинга.

Со стартом основной стадии еврокубков изменилась система начисления очков. Если в квалификации за победу в матче давали 1 очко, а за ничью – 0,5, то теперь – 2 и 1 соответственно.

На этой неделе Россия пополнила свою рейтинговую копилку на 5 очков. По 2 принесли «Краснодар» (победа над австрийским «Зальцбургом» – 1:0) и «Зенит» (победа над израильским «Маккаби» – 4:3). Еще 1 очко принес ЦСКА (ничья с немецким «Байером» – 2:2). И только «Ростов», дебютировавший в групповом раунде Лиги чемпионов (поражение от немецкой «Баварии» – 0:5), остался с нулем. Что, впрочем, простительно.

В пересчете на коэффициент (все набранные очки делятся на количество стартовавших клубов) получается 1.000 балл. На этот балл и вырос рейтинг России.

Что же наши соперники по таблице коэффициентов? Франция, занимающая пятое место в рейтинге, выступила столь же удачно – 6 очков, то есть 1.000 балл. А вот Португалия, от которой в групповые раунды обоих турниров пробились 4 клуба, заработала всего 3 очка – 0.500 балла, то есть в два раза меньше России.

Таким образом, по итогам этой недели Россия сохранила прежнее отставание от Франции и увеличила отрыв от Португалии на 0.500 балла. Теперь наша страна опережает португальцев на 6 очков. Это три победы или шесть ничьих. В общем, уже такой отрыв, который сложно назвать чисто символическим.

Улучшила Россия свои позиции и в рейтинге текущего сезона. Теперь мы шестые. Уступаем только Дании, Хорватии, Австрии, Израилю и Франции. Наибольший вклад в рейтинг страны в нынешнем сезоне внес «Ростов» – 7 очков. Доли остальных клубов распределились следующим образом: «Краснодар» – 5,5 очка, ЦСКА – 5, «Зенит» – 2, «Спартак» – 0,5.

В клубном рейтинге пока без существенных изменений. «Зенит», наш лучший клуб, остается на 15-м месте, ЦСКА – 50-й, «Краснодар» – 76-й, «Спартак» – 97-й, а «Ростов» – 119-й.

Таблица коэффициентов УЕФА

Примечание. Данная таблица определяет представительство стран в еврокубках-2018/19. Если в нынешнем сезоне Россия финиширует на 7-8 местах, то в сезоне-2018/19 будет представлена пятью клубами (двумя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). А если финиширует на 5-6 местах, то будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). 

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