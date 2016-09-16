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Хавьер Грасия: Любому защитнику сложно против Дзюбы

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хавьер Грасия: Любому защитнику сложно против Дзюбы

Главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия В преддверии матча против «Зенита» поделился своими мыслями о предстоящей игре. Испанский наставник считает, что для петербургской команды потеря Гарая значит не меньше, чем потеря Халка, кроме того тренер опасается Артема Дзюбы.

- Первая победа одержана. Что нужно для того, чтобы удачно сыграть с «Зенитом»?
- Да, мы одержали первую победу – это награда за ту работу, которую проделали футболисты. Она нас раскрепостит, но мы надеемся, что впереди нас ждут еще много побед. В ближайшем матче «Рубин» тоже будет играть на победу. «Зенит» - одна из лучших команд России и свои лучшие качества они показали во вчерашней игре с «Маккаби».

- Известно, что с «Малагой« в чемпионате Испании вы удачно играли против грандов. Вам нравится играть именно против сильных команд?
- Я люблю играть против любых команд, но еще больше мне нравится побеждать (улыбается). Да, с «Малагой» у нас хорошо складывались матчи против сильных команд, грандов. «Зенит» тоже относится к этой категории, но мы не боимся с ним играть.

- В матче с «Уралом» Жонатас не реализовал кучу моментов. Он в порядке? На тренировках он попадает в ворота?
- У каждого нападающего бывают удачные и неудачные серии. В некоторых моментах удача и фарт  отворачиваются от них. Но я могу подписаться под тем, что у Жонатаса всегда будут моменты.

- Не знаю как в Испании, но в России есть поговорка, что победный состав не меняют. Как будет в ближайшем матче?
- В Испании такой поговорки не существует (смеется). По поводу состава я не люблю говорить. Безусловно, стоит выделить тех, кто добыл первую победу, я доволен действиями всех игроков в игре с «Уралом». Но нужно посмотреть, как команда будет работать на тренировках.

- Вы и главный тренер «Зенита» Мирча Луческу только в этом сезоне переехали в Россию. Будет ли предстоящий матч некой тренерской дуэлью?
- Я считаю, что главными действующими лицами на поле всегда являются футболисты. Задача тренера – отвечать за свою команду и выдерживать прессинг, который на нее оказывается. Что касается дуэли тренеров, то я не рассматриваю этот матч в таком ключе.

- Есть ли у Луческу характерные тренерские черты, которые вы можете отметить, сравнивая его работу в «Шахтере« и «Зените»?
- У каждого специалиста есть свой тренерский почерк, но, безусловно, когда ты принимаешь новую команду нужно определенное время на адаптацию. «Зенит» очень хорошая команда с большим количеством классных игроков. Я бы выделил Витселя, Маурисио, Хави Гарсию, Жулиано и Артему Дзюбу, который очень здорово борется вверху. 

- «Зенит» потерял Халка, но, по общему признанию, стал более командным. Вы бы предпочли играть против того «Зенита» или нынешнего?
- Мне приходится играть против этой команды. Да, Халк – это потеря, но, вы правы, с его уходом «Зенит» прибавил в комбинационной игре. Однако я бы больше обратил внимание на уход Гарая в «Валенсию» - это тоже серьезная потеря.

- В свое время Артем Дзюба, когда еще выступал за «Спартак», вчистую переиграл Тараса Бурлака. Будете ли вы держать в голове тот матч?
- Я думаю, что играть против Дзюбы тяжело любому футболисту, будь это Бурлак или кто-то другой. Нам нужно уделить должно внимание тем эпизодам, когда мяч направляется Дзюбе. Но не стоит забывать, что после этого эпизода возможно продолжение в виде отскока или подбора.

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