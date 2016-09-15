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«Спартак», ЦСКА и «Зенит». Что говорит статистика о лучших командах сезона

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
ЦСКА - "Терек"
ЦСКА - "Терек"Источник: Sovsport.ru

Sovsport.ru приводит самые интересные статистические показатели, характеризующие игру лидеров премьер-лиги.

Лучшая атака

– «Спартак»

– «Зенит»

– «Краснодар»

Все свои 11 мячей «Спартак» забил с игры. Ближайший преследователь – «Зенит» (9). «Краснодар» лидирует по голам со стандартов (4). Такой же показатель у «Ростова».

«Зенит» показывает самый интенсивный футбол – в среднем 1004 ТТД за матч и имеет лучшую эффективность (80%). Кроме того, питерцы лидируют по владению мячом (65%), что значительно больше, чем у ближайшего преследователя – ЦСКА (58%). «Спартак» – самая бьющая команда – в среднем 17,2 удара за матч. Все в порядке и с точностью – 40%. Выше только у «Урала» – 43%. Атаки красно-белых сбалансированы: по 34 левым флангом и через центр и 29 правым флангом.

«Краснодар» имеет лучшую точность передач (88%). Такой же показатель у «Зенита». А вот по скорости точных передач (количество точных передач за минуту владения мячом) «быки» опережают всех (15,8). Это говорит о скорости комбинационного футбола четвертой команды прошлого сезона. «Зенит» удерживает лидерство по передачам в штрафную площадь (42/48%) и острым передачам (28/44%). В последнем компоненте точность подопечных Мирчи Луческу не самая высокая. У «Локомотива» – 57%, у «Спартака» – 54%.

«Спартак» имеет второй показатель по обводкам – 34 (62%). Лучше только «Анжи» – 35 (52%). А еще красно-белые обладают самым агрессивным прессингом – 35 подборов и перехватов на чужой половине поля. «Зенит» и «Спартак» демонстрируют самый качественный комбинационный футбол – их голевые атаки длятся в среднем 20,8 и 17,3 секунды соответственно.

Лучшая оборона

– «Спартак»

– ЦСКА

– «Зенит»

«Спартак» и ЦСКА пропустили всего по одному голу. Что интересно, оба – в отрезок с 30 по 45 минуту. Оба – с игры. Обращает на себя внимание статистика «Оренбурга» и «Зенита» – по 2 пропущенных гола с игры. Питерцы являются и одной из самых дисциплинированных команд – 10,7 фола. Меньше только у «Урала» – 10,5.

Реже всех мяч на своей половине поля теряет «Рубин» – 23 раза. У «Зенита» второй показатель – 24.

«Спартак» лидирует по единоборствам – 188 с эффективностью 55%. Он второй по единоборствам в обороне – 95 (59%). Выше только «Зенит» (74/63%). Первый по единоборствам в атаке – 93 (50%). Первый по единоборствам в последней четверти – 44% при среднем показателе премьер-лиги 35%. В верховых единоборствах нет равных ЦСКА – 60 (58%).

Отбор мяча чаще всех совершают игроки «Ростова» – 43 (51%). В подборах и перехватах на своей половине поля лучшими являются «Крылья Советов» – 119.

Лучшие игроки

Участие в голевых атаках

1. Шатов («Зенит») – 7

2. Промес («Спартак») – 7

3. Смолов («Краснодар») – 7

Удары (в створ)

1. Смолов («Краснодар») – 26 (54%)

2. Промес («Спартак») – 24 (46%)

3. Павлюченко («Урал») – 21 (48%)

Передачи (точные)

1. Смольников («Зенит») – 418 (89%)

2. Нету («Зенит») – 412 (95%)

3. В. Березуцкий (ЦСКА) – 412 (95%)

Ключевые передачи

1. Шатов («Зенит») – 43 (47%)

2. Иванов («Терек») – 30 (37%)

3. Бериша («Анжи») – 29 (34%)

Единоборства (выигранные)

1. Игбун («Уфа») – 169 (41%)

2. Бериша («Анжи») – 164 (41%)

3. Зе Луиш («Спартак») – 156 (47%)

Верховые единоборства (выигранные)

1. Самодин («Томь») – 95 (34%)

2. Саная («Оренбург») – 93 (37%)

3. Игбун («Уфа») – 86 (40%)

Отборы (удачные)

1. Вернблум (ЦСКА) – 40 (48%)

2. Глушаков («Спартак») – 39 (54%)

3. Таранов («Крылья Советов») – 37 (49%)

Обводки (удачные)

1. Бериша («Анжи») – 68 (54%)

2. Ефремов («Оренбург») – 50 (52%)

3. Пугин («Томь») – 41 (49%)

Подборы

1. Башкиров («Крылья Советов») – 59

2. В. Березуцкий (ЦСКА) – 58

3. Занев («Амкар») – 55

Перехваты

1. Васин («Уфа») – 51

2. Фонтанелло («Урал») – 51

3. Таранов («Крылья Советов») – 47

Сейвы

1. Лория («Крылья Советов») – 17

2. Беленов («Анжи») – 13

3. Крицюк («Краснодар») – 11

Фолы

1. Игбун («Уфа») – 18

2. Бериша («Анжи») – 17

3. Шевченко («Арсенал) – 17

Офсайды

1. Промес («Спартак») – 8

2. Бухаров («Ростов») – 7

3. Смолов («Краснодар») – 7

Потери мяча

1. Бериша («Анжи») – 117

2. Самодин («Томь») – 113

3. Игбун («Уфа») – 112

Голевые ошибки

1. Беляев («Арсенал») – 5

2. Родолфо («Терек») – 4

3. Никитин («Уфа») – 4

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