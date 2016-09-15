«Спартак», ЦСКА и «Зенит». Что говорит статистика о лучших командах сезона
Sovsport.ru приводит самые интересные статистические показатели, характеризующие игру лидеров премьер-лиги.
Лучшая атака
– «Спартак»
– «Зенит»
– «Краснодар»
Все свои 11 мячей «Спартак» забил с игры. Ближайший преследователь – «Зенит» (9). «Краснодар» лидирует по голам со стандартов (4). Такой же показатель у «Ростова».
«Зенит» показывает самый интенсивный футбол – в среднем 1004 ТТД за матч и имеет лучшую эффективность (80%). Кроме того, питерцы лидируют по владению мячом (65%), что значительно больше, чем у ближайшего преследователя – ЦСКА (58%). «Спартак» – самая бьющая команда – в среднем 17,2 удара за матч. Все в порядке и с точностью – 40%. Выше только у «Урала» – 43%. Атаки красно-белых сбалансированы: по 34 левым флангом и через центр и 29 правым флангом.
«Краснодар» имеет лучшую точность передач (88%). Такой же показатель у «Зенита». А вот по скорости точных передач (количество точных передач за минуту владения мячом) «быки» опережают всех (15,8). Это говорит о скорости комбинационного футбола четвертой команды прошлого сезона. «Зенит» удерживает лидерство по передачам в штрафную площадь (42/48%) и острым передачам (28/44%). В последнем компоненте точность подопечных Мирчи Луческу не самая высокая. У «Локомотива» – 57%, у «Спартака» – 54%.
«Спартак» имеет второй показатель по обводкам – 34 (62%). Лучше только «Анжи» – 35 (52%). А еще красно-белые обладают самым агрессивным прессингом – 35 подборов и перехватов на чужой половине поля. «Зенит» и «Спартак» демонстрируют самый качественный комбинационный футбол – их голевые атаки длятся в среднем 20,8 и 17,3 секунды соответственно.
Лучшая оборона
– «Спартак»
– ЦСКА
– «Зенит»
«Спартак» и ЦСКА пропустили всего по одному голу. Что интересно, оба – в отрезок с 30 по 45 минуту. Оба – с игры. Обращает на себя внимание статистика «Оренбурга» и «Зенита» – по 2 пропущенных гола с игры. Питерцы являются и одной из самых дисциплинированн
Реже всех мяч на своей половине поля теряет «Рубин» – 23 раза. У «Зенита» второй показатель – 24.
«Спартак» лидирует по единоборствам – 188 с эффективностью 55%. Он второй по единоборствам в обороне – 95 (59%). Выше только «Зенит» (74/63%). Первый по единоборствам в атаке – 93 (50%). Первый по единоборствам в последней четверти – 44% при среднем показателе премьер-лиги 35%. В верховых единоборствах нет равных ЦСКА – 60 (58%).
Отбор мяча чаще всех совершают игроки «Ростова» – 43 (51%). В подборах и перехватах на своей половине поля лучшими являются «Крылья Советов» – 119.
Лучшие игроки
Участие в голевых атаках
1. Шатов («Зенит») – 7
2. Промес («Спартак») – 7
3. Смолов («Краснодар») – 7
Удары (в створ)
1. Смолов («Краснодар») – 26 (54%)
2. Промес («Спартак») – 24 (46%)
3. Павлюченко («Урал») – 21 (48%)
Передачи (точные)
1. Смольников («Зенит») – 418 (89%)
2. Нету («Зенит») – 412 (95%)
3. В. Березуцкий (ЦСКА) – 412 (95%)
Ключевые передачи
1. Шатов («Зенит») – 43 (47%)
2. Иванов («Терек») – 30 (37%)
3. Бериша («Анжи») – 29 (34%)
Единоборства (выигранные)
1. Игбун («Уфа») – 169 (41%)
2. Бериша («Анжи») – 164 (41%)
3. Зе Луиш («Спартак») – 156 (47%)
Верховые единоборства (выигранные)
1. Самодин («Томь») – 95 (34%)
2. Саная («Оренбург») – 93 (37%)
3. Игбун («Уфа») – 86 (40%)
Отборы (удачные)
1. Вернблум (ЦСКА) – 40 (48%)
2. Глушаков («Спартак») – 39 (54%)
3. Таранов («Крылья Советов») – 37 (49%)
Обводки (удачные)
1. Бериша («Анжи») – 68 (54%)
2. Ефремов («Оренбург») – 50 (52%)
3. Пугин («Томь») – 41 (49%)
Подборы
1. Башкиров («Крылья Советов») – 59
2. В. Березуцкий (ЦСКА) – 58
3. Занев («Амкар») – 55
Перехваты
1. Васин («Уфа») – 51
2. Фонтанелло («Урал») – 51
3. Таранов («Крылья Советов») – 47
Сейвы
1. Лория («Крылья Советов») – 17
2. Беленов («Анжи») – 13
3. Крицюк («Краснодар») – 11
Фолы
1. Игбун («Уфа») – 18
2. Бериша («Анжи») – 17
3. Шевченко («Арсенал) – 17
Офсайды
1. Промес («Спартак») – 8
2. Бухаров («Ростов») – 7
3. Смолов («Краснодар») – 7
Потери мяча
1. Бериша («Анжи») – 117
2. Самодин («Томь») – 113
3. Игбун («Уфа») – 112
Голевые ошибки
1. Беляев («Арсенал») – 5
2. Родолфо («Терек») – 4
3. Никитин («Уфа») – 4
Статистика InStat