Важный вопрос. Если девушка идет в тренажерку, то она будет как культурист?
Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: если девушка идет в тренажерку, значит ли это, что она скоро станет как перекачанный бодибилдер? Нужно ли вообще отпускать девушку в качалку?
Отвечает Людмила Никитина, абсолютная чемпионка мира, мисс Олимпия Amateur Europe 2014, в номинации «фитнес», абсолютная Победительница первых Европейских Олимпийских игр Баку-2015, заслуженный мастер спорта по бодибилдингу:
- Скажу так: перекачанной девушка не станет, если не будет ставить себе цель перекачаться.
В женском фитнесе, как мы знаем, есть несколько разных номинаций. И помимо классического бодибилдинга, там есть еще фитнес и бикини – в последних двух не приветствуют наличие большой мышечной массы, гипертрофии и венозности. Девушки выступают в купальниках и на каблуках, а судьи оценивают участниц по их симметричности, а не объему мускулатуры.
В бодибилдинге девушки работают с базовыми упражнениями, берут большие веса и, это не секрет, используют вспомогательные фарм-препараты. Без них культуристки не вырастают, но простому посетителю зала они ни к чему. Поэтому сколько бы девушка ни занималась в зале, без фарм-поддержки она не станет перекачанной.
Что же произойдет с обычной девушкой в зале? Посредством физических нагрузок и соответствующего режима питания она придет в хорошую подтянутую форму. У нее появятся округлые бедра, попа, будет хорошая осанка.
Многие девушки для достижения этого используют «мужские» базовые упражнения: приседы, тяги, где в работу подключены не 1 мышечная группа ,а 2 и более. Мы выполняем эти упражнения для того, чтобы усилить взаимодействие мышечных групп. Если увеличивать вес в этих упражнениях, то теоретически тоже можно набрать мышечную массу. Но если не стоит целей, побить рекорд поднятия тяжестей, то девушкам в своих тренировках можно вообще обойтись без них. Есть множество тренажёров для работы над бедрами и ягодицами, есть масса так называемых «изолирующих» упражнений» - все это отлично работает на девушек, которые хотят приобрести спортивную форму. В конце концов, можно и приседать – но увеличивать не вес штанги, а количество повторений. Организм сам покажет с каким весом он может работать и выше, как говорится, он не прыгнет.
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