Важный вопрос. Если девушка идет в тренажерку, то она будет как культурист?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: если девушка идет в тренажерку, значит ли это, что она скоро станет как перекачанный бодибилдер? Нужно ли вообще отпускать девушку в качалку?

Отвечает Людмила Никитина, абсолютная чемпионка мира, мисс Олимпия Amateur Europe 2014, в номинации «фитнес», абсолютная Победительница первых Европейских Олимпийских игр Баку-2015, заслуженный мастер спорта по бодибилдингу:

- Скажу так: перекачанной девушка не станет, если не будет ставить себе цель перекачаться.

В женском фитнесе, как мы знаем, есть несколько разных номинаций. И помимо классического бодибилдинга, там есть еще фитнес и бикини – в последних двух не приветствуют наличие большой мышечной массы, гипертрофии и венозности. Девушки выступают в купальниках и на каблуках, а судьи оценивают участниц по их симметричности, а не объему мускулатуры.

В бодибилдинге девушки работают с базовыми упражнениями, берут большие веса и, это не секрет, используют вспомогательные фарм-препараты. Без них культуристки не вырастают, но простому посетителю зала они ни к чему. Поэтому сколько бы девушка ни занималась в зале, без фарм-поддержки она не станет перекачанной.

Что же произойдет с обычной девушкой в зале? Посредством физических нагрузок и соответствующего режима питания она придет в хорошую подтянутую форму. У нее появятся округлые бедра, попа, будет хорошая осанка.

Многие девушки для достижения этого используют «мужские» базовые упражнения: приседы, тяги, где в работу подключены не 1 мышечная группа ,а 2 и более. Мы выполняем эти упражнения для того, чтобы усилить взаимодействие мышечных групп. Если увеличивать вес в этих упражнениях, то теоретически тоже можно набрать мышечную массу. Но если не стоит целей, побить рекорд поднятия тяжестей, то девушкам в своих тренировках можно вообще обойтись без них. Есть множество тренажёров для работы над бедрами и ягодицами, есть масса так называемых «изолирующих» упражнений» - все это отлично работает на девушек, которые хотят приобрести спортивную форму. В конце концов, можно и приседать – но увеличивать не вес штанги, а количество повторений. Организм сам покажет с каким весом он может работать и выше, как говорится, он не прыгнет.

ИНТЕРЕСНО. Американка Эрнестина Шепард – официально, самая пожилая соревнующаяся женщина-бодибилд ер на планете. Она закончила выступать в возрасте 77 лет, ее рекорд занесли в книгу Гиннесса.

Эрнестина пришла в бодибилдинг в возрасте 56 лет вместе с сестрой Милдред. В молодости девушки подрабатывали моделями, но затем надолго забыли про спорт и, наконец, решили, что пришло время вернуть былые кондиции.

К 77 годам Эрнестина выиграла два титула в бодибилдинге, но несмотря на это она всегда стояла далеко от своих гипертрофированн ых коллег по соревнованиям. Несмотря на тренировки по классической бодибилдерской сплит-схеме, Эрнестина на фоне остальных выглядела поджарой и сухой. Возможно, это было следствием того, что она, по ее собственным словам, всегда была за чистый спорт – без фармы. С другой стороны, свою роль сыграла тщательная диета (строго 1700 калорий в день) и ежедневный бег.



