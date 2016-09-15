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Бухгалтерия Кубка Мира: Канада – первая, Россия вторая или четвертая

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккеюИсточник: ФХР

Простейший арифметический подсчет показывает, что наша команда на турнире в Торонто не может рассчитывать на победу.

Давайте исходить из двух простых постулатов.

Во-первых, Кубок мира – в первую очередь коммерческий турнир, проходящий под эгидой НХЛ.

Во-вторых, НХЛ – успешный бизнес-проект, где деньги считать хорошо умеют.

Ну что ж, давайте подсчитаем кто чего стоит на Кубке мира.

К примеру, у российских болельщиков существует стереотип, что Александр Овечкин и Евгений Малкин – звезды № 1 на мировом хоккейном небосклоне. И если по Малкину еще есть вопросы из-за его вечного соперничества с Сидни Кросби в «Питтсбурге», то уж Овечкин регулярно заканчивающий сезон в роли лучшего снайпера НХЛ точно вне конкуренции.

Однако в НХЛ так не думают. В списке самых дорогих форвардов Кубка мира Овечкин и Малкин делят только четвертое-пятое место. У обоих сумма годового контракта составляет по 9,5 миллиона долларов.

Дороже их оказались канадец Джонатан Тэйвз – 10,5 миллионов $, американец Патрик Кейн - 10,5 миллионов $, И, внимание – представитель сборной Европы словенец (не путайте со словаком) Анже Копитар - 10 миллионов $.

Кстати, Кросби, которого не только канадские, но и большинство российских любителей хоккея назвали бы лучшим в канадской сборной занимает лишь шестое место – 8,7 миллионов $.

Замыкают же десятку самых дорогих форвардов Кубка мира еще четыре канадца. Кори Перри – 8,6 миллионов $, Стивен Стэмкос – 8,5 миллионов $, Клод Жиру и Райан Гецлаф – по 8,2 миллионов $. В компанию двух последних можно еще включить и чеха Якуба Ворачека – также 8,2 миллионов $.

В принципе, в нападении расклад для России неплохой. Мы уступаем только канадцам. Однако в обороне наши позиции заметно хуже…

Российские защитники низко котируются на рынке НХЛ. В десятке самых дорогих защитников турнира – ни одного нашего. И это косвенно подтверждает мнение специалистов о том, что оборона – самое слабое звено в нашей сборной. В утешение могу лишь добавить, что там также нет финнов и чехов.

А кто же ходит там в лидерах? Пока хотя бы по деньгам?

Тут коронку держат канадцы и американцы. Все остальные сборные отстают на несколько порядков. В ТОП-10 четыре канадца и четыре американца.

Итак, канадцы – Ши Уэбер – 7,8 миллионов $, Дрю Даути – 7 миллионов $, Алекс Пьетранжело – 6,5 миллионов $, Брент Бернс – 5,7 миллионов $.

Американцы – Дастин Бафлин – 7,6 миллионов $, Райан Сутер – 7,5 миллионов $, Эрик Джонсон – 6 миллионов $, Мэт Нисканен – 5,7 миллионов $.

В эту североамериканскую компанию сумели втиснуться всего два европейца – словак Здено Хара (не недооценивайте сборную Европы!). Он на пятом месте с 6,9 миллионами $. И швед Эрик Карлссон – 6,5 миллионов долларов и седьмое место.

В перечне самых дорогих голкиперов Кубка мира сборная России вновь повышает свой рейтинг. Ведь наш Сергей Бобровский там аж на второй позиции – 7,4 миллионов $. И уступает только шведу Хенрику Лудквисту, годовой контракт которого насчитывает 8,5 миллионов $.

Но даже с учетом этого, я бы и тут назвал лидерами канадцев. Ведь в число восьми самых дорогих вошли все три вратаря этой сборной! Кэри Прайс – 6,5 миллионов $, Брэйден Холтби – 6,1 миллионов $ и Кори Кроуфорд – 6 миллионов $.

Солидно тут представлены и финны. Пекка Ринне и Туукка Раск делят третье-четвертое место с 7 миллионами $.

На седьмой-восьмой позиции – Кори Шнайдер из сборной США – 6 миллионов $. Совсем чуть-чуть уступает ему и наш Семен Варламов. У россиянина пятилетний контракт с «Колорадо» на сумму 29,5 миллионов $.

Если оценивать сборную строго по деньгам, то мы очень серьезно уступаем канадцам. По всем статьям, кроме разве что вратарской позиции.

При этом россияне вправе рассчитывать на успех с американцами. У нас дороже атака и вратари, у звездно-полосатых - защита.

У шведов оборона и вратарь в полном порядке. (как они могли уступить сборной Европы 2:6?!!) Но атака дешевле, чем у россиян.

А вот финны и чехи нам по деньгам не ровня.

Итак, если бы шансы сборной России на успех в Кубке мира оценивал профессиональный бухгалтер, то он не раздумывая назначил бы победителем Канаду. А еще тремя полуфиналистами с равными шансами на «серебро» – Россию, США и Швецию.

Ну а мы знаем, что в спорте все решают не только деньги и с выводами спешить не будем. Тем более, что на турнире есть команда молодых североамерианцев. В настоящий момент – самая недорогая. Но вот как раз там игроки горят желанием увеличить свои контракты. И в самом скором времени наверняка их поднимут.

Деньги решают все? Скоро узнаем!

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