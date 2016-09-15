Бухгалтерия Кубка Мира: Канада – первая, Россия вторая или четвертая
Простейший арифметический подсчет показывает, что наша команда на турнире в Торонто не может рассчитывать на победу.
Давайте исходить из двух простых постулатов.
Во-первых, Кубок мира – в первую очередь коммерческий турнир, проходящий под эгидой НХЛ.
Во-вторых, НХЛ – успешный бизнес-проект, где деньги считать хорошо умеют.
Ну что ж, давайте подсчитаем кто чего стоит на Кубке мира.
К примеру, у российских болельщиков существует стереотип, что Александр Овечкин и Евгений Малкин – звезды № 1 на мировом хоккейном небосклоне. И если по Малкину еще есть вопросы из-за его вечного соперничества с Сидни Кросби в «Питтсбурге», то уж Овечкин регулярно заканчивающий сезон в роли лучшего снайпера НХЛ точно вне конкуренции.
Однако в НХЛ так не думают. В списке самых дорогих форвардов Кубка мира Овечкин и Малкин делят только четвертое-пятое место. У обоих сумма годового контракта составляет по 9,5 миллиона долларов.
Дороже их оказались канадец Джонатан Тэйвз – 10,5 миллионов $, американец Патрик Кейн - 10,5 миллионов $, И, внимание – представитель сборной Европы словенец (не путайте со словаком) Анже Копитар - 10 миллионов $.
Кстати, Кросби, которого не только канадские, но и большинство российских любителей хоккея назвали бы лучшим в канадской сборной занимает лишь шестое место – 8,7 миллионов $.
Замыкают же десятку самых дорогих форвардов Кубка мира еще четыре канадца. Кори Перри – 8,6 миллионов $, Стивен Стэмкос – 8,5 миллионов $, Клод Жиру и Райан Гецлаф – по 8,2 миллионов $. В компанию двух последних можно еще включить и чеха Якуба Ворачека – также 8,2 миллионов $.
В принципе, в нападении расклад для России неплохой. Мы уступаем только канадцам. Однако в обороне наши позиции заметно хуже…
Российские защитники низко котируются на рынке НХЛ. В десятке самых дорогих защитников турнира – ни одного нашего. И это косвенно подтверждает мнение специалистов о том, что оборона – самое слабое звено в нашей сборной. В утешение могу лишь добавить, что там также нет финнов и чехов.
А кто же ходит там в лидерах? Пока хотя бы по деньгам?
Тут коронку держат канадцы и американцы. Все остальные сборные отстают на несколько порядков. В ТОП-10 четыре канадца и четыре американца.
Итак, канадцы – Ши Уэбер – 7,8 миллионов $, Дрю Даути – 7 миллионов $, Алекс Пьетранжело – 6,5 миллионов $, Брент Бернс – 5,7 миллионов $.
Американцы – Дастин Бафлин – 7,6 миллионов $, Райан Сутер – 7,5 миллионов $, Эрик Джонсон – 6 миллионов $, Мэт Нисканен – 5,7 миллионов $.
В эту североамериканск
В перечне самых дорогих голкиперов Кубка мира сборная России вновь повышает свой рейтинг. Ведь наш Сергей Бобровский там аж на второй позиции – 7,4 миллионов $. И уступает только шведу Хенрику Лудквисту, годовой контракт которого насчитывает 8,5 миллионов $.
Но даже с учетом этого, я бы и тут назвал лидерами канадцев. Ведь в число восьми самых дорогих вошли все три вратаря этой сборной! Кэри Прайс – 6,5 миллионов $, Брэйден Холтби – 6,1 миллионов $ и Кори Кроуфорд – 6 миллионов $.
Солидно тут представлены и финны. Пекка Ринне и Туукка Раск делят третье-четвертое место с 7 миллионами $.
На седьмой-восьмой позиции – Кори Шнайдер из сборной США – 6 миллионов $. Совсем чуть-чуть уступает ему и наш Семен Варламов. У россиянина пятилетний контракт с «Колорадо» на сумму 29,5 миллионов $.
Если оценивать сборную строго по деньгам, то мы очень серьезно уступаем канадцам. По всем статьям, кроме разве что вратарской позиции.
При этом россияне вправе рассчитывать на успех с американцами. У нас дороже атака и вратари, у звездно-полосаты
У шведов оборона и вратарь в полном порядке. (как они могли уступить сборной Европы 2:6?!!) Но атака дешевле, чем у россиян.
А вот финны и чехи нам по деньгам не ровня.
Итак, если бы шансы сборной России на успех в Кубке мира оценивал профессиональный бухгалтер, то он не раздумывая назначил бы победителем Канаду. А еще тремя полуфиналистами с равными шансами на «серебро» – Россию, США и Швецию.
Ну а мы знаем, что в спорте все решают не только деньги и с выводами спешить не будем. Тем более, что на турнире есть команда молодых североамерианцев
Деньги решают все? Скоро узнаем!