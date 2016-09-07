Решение Овечкина – он сыграет за Россию, даже если не отпустит Америка

Александр Овечкин против канадцев Источник: ФХР

Обозреватель Sovsport.ru комментирует слова Александра Овечкина и рассказывает, какой Кубок мира нас ждет.

Александр Овечкин умеет создать из ничего две вещи – гол и инфоповод.

Три дня подряд я брал интервью у Саши. Спросил все, что можно. И вот на четвертый, когда НХЛ устроила медиа-день для всех журналистов, и Овечкина окружила толпа журналистов, он бабахнул…

У нашего капитана поинтересовались, стоит ли НХЛ отправить своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхан. Стандартный вопрос, об этом Овечкина каждые полгода спрашивают. Саша ответил, что никак свое решение не изменил:

«Я в любом случае поеду выступать на Олимпиаду, потому что хочу играть за свою страну. А если кто-то попытается меня остановить, я ему отвечу: давай, пока! Хотя трудно предсказать, что случится в 2018 году. Может, я уеду из НХЛ. Или вообще повешу коньки на гвоздь».

У людей память короткая, и эти слова Овечкина здорово бомбанули за день до старта Кубка мира. Такой привет комиссару НХЛ Гари Бэттману, который втыкает палки в колеса мирового хоккея.

Авторитетный обозреватель ESPN Пьер Лебрюн сказал, что два раза переспросил Ови, чтобы не случилось ошибки, и Александр подтвердил: да, он хочет поехать в Корею в любом случае. Причем Лебрюн считает, это не какой-то демарш со стороны Овечкина. Просто он любит играть на Олимпиадах.

Я думаю, этот прорыв Александра Великого могут и не остановить. Ведь НХЛ не входит в ИИХФ и сотрудничает с международной федерацией как независимый партнер. Но если Бэттман не отпустит игроков в Пхенчхан, то о каком сотрудничестве идет речь? А если лига отдаст решение на откуп клубам, и «Вашингтон» сам отпустит Овечкина, то почему «Питтсбург» тогда не пустит Малкина, а «Чикаго» - Панарина? Это ведь будет мощный прецедент, и отказ НХЛ от Олимпиады не будет иметь смысла.

Да, Овечкин может много потерять по контракту с «Кэпиталз», но всех денег не заработаешь. А если Саша не поборется за золото в Корее, то потом может не увидеть его никогда. В Пекине-2020 ему будет под 37.

Еще Овечкину задали навязший в зубах вопрос, можно ли сравнить Кубок мира и Олимпиаду. Александр ответил, что нет. Объединяет эти турниры только то, что в них участвуют сильнейшие игроки. Но разве в Пхенчхане можно увидеть сборную молодых звезд Северной Америки? А команду Европы, где собралась такая солянка, что там даже отказались от исполнения своего гимна? Ни единой страны, ни идеи.

От себя добавлю, что о Кубке мира по хоккею не знают в Африке, Азии, Австралии. А вот об Олимпиаде там слышали все. Мягко говоря, калибр несопоставимый.

А еще у Овечкина поинтересовались, что он вообще думает об идее возродить Кубок мира.

«Это хорошо для игры, но нехорошо для игроков НХЛ. 82 матча чемпионата, плей-офф Кубка Стэнли. И тут еще Кубок мира. Когда же отдыхать? А лечиться после травмы? Но я понимаю, что болельщики будут рады видеть такой турнир».

Так что отношение к Кубку мира пока не очень ровное. Ну а что вы хотите, турнира не было 12 лет. А тут он является – любите меня все. Так что ли? Свою аудиторию нужно еще завоевать.

Но при этом, вам скажу, такой запредельную организацию хоккейного турнира, как на Кубке мира, найти где-то трудно. Не буду сравнивать с Олимпиадой в Сочи и чемпионатом мира в России, там тоже все было замечательно. Но когда за дело берется такая машина, как НХЛ, там плохо быть не может.

Как сказал наш вратарь Семен Варламов, ты будто в шикарную машину садишься. А куда на ней доедем – в полуфинал-финал или забуксуем уже в группе, узнаем очень скоро.