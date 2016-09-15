Павел Буре: Гонорар от «Матч ТВ» направлю детям

Павлу Буре не довелось сыграть на Кубке мира. Теперь у него появилась возможность восполнить этот пробел в биографии – на телеканале «Матч ТВ» он выступит в качестве ведущего и эксперта в программе «Все на хоккей с Павлом Буре». Именно с вопроса о столь неожиданном повороте судьбы корреспондент Sovsport.ru и начал интервью с «Русской ракетой».

«С КАМЕРОЙ ОБЩАЮСЬ УЖЕ 30 ЛЕТ»

– Это ваш первый телевизионный опыт в роли ведущего?

– Я бы не сказал, что я в этой программе ведущий. Я в ней для того, чтобы рассказать зрителям, что происходит на льду, что именно вижу. А в этой роли мне приходилось выступать в НХЛ чуть ли не после каждого матча. Кроме того, когда мы еще договаривались с «Матч ТВ», мне сказали: «Нам будет интересно, как бы ты поступил на месте того или иного игрока, в той или иной ситуации». Никакой особенной сложности я здесь не вижу.

– От кого исходило предложение поработать на телевидении?

– Это полностью заслуга Тины Канделаки. Мы с ней давно общаемся, можно сказать, дружим. И именно она предложила мне поучаствовать в программе.

– Долго раздумывали, прежде чем принять предложение?

– Естественно, согласился я не сразу. У меня есть определенный образ жизни, расписание, дела… Но нам с Тиной удалось найти решение всех вопросов, вплоть до графика, который подходит всем. И особенно мне понравилось предложение перечислить мой гонорар за эту работу на благотворительность. Это стало одним из решающих факторов. Правда, пока мы еще не решили, куда конкретно будут отправлены деньги, но совершенно точно они пойдут детям. Так что участие в этом проекте мне интересно по двум причинам. И потому, что Кубок мира – супертурнир, и потому, что есть возможность сделать что-то хорошее.

– Есть игроки, которые к работе телевизионного эксперта относятся с предубеждением. Вы, похоже, не из их числа…

– Понимаете, я с камерой общаюсь на протяжении последних 30 лет. Из них 12 лет в постоянном режиме в НХЛ. Вот поначалу, когда я только приехал в Ванкувер, было, конечно, тяжело. Тогда у нас, в СССР, не было такого журналистского интереса – в 87-м году в стране было всего три канала. Но за столько лет привыкаешь и понимаешь, что это очень важная часть хоккея. Без прессы не будет такого интереса к игре, многое останется непонятным для болельщиков, а я считаю, что хоккеист играет именно для них.

– Когда играли, не думали: «Вот закончу, стану комментатором…»?

– Нет, такого у меня точно не было.

– Есть у вас любимые телеведущие и комментаторы?

– Нет, таких, пожалуй, нет. Хотя… Знаете, мне всегда нравилась работа Дона Черри – самого знаменитого канадского ведущего и комментатора. Он постоянно что-то новое придумывает – или кого-то ругает, или кем-то восхищается. Конечно, Дон больше выступает как актер, как шоумен, но он же еще и специалист отличный, профессионал, все-таки много тренировал. Черри – молодец, ему удалось сделать хоккей интересным для людей. Когда его шоу выходило, кажется, по субботам, все зрители ждали, что он расскажет, чем удивит. Я тоже.

«ФАВОРИТЫ – НАШИ И КАНАДЦЫ»

– Согласны с мнением, что Кубок мира – самое крупное и интересное хоккейное событие. Даже важнее Олимпиады?

– Я бы не стал так однозначно говорить. С 98-го года, когда НХЛ стала останавливать свой чемпионат, на Игры приезжали все лучшие хоккеисты, которые только есть на планете Земля. Другой вопрос, что перед Олимпиадами никогда не было времени на подготовку – приходилось играть через день после прилета. Но ведь все в равных условиях. А отличие Кубка мира только в том, что приедут те же лучшие в мире хоккеисты, но играть они будут после двух-трех недель тренировок (можно даже назвать это сборами) и нескольких выставочных матчей. Получается полноценный подготовительный цикл. Поэтому я считаю, что Кубок мира – это одно из самых интересных событий за последние много лет.

– Кого считаете фаворитом Кубка мира?

– В принципе слабых команд в Торонто нет. Те же чехи, у которых нет суперзвезд, играют в свой хоккей – цепкий, неприятный и пытаются заставить других играть в него. Именно это они и сделали во втором выставочном матче со сборной России в Праге. Поэтому я считаю, что чехи вполне могут преподнести сюрприз. Ну а к фаворитам отнесу наших и канадцев.

– Канадцам некоторые вообще уже заранее отдали Кубок...

– Я бы не спешил. Еще раз скажу, есть ведь и наши. А канадцы, конечно, сильны. Например, в контрольном матче против американцев, вроде бы равном по счету, канадцы выглядели мощнее по игре. Я думаю, они даже не особо напрягались, но видно, что потенциал у них очень большой. Хотя и американцы сильны, у них много суперзвезд, но у канадцев на каждой позиции есть игрок помощнее. И они могут еще прилично добавить.

– Как оцените соперников сборной России по группе?

– Шведов я видел совсем мало, но по именам у них очень сильная команда. От финнов ничего хорошего не жду, учитывая, сколько неприятностей они доставляли нам за последнее время.

– А сборная молодых звезд Северной Америки?

– Это достаточно сильная команда. Не все могут попасть в сборные Канады или США, а ребят, которые уже достаточно заявили о себе в хоккейном мире, много. Не смотрите, что там игроки до 23 лет, в сборной очень много уже сложившихся мастеров.

– А зачем вообще нужна молодежная команда на Кубке мира?

– А кого еще приглашать? Если вы хотите сделать самый сильный в мире турнир, то других команд просто нет. При всем уважении к Швейцарии или к Франции, уровень совершенно не тот. Если бы они приехали, то были бы мальчиками для битья. А с этими ребятами из Северной Америки придется играть в полную силу, потому что они могут любую команду одолеть. И это вызывает интерес, потому что непредсказуемо. Потому же оправдано и решение собрать сборную Европы. Просто пригласили всех лучших игроков: из Словакии, из Швейцарии, из Дании – а там много хороших хоккеистов. Ведь если приедет сборная Дании, то понятно, какой будет результат. Это опять будут проходные матчи.

«ЖДЕМ ФИНАЛ МЕЧТЫ!»

– Какие впечатления оставил последний выставочный матч сборной России с канадцами?

– Была равная игра. Выглядели наши очень достойно. Проявили характер – проигрывали, потом сравняли, вышли вперед. Вполне могли и победить, ведь вели за шесть минут до конца 2:1. Да и гол канадцев вызывает вопросы: не был ли там Гетцлаф во вратарской зоне? Но шайба залетела – и ее засчитали… А овертайм «3 на 3» – это уже чистая лотерея.

– Чего нашим не хватило для победы?

– Пожалуй, реализации большинства. Канадцы сделали достаточно много ошибок, у них было несколько удалений подряд. Хорошо, конечно, что успели реализовать «5 на 3», но хотелось бы все же более эффективной игры в большинстве.

– Из года в год говорят, что главные проблемы нашей сборной – вбрасывания, большинство, защита. Похоже, ничего не меняется…

– Ну, естественно, когда команда проигрывает, все сразу вспоминают об этих проблемах. Если бы победили, были бы совсем другие разговоры. Кстати, в этой встрече особых ошибок в обороне я не увидел. А если отмечать кого-то персонально, то могу выделить только вратаря Сергея Бобровского. Он очень много раз выручал команду.

– Ждем финала мечты Канада – Россия?

– Очень бы хотелось! И не только мне. Думаю, весь хоккейный мир ждет именно такого финала. И шансы у наших очень хорошие. Я прогнозы никогда не делаю, но то, что мы можем дойти до финала и выиграть, – это реально.