Борис Михайлов: Кубок мира не сравнится с Олимпиадой

Павел Дацюк Источник: ФХРБ

Бывший капитан сборной СССР и ЦСКА Борис Михайлов – о предстоящем Кубке мира.

«МАТЧИ РОССИЯ – КАНАДА ВСЕГДА ПРОХОДЯТ ОТ НОЖА»

- Олег Знарок после поражения от Канады уточнил, что сборная России готова на 70 процентов. Но есть мнение, что, канадцы играли на 50 процентов и этого им хватило для победы.

- Я считаю, что матч можно разбить на три отрезка, - говорит Борис Михайлов. – В первом периоде преимущество было у канадцев, во втором – у сборной России, а третий период прошел в равной борьбе. Здесь и мы могли победить, и канадцы.

- Но канадцы провели всего третий матч после отпуска…

- Это так писали журналисты, что не совсем верно. Канадцы самостоятельно готовились к сезону. Это первое. А второе – в каком бы состоянии не были канадцы, матчи между сборными СССР, России и Канады всегда проходят от ножа. Да, игра была товарищеская, поэтому над игроками так не довлел результат, как это будет, начиная с 17 сентября.

- Считается, что канадцы в случае необходимости могут прибавить значительно. А наши могут прибавить?

- Могут. Наши нападающие могут играть более результативно. Если они больше будут играть в атаке, то снимут напряжение с нашей обороны.

- Канадцы сделали в матче с Россией 48 бросков. Это много…

- Много. Но надо смотреть, как эти броски наносились, из-под кого, кто давал бросать? Если защитники бросают, и играют в равных составах, тогда возникает вопрос: где были наши крайние нападающие? Надо тщательно разобрать игру.

- Есть еще положительный момент из матча с Канадой: отлично сыграл Бобровский…

- Ну что тут сказать, он всегда надежно играет. Но разбирать индивидуально каждого нашего хоккеиста в этом матче, я не стал бы. Но могу сказать, что наши играли не на сто процентов. Думаю, что все хоккеисты сборной России могут прибавить.

«ДУМАТЬ НАДО НЕ О ФИНАЛЕ, А О СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ»

- Многие, в том числе и я, полагали, что канадцы выиграют и даже крупно. И радует, что матч получился равным. Психологически нашим ребятам этот матч придаст уверенности, несмотря на поражение в овертайме?

- Ни одно поражение психологической уверенности не прибавляет. Просто надо сделать выводы из этого матча и навязывать свою игру соперникам. Хотя сделать это будет очень сложно.

- Хорошим выступлением на Кубке мира, наши ребята могут реабилитироваться за провалы на двух последних Олимпиадах. Кубок мира по престижности, пожалуй, не уступит Олимпиадам. А победить канадцев у них дома дорого стоит.

- Мне не понравилось ваше сравнение Кубка мира с Олимпийскими играми. Не надо забывать, что это коммерческий турнир. Его организовала независимая лига – НХЛ. И в чем его отличие от Олимпиады – здесь собраны все сильнейшие игроки именно НХЛ. Лишь единицы играют в своих национальных чемпионатах. Для чего это делается? НХЛ рекламирует себя и зарабатывает на этом турнире колоссальные деньги. Если организаторы и выделяют какие-то суммы сборным, то сами зарабатывают в десять раз больше. Не зря же они собрали сборную Северной Америки и Европы из хоккеистов НХЛ. А Олимпийские игры - это пик всего спорта и бизнеса там мало.

- Но Кубок мира проводится редко и этот факт ему придает особое значение в мировом хоккее…

- Это проблема НХЛ. Они организовывают турнир, когда захотят. Это престижный коммерческий турнир. Выступить на нем почетно. Но таких кубков можно организовывать сколько угодно, а Олимпиада есть Олимпиада.

- Борис Петрович, но согласитесь, что если побить канадцев в финале у них дома, то эта победа останется в истории навеки.

- Думать надо не о финале, а о каждом следующем матче. А сейчас надо думать о первой игре со шведами. Обыграли – и пошли дальше. А если думать о финале, можно завалиться в любой момент.