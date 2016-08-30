Тимофей Мозгов: Карри словно на экскурсию в Магадан прилетал

В эксклюзивном интервью Sovsport.ru центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной России Тимофей Мозгов рассказал о состоянии команды перед игрой со Швецией, предвкусил встречу с Леброном с Лос-Анджелесе и поделился мнением о пребывании Стивена Карри в Магадане.

«В сборной остается много недочетов»

- В каком состоянии находится сборная перед игрой со Швецией?

- Команда готова к игре на 100 процентов. У всех парней хорошее настроение. Мы понимаем, что прошли отбор на Евробаскет, но не расслабляемся, завтра тоже нужно выиграть. Да, эта игра ничего не решает, но мы та команда, которая хочет побеждать в каждом матче.

- Как уйти от мысли, что вы вышли на Евробаскет и задача решена?

- Мы хотим быть той командой, которая становится лучше с каждым матчем и тренировкой. Мы настраиваемся. Все ребята довольны проделанной работой и результатом, но никто не расслабляется. Мы дадим бой шведам.

- Раньше игроки жаловались на организацию работы сборной. Как сейчас обстоят с этим дела?

- Не могу сказать, что доволен всей организацией: много недочетов остается. Но рад видеть, что ребята, которые занимаются этим, делают все с желанием. Они пытаются. Какие недочеты? Это наша внутренняя кухня, давайте не будем об этом.

«Я не поеду в сборную – хочу отдохнуть»

- Из-за игр за сборную вы пропустите часть подготовки к сезону в НБА Не боитесь?

- Ребят, а что делать? Я выступаю за сборную. Здесь я получаю необходимое игровое время, тренируюсь. У меня был небольшой отдых - несколько дней. После игр за сборную сразу еду в Лос-Анджелес, где продолжу тренировки. Не думаю, что многое упущу за это время.

- Из-за игр за сборную вы не успеете и отдохнуть.

- У меня разве есть выбор? Вы думаете, что я скажу: «Ребят, извините, я не поеду в сборную, потому что хочу отдохнуть?» Нет, конечно. Нужно быть готовым к такому циклу.

Помимо физического труда, это большая психологическая нагрузка. Нужно себя настраивать на тяжелый сезон. Это не так просто. Так что дело не только в «физике», а в психологии.

- Не следите за выступлениями «Лейкерс» в тренировочном лагере?

- Нет.

- И каким вы ожидаете его увидеть?

- Молодым и красивым (смеется). Талантливым. На что способным? Тяжело давать прогноз. Это неблагодарное дело. Все зависит от того, как тренер сможет создать настрой на тренировках.

- Как оцениваете уровень команды?

- У нас сильная команда. Нам по силам выйти в плей-офф. Да, мы молодая команда. Об этом нужно помнить. У некоторых парней это всего первый сезон в лиге. Им предстоит многое увидеть и много научиться. Надеюсь, мы справимся.

«Встретимся с Леброном в Лос-Анджелесе»

- Леброн говорил, что хочет собрать чемпионскую команду за ужином. Говорили уже с ним?

- Пока планов нет. Как я понял, он сейчас в Лос-Анджелесе. Если он там и останется, может, увидимся, посмотрим.

- С кем поддерживаете отношение из команды? Ребята не следят за вашими выступлениями?

- Парни, в принципе, не следят за тем, что происходит в Европе. Им не интересно, что здесь происходит. Для меня эти ребята останутся братьями на всю жизнь, думаю. Мы многое прошли вместе.

- Связь с ними держите?

- Честно сказать, пока ни с кем толком не связался. Все-таки у нас большая разница во времени. Это накладывает отпечаток.

«Я не папа Карасева, но у него есть шанс закрепиться в лиге»

- Недавно из НБА в Россию вернулся Сергей Карасев. С вами не советовался по этому вопросу?

- Нет, я же не папа ему (улыбается). Думаю, у него есть все шансы вернуться обратно. Он вполне способен закрепиться в лиге. Ему нужен еще один шанс.

- Стеф Карри побывал в Магадане.

- (перебивая). Смешная новость: побывал в Магадане. Как будто он на экскурсию туда прилетал. Здесь не о чем говорить. Он залетел, чтобы заправить самолет. Ничего более.

«Сколько билетов дадут – столь и друзей»

- Матч сборной пройдет в Краснодаре. Насколько это важно для города?

- Это важно и для Краснодара, и для Перми, где мы встречались с боснийцами. Приятно видеть организацию, ажиотаж вокруг матчей. Это самое главное.

- Краснодар для вас родной город. Сколько друзей завтра придет на матч?

- Смотря сколько мне билетов дадут (улыбается). Хотелось бы хотя бы 100.

- Краснодар славится поддержкой своего клуба, «Локо-Кубань». Ожидаете такую же поддержку, на матче сборной?

- Да, завтра на матч придут болельщики «Локо». Но они же и болельщики своей сборной. Думаю, с поддержкой вопросов не будет.