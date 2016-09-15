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«Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил». Евгений Ловчев о победе в Оренбурге

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Футболисты "Спартака"
Футболисты "Спартака"Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru – о матче «Спартака» в Оренбурге.

Лучшие моменты матча (Видео)

- «Спартак» – это раздражитель. Соперник, как правило, выдает лучшую игру именно против «Спартака». Вот и «Оренбург» показал свой лучший по эмоциям футбол. Был бы «Спартак» вяловатый – не дотянули бы до победы. Но «Спартак» сейчас отличается внутренней требовательностью игроков друг к другу. Разве что пару раз я обратил внимание, как Зобнин возвращался в оборону шагом. Это не понравилось.

А так все в «Спартаке» прибавили. Взять того же Комбарова, которого я раньше часто критиковал. Сейчас он комок нервов, настроя. Мобилен, точен. У Димы сумасшедшая статистика после первого тайма была – 100 процентов передач своим. Причем не поперек, а вперед.

Да, много эпизодов, когда игроки «Спартака» и «Оренбурга» бросались друг на друга. Это говорит о внутреннем азарте. Никто не хотел уступать даже в отдельных эпизодах.

Если первый тайм получился равным, то во втором сказалось мастерство «Спартака». У «Оренбурга» игроки не забивают, а у команды Карреры почти каждый удар в створ. «Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил.

Особо отмечу Реброва. В «Спартаке» почти всегда были вратари, которые выручали. И Артем сейчас тоже выручает. Несколько сумасшедших ударов, когда хозяева должны были забивать, он отбил. Капитанская повязка к Артему вернулась, больше уверенности у него самого, а соответственно и у всей команды. Это был звездный час Реброва.

И еще о пенальти в ворота «Спартака». Если бы судья находился в хорошей позиции, он бы увидел, что сначала Ромуло за руку дернул игрок «Оренбурга». Это уже потом бразильцу пришлось отвечать, чего он не имел права делать. Так что пенальти для меня – неочевидный.

«Спартак» стремится играть красиво. И голы получаются именно такими. То забивал Попов, теперь – Промес и Ананидзе, удар у которого вышел просто потрясающим. Это то, что всегда так нравилось спартаковским болельщикам.

Матч

Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)

Голы

Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)

Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш

Предупреждения:

Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция


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