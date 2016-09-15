«Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил». Евгений Ловчев о победе в Оренбурге

Обозреватель Sovsport.ru – о матче «Спартака» в Оренбурге.

Лучшие моменты матча (Видео)



- «Спартак» – это раздражитель. Соперник, как правило, выдает лучшую игру именно против «Спартака». Вот и «Оренбург» показал свой лучший по эмоциям футбол. Был бы «Спартак» вяловатый – не дотянули бы до победы. Но «Спартак» сейчас отличается внутренней требовательностью игроков друг к другу. Разве что пару раз я обратил внимание, как Зобнин возвращался в оборону шагом. Это не понравилось.

А так все в «Спартаке» прибавили. Взять того же Комбарова, которого я раньше часто критиковал. Сейчас он комок нервов, настроя. Мобилен, точен. У Димы сумасшедшая статистика после первого тайма была – 100 процентов передач своим. Причем не поперек, а вперед.

Да, много эпизодов, когда игроки «Спартака» и «Оренбурга» бросались друг на друга. Это говорит о внутреннем азарте. Никто не хотел уступать даже в отдельных эпизодах.

Если первый тайм получился равным, то во втором сказалось мастерство «Спартака». У «Оренбурга» игроки не забивают, а у команды Карреры почти каждый удар в створ. «Спартак» поймал кураж. И пока не отпустил.

Особо отмечу Реброва. В «Спартаке» почти всегда были вратари, которые выручали. И Артем сейчас тоже выручает. Несколько сумасшедших ударов, когда хозяева должны были забивать, он отбил. Капитанская повязка к Артему вернулась, больше уверенности у него самого, а соответственно и у всей команды. Это был звездный час Реброва.

И еще о пенальти в ворота «Спартака». Если бы судья находился в хорошей позиции, он бы увидел, что сначала Ромуло за руку дернул игрок «Оренбурга». Это уже потом бразильцу пришлось отвечать, чего он не имел права делать. Так что пенальти для меня – неочевидный.

«Спартак» стремится играть красиво. И голы получаются именно такими. То забивал Попов, теперь – Промес и Ананидзе, удар у которого вышел просто потрясающим. Это то, что всегда так нравилось спартаковским болельщикам.