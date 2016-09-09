9-й вал ЦСКА: Фокус Попова, срыв Фаста и месть Кугрышева

Московские армейцы упрочили свое лидерство в чемпионате КХЛ, одержав девятую победу кряду – в Екатеринбурге над «Автомобилистом» - 4:2.

Мало кто сомневался, что лучшая на сегодняшний день команда КХЛ испытает проблемы на Урале. Конечно, «Автомобилист» тоже не лыком шит и на Востоке ходит в лидерах…

Но уж больно давно екатеринбуржцы не могут одолеть ЦСКА. Если точно – с февраля 2012 года. Правда, тогда та скромная (2:0) победа имела роковые последствия для главного тренера армейцев Юлиуса Шуплера – он был отправлен в отставку…

Конечно, нынешнему наставнику москвичей Дмитрию Квартальнову такая горькая судьба не грозила при любом исходе матча. Однако, это заставляло помнить, что «Автомобилист» - мастер подкладывать «бяки» именно именитым армейцам. Ну кто же из болельщиков ЦСКА забудет про невероятные 0:6 – счет с которым уральцы разгромили армейцев аккурат в 50-летний юбилей Анатолия Тарасова.

Сегодняшний матч не стал исключением во всех смыслах.

Начали гости уверенно, даром, что «Автомобилист» проводил только свой первый матч в сезоне с соперником из Западной конференции.

Счет армейцы открыли на 18-й минуте, затем тут же, не дав хозяевам опомниться, отгрузили им еще одну шайбу «в раздевалку». А уж когда Попов, оформляя в матче дубль, забил третий гол в меньшинстве… Александр показал настоящий фокус, резко ускорившись и обокрав игрока «Автомобилиста», который спокойно катился за шайбой, выброшенной из зоны ЦСКА. А затем точно бросил по воротам. Кстати, эта шайба вывела Попова в лучшие снайперы армейцев в этом сезоне. Может, в «Авангарде» все же поспешили с ним расстаться?

Уральцы в этот момент казались уже окончательно сломленными. Но не зря у их наставника Андрея Разина с московским клубом личные счеты. В бытность игроком он в прах разругался с Виктором Тихоновым и ушел из ЦСКА…

В середине матча армейцы теряют концентрацию, хватают удаления и на 47 секунд остаются втроем. Используя перевес в двух игроков, уральцы забивают важный гол, а еще через пару минут сокращают разрыв до минимума.

После такого камбэка голкипер москвичей Виктор Фаст схлопочет дисциплинарный штраф на десять минут. И хорошо, что до перерыва было еще далеко! Голкиперы нынче пошли психованные. Вон вратарь «Медвешчака» Дэнни Тэйлор, пропустив голы от «Авангарда», лупил клюшкой по стенам и потолку в раздевалке, пока она не сломалась. И серьезно повредил помещение.

Ну а Фаст просто отправил в штрафной бокс своего партнера Дмитрия Кугрышева – отбывать за себя срок.

Как выяснилось позже, Квартальнов и с этой «заменой» не прогадал. Хорошенько отдохнув в «хоккейной кутузке» невиновный Кугрышев вышел на свободу и в своей первой же смене после отсидки забил гол – 2:4.

После этого счет на табло уже не изменился. Хотя хозяева и провели концовку матча без вратаря, заменив его на шестого игрока.

ЦСКА оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице уже на семь очков. И это всего после десяти игр с начала чемпионата…