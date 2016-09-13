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Инженерный подход Конте. Почему «Челси» неубедителен на старте сезона

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Антонио Конте
Антонио КонтеИсточник: Reuters
«Челси» начал чемпионат Англии с трех трудных побед и одной ничьей. А уже сегодня ему придется сразиться с грозным «Ливерпулем». Sovsport.ru объясняет, почему трудности «синих» - временные.

ТОЧНЫЙ РАССЧЕТ

Какую бы команду ни тренировал Антонио Конте, ее всегда можно идентифицировать по отточенным действиям – игроки знают свои маневры еще до выхода на поле.

Самый яркий пример – игра сборной Италии на Евро-2016. «Скуадра адзурра» действовала по схеме 3-5-2. Но при этом третьим форвардом то и дело оказывался один из центральных полузащитников – Пароло или Джаккерини. Их появление в передней линии было важно, ведь звездных нападающих, способных все решить в одиночку, у Италии сейчас нет. Так использовать этих футболистов Конте позволила их работоспособность – оба способны пробегать по 12,5 километра за матч. Ставка на них как на ситуативных форвардов сыграла: в каждой игре они угрожали чужим воротам, а Джаккерини забил победный гол в ворота Бельгии.

Главные слагаемые успеха при таком инженерном подходе, когда тренер чертит для себя ход игры еще перед матчем, просты – продуктивные тренировки. Чем больше, тем лучше.

В сборной Италии у Конте с этим возникли проблемы. В прошлом году он задумал провести сбор в… феврале! Но «Ювентус» и «Рома» выступили против этого, не дав федерации воплотить в жизнь предложение тренера. Не пошли специалисту навстречу и тогда, когда он попросил больше времени на подготовку к финальной части Евро-2016. Конте не понравилось, что чемпионат Италии заканчивается 15 мая, а финал Кубка был назначен и вовсе на 21-е.

Еще неизвестно, какого результата добилась бы во Франции Италия, если бы чиновники удовлетворили требования наставника. Возможно, четвертьфиналом бы дело не ограничилось. В итоге же выиграл «Челси»: устав от всего этого, Конте не мог не думать о работе в клубе. И тут подоспел Роман Абрамович со своим предложением.

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ

Приступить к работе в «Челси» Конте изначально задумал сразу после последнего матча сборной Италии на Евро-2016. Но он оказался слишком болезненным – Германии «Скуадра адзурра» уступила лишь в серии пенальти. Конте потребовалась неделя, чтобы прийти в себя. А дальше для лондонцев начались тяжелые будни.

С первых дней пребывания итальянца в Англии «Челси» стал наигрывать схему 4-2-4. Если что-то не получалось, то Конте прыгал на бровке – как так, я же вам все объяснил? А не получалось многое – Диего Коста открывался в передней линии, не обращая внимания на движения напарника по атаке. Его партнер Лофтус-Чик создавал для него свободную зону, но зачем-то сам в последний момент просил передачу… Конте приходилось прямо по ходу матчей подзывать к себе игроков и говорить им, что они делают не так.


О том, что желание итальянца наиграть модель 4-2-4 велико, летом рассказал полузащитник Оскар: «Конте хочет, чтобы команда играла по схеме 4-2-4. Мы пробуем эту формацию на тренировках каждый день и становимся лучше».

ТАКТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

Но начался чемпионат – и «Челси» неожиданно начал использовать расстановку 4-1-4-1. Но успешной она оказалась лишь в игре с «Бернли» (3:0). Во всех остальных у «Челси» возникали проблемы. И если победить «Вест Хэм» (2:1) и «Уотфорд» (2:1) еще получилось, то «Суонси» - нет (2:2).

Обыграть «Вест Хэм» и «Уотфорд» «синим» помог переход на схему 4-2-4 в концовках встреч. В первой игре Коста, а во второй Батшуайи забивали решающие голы по предсезонным конспектам – испанец воспользовался созданной партнером зоной, бельгиец караулил отскок от вратаря при позиционной атаке. В игре с «Суонси» Конте пытался повторить тот же трюк, но в третий раз удачным он не вышел – лимит удачи «Челси» исчерпал.

Возникает вопрос: почему Конте отказался от наигрываемой перед сезоном расстановки? На то есть две причины.

1. Наличие большого количества центральных полузащитников.

В четырех матчах с первых минут появлялись хорошо играющие от своей штрафной до чужой Матич и Оскар. Они здорово зарекомендовали себя в межсезонье. На эту же позицию претендует Фабрегас. Но пока он лишь два раза появился на поле по ходу игры.

2. Роль Канте

Если бы «Челси» стал играть по схеме 4-2-4, то в запасе пришлось бы сидеть не только Фабрегасу, но также либо Матичу, либо Оскару. Летом «синие» купили у «Лестера» опорника Канте, позиция которого в стартовом составе вопросов не вызывает. Его очень любит Конте. Даже не скрывает, что тому причиной: «Канте очень похож на меня в молодости». В стан «Челси» он прибыл позднее остальных, так как сборная Франции дошла до финала Евро-2016. Это и позволило Конте наиграть в межсезонье запасной вариант, который уже дважды выручил команду.

Время схемы 4-1-4-1 еще придет. Без Канте ее наигрывать не было смысла, ведь роль бульдога в центре поля у «синих» может исполнить только он.

МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Когда Конте только пришел в «Челси», болельщики задавались вопросом: что, теперь команда будет играть в три центральных защитника? Старт сезона ответил: она будет использовать тот вариант, который может принести максимальную пользу. Не может быть иначе, когда тренер просыпается ночью, чтобы записать приснившуюся идею. Именно так поступает Конте. Пока он оптимальной видит схему 4-1-4-1. Значит, болельщикам нужно дождаться, когда «Челси» ее усовершенствует.

О том, что «Челси» должен набрать скорость, говорит карьера Конте – он умеет выжимать максимум из своих команд: с «Ювентусом» он трижды стал чемпионом Италии, а «Бари» и «Сиену» вывел в серию А.

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