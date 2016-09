Инженерный подход Конте. Почему «Челси» неубедителен на старте сезона

Какую бы команду ни тренировал Антонио Конте, ее всегда можно идентифицировать по отточенным действиям – игроки знают свои маневры еще до выхода на поле.

Самый яркий пример – игра сборной Италии на Евро-2016. «Скуадра адзурра» действовала по схеме 3-5-2. Но при этом третьим форвардом то и дело оказывался один из центральных полузащитников – Пароло или Джаккерини. Их появление в передней линии было важно, ведь звездных нападающих, способных все решить в одиночку, у Италии сейчас нет. Так использовать этих футболистов Конте позволила их работоспособность – оба способны пробегать по 12,5 километра за матч. Ставка на них как на ситуативных форвардов сыграла: в каждой игре они угрожали чужим воротам, а Джаккерини забил победный гол в ворота Бельгии.

Главные слагаемые успеха при таком инженерном подходе, когда тренер чертит для себя ход игры еще перед матчем, просты – продуктивные тренировки. Чем больше, тем лучше.

В сборной Италии у Конте с этим возникли проблемы. В прошлом году он задумал провести сбор в… феврале! Но «Ювентус» и «Рома» выступили против этого, не дав федерации воплотить в жизнь предложение тренера. Не пошли специалисту навстречу и тогда, когда он попросил больше времени на подготовку к финальной части Евро-2016. Конте не понравилось, что чемпионат Италии заканчивается 15 мая, а финал Кубка был назначен и вовсе на 21-е.

Еще неизвестно, какого результата добилась бы во Франции Италия, если бы чиновники удовлетворили требования наставника. Возможно, четвертьфиналом бы дело не ограничилось. В итоге же выиграл «Челси»: устав от всего этого, Конте не мог не думать о работе в клубе. И тут подоспел Роман Абрамович со своим предложением.

Приступить к работе в «Челси» Конте изначально задумал сразу после последнего матча сборной Италии на Евро-2016. Но он оказался слишком болезненным – Германии «Скуадра адзурра» уступила лишь в серии пенальти. Конте потребовалась неделя, чтобы прийти в себя. А дальше для лондонцев начались тяжелые будни.

С первых дней пребывания итальянца в Англии «Челси» стал наигрывать схему 4-2-4. Если что-то не получалось, то Конте прыгал на бровке – как так, я же вам все объяснил? А не получалось многое – Диего Коста открывался в передней линии, не обращая внимания на движения напарника по атаке. Его партнер Лофтус-Чик создавал для него свободную зону, но зачем-то сам в последний момент просил передачу… Конте приходилось прямо по ходу матчей подзывать к себе игроков и говорить им, что они делают не так.

О том, что желание итальянца наиграть модель 4-2-4 велико, летом рассказал полузащитник Оскар: «Конте хочет, чтобы команда играла по схеме 4-2-4. Мы пробуем эту формацию на тренировках каждый день и становимся лучше».

Но начался чемпионат – и «Челси» неожиданно начал использовать расстановку 4-1-4-1. Но успешной она оказалась лишь в игре с «Бернли» (3:0). Во всех остальных у «Челси» возникали проблемы. И если победить «Вест Хэм» (2:1) и «Уотфорд» (2:1) еще получилось, то «Суонси» - нет (2:2).

Обыграть «Вест Хэм» и «Уотфорд» «синим» помог переход на схему 4-2-4 в концовках встреч. В первой игре Коста, а во второй Батшуайи забивали решающие голы по предсезонным конспектам – испанец воспользовался созданной партнером зоной, бельгиец караулил отскок от вратаря при позиционной атаке. В игре с «Суонси» Конте пытался повторить тот же трюк, но в третий раз удачным он не вышел – лимит удачи «Челси» исчерпал.

Возникает вопрос: почему Конте отказался от наигрываемой перед сезоном расстановки? На то есть две причины.

1. Наличие большого количества центральных полузащитников.

В четырех матчах с первых минут появлялись хорошо играющие от своей штрафной до чужой Матич и Оскар. Они здорово зарекомендовали себя в межсезонье. На эту же позицию претендует Фабрегас. Но пока он лишь два раза появился на поле по ходу игры.

